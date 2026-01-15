Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Supplement推薦｜盤點iHerb保健品暢銷排名Top 10 第一名斷貨王逾12萬好評、維他命C每粒低至$0.55

最近天氣忽冷忽熱，加上工作忙碌、食無定時，身體難免會發出「抗議信」。想趁機強身健體，iHerb上的保健品絕對是香港人首選。但產品過萬款，新手應該點樣揀？Yahoo 購物專員特別為大家整理了iHerb「膳食補充劑」暢銷排名Top 10，全部都是經過萬人實測、回購率極高的神級好物！另外有好消息，iHerb推出iHerb自家品牌產品低至35折優惠、而新會員入手正價貨品輸入優惠碼【NEW20】有8折優惠，即睇以下清單，趁平掃貨回本！

iHerb優惠 (更新自2026年1月14日)

新會員入手正價貨品輸入優惠碼【 NEW20 】 有8折優惠

iHerb自家品牌產品低至35折優惠

iHerb保健品第10名：21st Century蔓越莓益生菌

不少女士都有私密處困擾，特別是工作忙起來忘記去廁所，或是穿緊身褲，不適感隨時襲來。這款蔓越莓精華加入益生菌和維生素C配方，主打多重防護，幫助維持尿道健康與菌群平衡。有用家分享，每日兩粒作為日常保養，身體狀態都會很好，沒有癢癢的感覺！

21st Century蔓越橘 + 益生菌（60片裝）

8折特價：$51｜ 原價：$64

新會員入手正價貨品輸入優惠碼【NEW20】享8折優惠

21st Century蔓越橘 + 益生菌（60片裝）

iHerb保健品第9名：NOW Foods蘋果果膠

近年「果膠瘦身法」大行其道，這款蘋果果膠是不少減肥人士的秘密武器。蘋果果膠是一種水溶性纖維，能增加飽腹感並促進腸道蠕動，有助腸道健康。幫你「清宿便」同時穩定餐後血糖。對於經常外賣、纖維攝取不足的上班族來說，是CP值極高的選擇。不過都要提提大家，服用產品後要每天需飲用大量清水先有效果。

NOW Foods 蘋果果膠700毫克 （120粒）

8折特價：$90｜ 原價：$112

新會員入手正價貨品輸入優惠碼【NEW20】享8折優惠

NOW Foods 蘋果果膠700毫克 （120粒）

iHerb保健品第8名：Natural Factors BlueRich超強效藍莓濃縮精華

每日對著電腦、手機超過10個鐘，眼睛又乾又澀？這款藍莓精華含有豐富的抗氧化成分——花青素，能保護眼部微血管，緩解眼部疲勞。比起食新鮮藍莓，這種高濃度膠囊更直接、更方便。Natural Factors BlueRich優效濃縮藍莓一個月銷量近萬，於iherbs網購平台中的藍莓提取物排行榜中名列首位，絕對有口碑保證！現在想入手也有首購優惠，大家不要錯過啦。

BlueRich優效濃縮藍莓500毫克（90粒軟凝膠）

8折特價：$83｜ 原價：$104

新會員入手正價貨品輸入優惠碼【NEW20】享8折優惠

BlueRich優效濃縮藍莓500毫克（90粒軟凝膠）

iHerb保健品第7名：NOW Foods維他命D3 + K2

維他命D3、K2這對「黃金拍檔」近年爆紅！維他命D3有助鈣質吸收及提升免疫力，而維他命K2則負責維持血管中正常的鈣代謝，從而保護動脈健康。對於少曬太陽、怕骨質疏鬆的朋友，這款素食膠囊一瓶搞掂，簡單有效。

NOW Foods 維生素 D3 + K2 素食膠囊（120粒）

8折特價：$61｜ 原價：$77

新會員入手正價貨品輸入優惠碼【NEW20】享8折優惠

NOW Foods 維生素 D3 + K2 素食膠囊（120粒）

iHerb保健品第6名：MRM Nutrition蟲草CS-4菌株

MRM Nutrition推出的蟲草CS-4菌株價格相宜，每粒含有蟲草CS-4菌絲體提取物750mg，可以有助提高身體新陳代謝，維持呼吸及心血管系統健康。亦能改善咳嗽情況，如有氣管敏感及鼻敏感的人士都可一試！趁8折入手，比在本地藥房買平一大截！

