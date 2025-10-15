香港好去處｜Super Sports Park優惠！人均每小時$50 萬聖節合家狂歡派對：DJ打碟、小朋友變裝Catwalk Show

專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
5萬呎全港最大室內遊樂場
位於大角咀的Super Sports Park（SSP），鄰近奧運站，5萬呎空間包括超過20項遊戲運動，不單有趣、健康，更能激發體能。當中最刺激的是車軚滑梯，坐在車軚從上而下高速滑行，離心力十足！還有空中滑索、8米高的攀石牆、滑板場、滾軸溜冰場，以及專為小朋友而設的彈床樂園、忍者障礙陣、滑梯山等，大人細路都啱玩！
10.31萬聖節狂歡派對
趁着萬聖節，SSP已化身成充滿奇幻驚喜嘅萬聖節主題樂園《THE RED MOON CULT》，推出Halloween art jamming、Face Painting 彩繪、Trick or Treat 派糖時間，以及10月31日的紅月狂歡之夜，萬聖節DJ Party × Kids Catwalk Show隆重登場！當晚每人可獲贈一杯指定飲品，邊歎邊享受現場音樂——3小時DJ打碟，實行以音樂熱爆全場，小朋友更可報名參加「Kids Catwalk Show」，小模特兒華麗登場，變裝行Catwalk。此外，首100位入場者仲送限量萬聖節頭巾，變裝打卡一流。
限時門票優惠 人均$150暢玩3小時
Super Sports Park一張門票可入場暢玩3小時，現時Klook推出週年慶狂賞門票優惠，每人只需$150，即平均每小時只需$50，優惠需至少兩位一同購買，可選早、午或晚時段，萬聖節派對當晚都一樣有得預訂。提提大家，12歲以下兒童必需由成年人陪同，而且所有入場人士必需簽妥免責聲明後才可進場，18歲以下必須由成年人簽名。另外，進入Super Sports Park必需購買Super Sports Park短襪一對，每對$30。
【Klook週年慶狂賞 - $150/ 3小時任玩】Super Sports Park門票（可選早/午/晚時段)
適用日期：即日至10月31日
優惠價：2位起$300，人均$150
《THE RED MOON CULT》紅月狂歡之夜派對詳情
日期：10月31日（星期五｜萬聖節正日）
時間：6pm-10pm
6pm-9pm｜DJ Live 音樂狂歡
9pm-10pm｜Kids Catwalk Show
Super Sports Park
地址：九龍大角咀海輝道18號銀海坊 G03&05（地圖按此）
交通：港鐵奧運站E出口向一號銀海方向步行約10分鐘
