周一鳴證實警員周四返港、已交辭職信
Super-X 排氣系統可降低核反應堆熱量
在英國 MAST Upgrade 設施，一個國際研究團隊成功測試了一種創新的排氣系統，能夠將核聚變反應堆內的巨大熱負荷減少十倍以上，這一成就與以往的設計相比具有顯著的進步。該項目是由英國原子能機構（UKAEA）、荷蘭埃因霍溫科技大學（TU Eindhoven）、荷蘭國家核聚變研究所（DIFFER）以及歐洲聚變研究機構（EUROfusion）等國際團隊共同合作的結果。UKAEA 的 MAST Upgrade 科學部門負責人 James Harrison 表示，這些激動人心的結果得益於強大的國際合作，這些團隊將繼續推動在此重要研究領域的理解邊界。
這一關鍵發展直接針對了建造商業核聚變電廠的最大障礙之一。未來的核聚變電廠將在極端條件下運行，為了產生能量，它們必須容納超過太陽溫度的氫氣等離子體，這些等離子體的溫度超過 10,000 攝氏度（18,032 華氏度），並且會受到來自聚變燃料的帶電粒子的猛烈衝擊。研究人員在新聞稿中指出，這些極端條件要求未來核聚變電廠的排氣壁（分流器）能夠承受如此巨大的衝擊，這使得分流器的設計成為確保核聚變能量可行性的關鍵工程挑戰。
為了應對這一挑戰，研究團隊提出了一種新的「Super-X」分流器設計。該系統在英國原子能機構專門建造的 MAST Upgrade 設施中開發，具有更長的排氣路徑。這些更長的「腿」使得燒灼的等離子體在接觸固體表面之前有更多的空間和時間來冷卻，從而大幅減少了對反應堆壁的熱量和壓力。Harrison 強調，展示 MAST Upgrade 的分流器中等離子體條件可以獨立控制，是朝著未來機器開發強大等離子體排氣控制的重要進展。
最新結果將 Super-X 概念從一個有希望的理論轉變為一項經過驗證的技術。新聞稿中提到，這個新結果是全球首創，研究人員在 MAST Upgrade 展示了 Super-X 方法能夠在不影響對立分流器或核聚變能量產生核心的情況下，實現排氣控制。這種在不擾動核心的情況下管理邊緣的能力，對於穩定且持續運行的電廠至關重要。
此外，研究人員還確認 Super-X 設計的管理難度顯著低於傳統的短腿分流器。研究結果甚至表明，適度的設計修改可以帶來顯著的好處，為工程師在設計未來反應堆時提供靈活性，讓他們能夠在性能與工程複雜性之間取得平衡。DIFFER 和 TU/e 的 Bob Kool 表示，這些結果清楚地展示了替代分流器在維持核聚變電廠中可接受的分流器條件方面所能提供的眾多優勢。
熱管理已成為核聚變能源領域的一個關鍵研究方向，全球多位研究人員正在為此努力。最近，在另一項發展中，DIII-D 國家核聚變設施的科學家們研究了不同的托卡馬克運行方法。他們的實驗顯示，一種稱為「負三角形」的等離子體配置可以達到持續核聚變能量所需的高性能條件。這是研究人員首次在負三角形形狀下實現高等離子體約束，並與「分流器脫附」相結合。該研究已發表在《Nature》期刊上，為核聚變技術的未來發展提供了新的視角。
推薦閱讀
其他人也在看
28歲「超殺女」Chloë Moretz浪漫完婚，那淺藍色絲質婚紗原來出自LV總監之手
28 歲「超殺女」Chloë Grace Moretz 與模特兒女友 Kate Harrison 在 9 月 1 日浪漫完婚，並在 Instagram 上分享了一系列令人驚豔的婚紗照，瞬間引發全球熱議！其中，最受矚目的莫過於 Chloë 身穿的那件淺藍色絲質婚紗，原來由 Louis Vuitton 藝術總監 Nicolas Ghesquière 親自操刀設計！Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃澤鋒陳麗麗細女出世乳名「小貴妃」 小黃妃升呢做家姐甜笑望妹妹
陳麗麗post出多張生產前後嘅照片，早前剛剛升小學嘅大女小黃妃（黃熙恩）相當乖巧，媽媽生產前就錫錫肚肚Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
熱氣球節甩轆變「放風箏」 港人慨嘆花千零蚊飛日本更好