MRM Nutrition蟲草CS-4菌株 （60粒）

8折特價：$91｜ 原價：$114

新會員入手正價貨品輸入優惠碼【NEW20】享8折優惠

MRM Nutrition蟲草CS-4菌株 （60粒）

iHerb保健品第5名：Doctor's Best高吸收鎂

經常失眠、半夜抽筋或壓力爆煲？你可能缺鎂。Doctor's Best採用專利螯合技術，吸收率比一般鎂高出許多。不少用家表示睡前食一粒，肌肉明顯放鬆，睡眠質素大大提升，整個人壓力全消。iHerb有超過十五萬五星好評，不少用家都表示會回購，睡眠質量不佳的朋友不妨考慮一下。

Doctor's Best高吸收鎂 100微克（240片）

8折特價：$123.4｜ 原價：$154

新會員入手正價貨品輸入優惠碼【NEW20】享8折優惠

Doctor's Best高吸收鎂 100微克（240片）

iHerb保健品第4名：California Gold Nutrition Gold C維他命 C

這款長年佔據iHerb暢銷榜！每粒含1,000毫克USP級維他命C，是增強抵抗力、對抗自由基的必備品。特別是在流感季，每日一粒可以幫你打好底子，而且價錢極平，平均每粒低至$0.55，絕對是「看門口」首選。

California Gold Nutrition Gold C維他命 C（60粒）
8折特價：$33｜ 原價：$40

8折特價：$33｜ 原價：$40

新會員入手正價貨品輸入優惠碼【NEW20】享8折優惠

California Gold Nutrition Gold C維他命 C（60粒）

iHerb保健品第3名：California Gold Nutrition Omega-3優質魚油

魚油中的Omega-3有助於降低心血管疾病風險，保持大腦健康運作，改善整體健康。不論成年人或老人家，都可以進食魚油來減少炎症機會及改善心血管健康。今次登上第3名這款Omega-3每粒含180毫克EPA和120毫克DHA，每日食2粒便可，平均每日不用$1，就能擁有高品質的 Omega-3 補充，難怪次次折扣都超容易被搶購一空。

California Gold Nutrition Omega-3 優質魚油（240粒）
8折特價：$168｜ 原價：$210

8折特價：$168｜ 原價：$210

新會員入手正價貨品輸入優惠碼【NEW20】享8折優惠

California Gold Nutrition Omega-3 優質魚油（240粒）

iHerb保健品第2名：Life Extension 生物活性全複合維他命B

有食開輔酶Q10的朋友，對Life Extension這個牌子也不陌生。品牌的生物活性維他命B也適合作為日常保健品食用，內含多種營養素，包括維他命B6、維他命B12、煙酸、生物維他命、5-MTHF等，有助身體生產所需的健康能量，促進器官功能及認知能力，亦同時改善新陳代謝的過程正常運作。

Life Extension生物活性全複合維生素B （60粒素食膠囊）

8折特價：$65.4｜ 原價：$82

新會員入手正價貨品輸入優惠碼【NEW20】享8折優惠

Life Extension生物活性全複合維生素B （60粒素食膠囊）

iHerb保健品第1名：California Gold Nutrition LactoBif 益生菌

多次獲得第一名的California Gold Nutrition LactoBif益生菌，不出意料今次排名也是第一。產品有8種經科學研究的活性益生菌菌株，分別是5種乳杆菌及3種雙歧杆菌，對低pH和胃腸道環境具有抵抗力，並附着在腸道細胞系上，有助令腸道更健康。首購優惠8折後只需$142，雖然不是最抵的價錢，但如果食完想補貨，可以考慮入手了。

California Gold Nutrition LactoBif益生菌300億CFU（60粒）
8折特價：$142｜ 原價：$177

8折特價：$142｜ 原價：$177

California Gold Nutrition LactoBif益生菌300億CFU（60粒）

