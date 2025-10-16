Super Property Pro 開單煌 (SPP) 正式推出地產代理專屬「地產代理雲端系統」

全面整合盤源管理 助代理極速開單

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月16日 - 專注於地產科技應用的 開單煌 (Super Property Pro - SPP) 今日正式宣布，推出全新「地產代理雲端系統」，專為中小型地產代理公司設計。此系統以「簡化流程、極速開單」為核心，結合多項創新功能，幫助地產代理擺脫傳統舊式系統或手寫記錄的限制，全面提升營運效率，緊貼市場動向，搶先贏得客戶成交。





「開單煌 (Super Property Pro - SPP) 」線上盤源管理系統，助地產代理隨時隨地更新樓盤，簡化工作流程，提升成交速度。





擺脫舊式流程 提升地產代理營運效率

傳統地產代理普遍面對 資料管理混亂、成交數據滯後、決策缺乏數據支持 等挑戰，影響客戶體驗並容易錯失商機。



「開單煌 (Super Property Pro - SPP) 」地產代理雲端系統內置 公司盤管理 功能，代理可隨時隨地存取和更新樓盤資料，無論是相片、影片、電子放盤紙、計劃書或客戶管理等，都能高效處理。同時，系統亦設有 成交資料庫，協助地產代理詳細追蹤物業成交記錄，確保每一個決策有據可依。





掌握全港樓盤動向 助地產代理快人一步

系統每日自動更新二手市場盤及各區成交紀錄，讓地產代理精準掌握市場趨勢，制定更具競爭力的銷售策略。同時，地產代理亦可透過平台即時獲取 一手住宅物業消耗表，與客戶分享最即時的第一手資訊，加強專業度及信任感，助地產代理快速找到符合客戶需求的新盤單位。





多元功能 全面支援代理

「開單煌 (Super Property Pro - SPP) 」地產代理雲端系統同時結合多項功能，亦設有手機APPS版本，貼合地產代理的實際需要。代理可透過 電子表格 編輯放盤紙，方便客戶以手機查看；亦能配合 精美設計的樓盤計劃書，加上全港的區圖及平面圖，更準確展示單位特色。系統更與 hse777.com 搵樓放盤平台合作，提供 免費放盤 功能，加強盤源曝光。同時，代理亦可建立專屬公司網站，提升品牌形象，拓展網上客源，拓寬銷售渠道。





系統優勢 智能、安全、可靠

除了功能全面，「開單煌 (Super Property Pro - SPP) 」在系統效能上亦具備多重優勢。智能化管理流程能有效提升工作效率，減少人為錯誤；樓盤及市場數據實時同步更新，資訊更即時；雲端平台設有多重安全防護，保障資料免於洩露。配合電腦及手機的多端操作，代理可隨時隨地靈活使用，真正實現高效、便捷與專業並重的營運體驗。





擴展業務 連接更多客源

除了後台盤源管理，「開單煌 (Super Property Pro - SPP) 」亦協助地產代理建立 自家網店，滿足市場對網上搜尋的需求。代理能靈活推薦物業，與年輕買家保持互動，推動成交。系統同時支援 多種類物業，包括住宅、工商大廈、商舖、村屋及車位，讓代理能快速輸入和展示物業關鍵資訊，提升放盤競爭力。





實際應用 業績顯著提升

已有地產代理率先引入「開單煌 (Super Property Pro - SPP) 」並反映，系統能 節省逾一半時間 用於處理盤源及文件，系統使用穩定性高，亦可隨時隨地查閱資料，團隊工作效率顯著提升。地產代理亦憑即時更新的市場盤與成交數據，能更快回應客戶查詢，成功提高成交率。Hashtag: #開單煌 #SuperPP #Superpropertypro #地產系統 #地產CRM #地產代理 #數碼轉型 #極速開單



關於 Super Property Pro 開單煌 (SPP)

開單煌（Super Property Pro - SPP）是一間專注於地產科技的創新公司，透過數碼化及自動化地產系統，協助中小型地產代理簡化流程、提升效率及擴展業務。「地產代理雲端系統」目前已協助多間代理公司提升營運效率和成交率，為地產行業建立更智能化的新標準。



官方網站：

https://www.super-pp.com/







