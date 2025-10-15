香港好去處｜Super Sports Park優惠！人均每小時$50 萬聖節合家狂歡派對：DJ打碟、小朋友變裝Catwalk Show

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

香港好去處｜Super Sports Park 任玩低至$50/小時 萬聖節合家狂歡派對 DJ打碟、小朋友變裝Catwalk Show等登場

萬聖節將至，Yahoo購物專員幫大家搵到合家歡活動，室內遊樂場Super Sports Park推出門票大優惠之餘，10月31日當晚更化身萬聖節舞台，舉行《THE RED MOON CULT》 萬聖節狂歡派對，一家大細齊齊「扮鬼扮馬」，安排小模特兒登台行Catwalk，亦有萬聖節DJ打碟Party，盡享現場音樂，齊齊狂歡！即睇門票優惠！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

5萬呎全港最大室內遊樂場

位於大角咀的Super Sports Park（SSP），鄰近奧運站，5萬呎空間包括超過20項遊戲運動，不單有趣、健康，更能激發體能。當中最刺激的是車軚滑梯，坐在車軚從上而下高速滑行，離心力十足！還有空中滑索、8米高的攀石牆、滑板場、滾軸溜冰場，以及專為小朋友而設的彈床樂園、忍者障礙陣、滑梯山等，大人細路都啱玩！

廣告 廣告

滾軸溜冰深受小朋友歡迎（圖片來源：Super Sports Park）

佔地5萬呎的室內遊樂場（圖片來源：Super Sports Park）

10.31萬聖節狂歡派對

趁着萬聖節，SSP已化身成充滿奇幻驚喜嘅萬聖節主題樂園《THE RED MOON CULT》，推出Halloween art jamming、Face Painting 彩繪、Trick or Treat 派糖時間，以及10月31日的紅月狂歡之夜，萬聖節DJ Party × Kids Catwalk Show隆重登場！當晚每人可獲贈一杯指定飲品，邊歎邊享受現場音樂——3小時DJ打碟，實行以音樂熱爆全場，小朋友更可報名參加「Kids Catwalk Show」，小模特兒華麗登場，變裝行Catwalk。此外，首100位入場者仲送限量萬聖節頭巾，變裝打卡一流。

Super Sports Park於10月31日6PM舉行萬聖節合家狂歡派對（圖片來源：Super Sports Park）

限時門票優惠 人均$150暢玩3小時

Super Sports Park一張門票可入場暢玩3小時，現時Klook推出週年慶狂賞門票優惠，每人只需$150，即平均每小時只需$50，優惠需至少兩位一同購買，可選早、午或晚時段，萬聖節派對當晚都一樣有得預訂。提提大家，12歲以下兒童必需由成年人陪同，而且所有入場人士必需簽妥免責聲明後才可進場，18歲以下必須由成年人簽名。另外，進入Super Sports Park必需購買Super Sports Park短襪一對，每對$30。

【Klook週年慶狂賞 - $150/ 3小時任玩】Super Sports Park門票（可選早/午/晚時段)

適用日期：即日至10月31日

優惠價：2位起$300，人均$150

SHOP NOW

Face Painting由專業彩繪師幫你化身萬聖節主角！10月18、19、25、26、29日1pm-4pm，及萬聖節正日加開6pm-9pm（圖片來源：Super Sports Park）

《THE RED MOON CULT》紅月狂歡之夜派對詳情

日期：10月31日（星期五｜萬聖節正日）

時間：6pm-10pm

6pm-9pm｜DJ Live 音樂狂歡

9pm-10pm｜Kids Catwalk Show

Super Sports Park

地址：九龍大角咀海輝道18號銀海坊 G03&05（地圖按此）

交通：港鐵奧運站E出口向一號銀海方向步行約10分鐘

更多相關文章：

Halloween好去處｜城巴×藍屋首次聯乘、推「講鬼講古」開篷巴士團！節日限定「H1W」路線夜遊靈異熱點

香港好去處｜動漫聯動祭空降銅鑼灣！集結《鬼滅之刃》《怪獸8號》《DAN DA DAN膽大黨》等過千款產品

香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫

萬聖節好去處｜澳門新濠影滙鬼屋買1送1、人均$69.5！「心寒影滙2」7部恐怖電影為題 網民大讚刺激、裝修夠逼真

Chiikawa萬聖節公仔登陸香港！與日本同步登場 即睇官方限定店預約入場方法

麥當勞50週年展覽｜重現1975年香港首間麥當勞場景！展出集體回憶：經典餐牌燈箱、收銀機、飲管桶

全民運動嘉年華樂富廣場開催！暢玩9大爆汗刺激體驗區 即睇預約方法+入場要求｜香港好去處

香港好去處｜Pickleball大熱登陸The ONE！粉紫色標準室內場地、可入手個人化球拍 即睇免費體驗方法

萬聖節2025｜香港JOYPOLIS SPORTS推萬聖節歷險記！挑戰三大關卡/彩繪體驗/DJ派對/門票優惠買1送1

直擊迪士尼Halloween！因颱風米娜撲空全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」 秋裝Duffy與好友可愛度爆燈｜萬聖節2025