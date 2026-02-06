黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
「SUPER BOMBERMAN COLLECTION」下載版發售！收錄包含「超級炸彈人」系列在內共計7款作品
KONAMI於2026年2月6日(五)發售了收錄包含「超級炸彈人」系列在內共計7款作品的合集遊戲「SUPER BOMBERMAN COLLECTION」下載版。
對應平台為PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch。
預定於2026年8月27日(四)發售的實體版也已開始接受預約。
「SUPER BOMBERMAN COLLECTION」下載版發售！
「炸彈超人」系列是無論一人或多人皆可遊玩的對戰型動作遊戲。
操作炸彈超人設置炸彈的同時，運用各式道具，以爆炸氣浪吹飛並擊倒敵方角色或對手玩家。
本作品收錄了自1993年發售的超級任天堂版「超級炸彈人」起至「超級炸彈人５」為止的5款作品。
在「普通遊戲」中，可以享受炸彈超人們的故事，並逐一攻克各式各樣的關卡。
在「對戰遊戲」中，則可以與家人或朋友一同享受對戰，以存活到最後為目標。
此外，亦收錄了紅白機版的「炸彈超人」與「炸彈超人Ⅱ」2款作品。
能夠以總計7款作品在一款軟體中遊玩。
收錄作品
超級炸彈人
超級炸彈人2
超級炸彈人3
超級炸彈人4
超級炸彈人5
炸彈超人
炸彈超人II
新登場模式！
頭目連戰模式
本作搭載了能享受與收錄的「超級炸彈人」系列5款作品中登場頭目對戰的「頭目連戰模式」。
準備了3種難易度，玩家可以挑戰未能擊敗的頭目，或是進行時間挑戰等不同樂趣的玩法。
除了對戰模式外，亦充實了藝廊模式及BOMB電台等內容
亦搭載了可於任何時機存檔的「隨處存檔功能」，以及即使碰到炸彈或敵人也能倒回重試的「倒回功能」。
「藝廊」中收錄了超過200張「超級炸彈人」系列5款作品的珍貴角色插圖。
「BOMB電台」則收錄了「超級炸彈人」系列5款作品的樂曲，也能製作原創的播放清單。
Nintendo Switch 2 版亦可使用「共用通訊」功能
「SUPER BOMBERMAN COLLECTION Nintendo Switch 2 Edition」亦對應「共用通訊」功能。
即使沒有軟體的人也能遊玩，最多可與3台主機進行共用。
「SUPER BOMBERMAN COLLECTION」除了下載版外，實體版也預定於2026年8月27日(四)發售。
自2026年2月6日(五)起已開始接受預約。
遊戲詳細資訊請參閱「SUPER BOMBERMAN COLLECTION」官方網站。
作品概要
SUPER BOMBERMAN COLLECTION
對戰動作
下載版：2026年2月6日(五)
PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch
CERO A 全年齡對象
／
スーパーボンバーマン コレクション
💥💣💥本日発売💥💣💥
＼
「スーパーボンバーマン」シリーズを含む全７タイトルを一挙収録🔥あの頃の「夢中」を遊び尽くせ(っ･∀･)⊃ ⌒💣💥
💣公式サイト💣https://t.co/3DJ1MVlBAy#スーパーボンバーマンコレクション#ボンコレ#SBC#ボンバーマン pic.twitter.com/Ll9Q0g2WQh
— ボンバーマン公式 (BOMBERMAN) (@bomberman573) February 6, 2026
©Konami Digital Entertainment