中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。Yahoo財經 ・ 1 天前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 1 天前
越皺越愛！Issey Miyake三宅一生折上折低至4折 $1,022入手黑色質感上衣/連張敬軒、Kim Kardashian都愛穿
日本服裝三巨頭之一的Issey Miyake三宅一生，設計打破傳統服裝結構，融合現代科技美學，以皺摺為特色吸引了一大批忠實粉絲，特別深受熟齡女性的喜愛。不少名人都愛穿Issey Miyake，包括Kim Kardashian、Meryl Streep；而男裝款則有張敬軒、Steve Jobs等名人加持。以往都有推介過Bao Bao Issey Miyake實用又具造型感的手袋，這次就讓大家一起進入他的服裝世界，感受獨特的皺褶紋理和立體剪裁，穿上後讓大家在人群中脫穎而出，但又不顯得過分張揚。對生活品質有追求的你，趁著這次減價入手試試看吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰
今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新「超購王」大行科工勢一股難求 中籤者如中六合彩？｜財經熱話
生產摺疊單車品牌Dahon的大行科工(2543)公開發售反應熱烈，孖展認購金額高達約2,622億港元，超購倍數達6,688倍，一舉突破2018年毛記葵涌(1716)所創下的6,288倍紀錄，成為港股史上新一代「超購王」。可以預期，在如此熱烈的認購情況下，一般散戶在下周一(8日)正式公布配發結果時，極可能面臨「一股難求」的局面。am730 ・ 1 天前
大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！
中國摺疊單車Dahon生產商大行科工招股，超購倍數6,688倍，成新一代超購王。Dahon摺疊單車的設計，望落很容易會想起英國摺疊單車老祖宗Brompton。原來Brompton經營正陷入困境，一年利潤竟然唔夠買一架自家出品單車。Yahoo 地產 ・ 6 小時前
工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明
近日聖安娜餅屋在太子新店推出韓式兩餸飯，原價$68、開張優惠$50，附湯兼設堂食，引起市場熱議。從西餅蛋糕到兩...BossMind ・ 6 小時前
阿Sa陳偉霆昔日愛巢租出！跑馬地慧莉苑頂層複式戶月租6萬
租務市場暢旺，藝人「阿Sa」蔡卓妍與舊愛陳偉霆的昔日「愛巢」跑馬地慧莉苑頂層複式戶，新近以每月6萬元連車位租出，較2年前舊租金貴4,000元，升幅約7.1%。據了解，該單位屬屋苑面積最大單位之一，實用面積達1,184平方呎，屬3房連工人房間隔，另設私人天台，享馬場景，原先連車位叫租每月6.2萬元，剛減至6萬元租出，呎租50.7元，料為屋苑近3年新高。上址曾為蔡卓妍與前男友陳偉霆的愛巢，二人分手後，蔡卓妍把單位改作出租，並於2023年6月以每月5.6萬元連一個車位租出。換言之，最新租金較2年多前上升4,000元或7.1%。翻查資料，該單位連車位由蔡卓妍及其母親馮月茹聯名持，於2010年斥1,972萬元購入，造價至今仍屬全屋苑最貴，今次租出可享約3.6厘回報。目前該單位連車位的銀行估價已升至2,389萬元，較買入價高417萬元或21.1%。有指蔡卓妍名下擁至少5個物業，包括紅山半島、海濱南岸、慧莉苑、玫林別墅等，全權交由阿Sa媽媽管理，單是收租就月入20萬，身家過億的她更有圈中小富婆之稱！名人物業：陳慧琳父4380萬沽大坑豪園四房戶 長揸三十年勁賺3380萬！佳寶太子女連沽海日灣2伙 套現28Hse.com ・ 1 天前
Haus Nowhere首爾逛街新地標有多強？看活動嘉賓名單就知道：許光漢、邊佑錫，連「精靈女王」Tilda Swinton也來了
韓國首爾聖水洞的新地標 HAUS NOWHERE 將於 9 月 6 日正式開幕！繼汝矣島現代百貨後，聖水洞迎來了 14 層樓高的購物天堂，齊集大家最愛的潮牌 Gentle Monster、 TAMBURINS、NUDAKE， Gentle Monster 的總部更設於此，即將訪韓的話又多一個必到打卡景點了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國調查原證監會主席易會滿 因涉嫌嚴重違紀違法
中國正在對曾擔任證監會主席的易會滿開展調查。他在一年多前突然被免去該職務。Bloomberg ・ 5 小時前
莊子璇綠色露肩晚裝亮相港姐決賽被讚似混血兒 網民：撞樣徐淑敏
莊子璇大晒多張靚相，又鼓勵佳麗們唔好將名次睇得太重，寫道：「美，從來不止一種模樣。有人愛玫瑰的艷麗，也有人愛百合的清雅——正是獨特，讓我們各自閃耀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬斯克獲Tesla萬億美元薪酬方案 美企史上最巨
特斯拉公司為執行長馬斯克提出了一項新的薪酬協議，潛在價值可能高達約1萬億美元，這在美國企業史上堪稱史無前例的巨額薪酬方案。 這項備受期待的提議旨在激勵馬斯克未來多年繼續領導特斯拉，設定了一系列雄心勃勃的考核指標，馬斯克必須達到這些目標才能獲得全額薪酬，包括拓展特斯拉自動駕駛出租車業務，並將公司市值從目前的約1萬億美元提升至至少8.5萬億美元。該計畫為期十年。Bloomberg ・ 23 小時前
許光漢是「UNIQLO穿搭天才」？同款恤衫、T-Shirt成為熱搜，網民：比較想要同款「老公」
許光漢退伍後，工作排得滿滿的！早前，來港宣傳電影 《他年她日》後，又登上2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節與落日飛車合唱，隨後還成為UNIQLO台灣15周年品牌大使，其清新帥氣形象宣傳照，成為近日的網上熱話。Yahoo Style HK ・ 1 天前
魑魅魍魎｜中環熱氣球未能升空 政府披露足夠嗎？｜中環十一少
籌辦八年的中環熱氣球未能載人升空，最出位的當然是苦主何小姐，她能夠在完全沒有使用粗口的情況下破口大罵，確係出色，但我認為政府事後交出官方劇本，更值得學習，讓大家了解如何做Bridging，四両撥千斤。BossMind ・ 1 天前
黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 校服造型超可愛 網民: 笑起來似足爸爸
58歲黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，2019年以52歲高齡下女兒黃熙恩（小黃妃），今年5月宣布透過人工受孕懷上第二胎，預產期將喺9月。小黃妃除咗升呢做家姐，日前亦已升上小一。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
文華東方酒店自助餐買一送一再88折！人均$453起任食龍蝦鮑魚、慢烤特級美國牛肋排、椰汁紅咖喱大蝦
突發開搶超抵自助餐優惠！KKday推出文華東方酒店自助餐買1送1，輸入優惠碼【KKDAWARD88】再有88折最高可減$180，折後最平人均$453即可食到，以文華東方酒店自助餐價位來講，非常抵食！夏季來臨，酒店特別推出各款海鮮美食，大家有機會食到波士頓龍蝦、香港本地鮑魚、法國藍青口等之外，更有慢烤特級美國牛肋排、椰汁紅咖喱大蝦、大蝦蝦頭油炒飯，食物選擇非常多！文華東方酒店自助餐質素一向備受好評，相信不少人都會趁今次突發優惠去試試！Yahoo Food ・ 1 天前
諾貝爾經濟學獎得主：美國財政將比預期更糟 企業避稅如地心引力般必然
據《CNBC》周五 (5 日) 報導，2001 年諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家史提格里茲 (Joseph Stiglitz) 警告，債券市場可能尚未完全反映美國財政挑戰。鉅亨網 ・ 13 小時前