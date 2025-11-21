Trip.com酒店減$500、機票減$200
Black Friday優惠2025｜素食者容易缺乏這5款營養素？iHerb全素營養補充品推介 最平低至$18／植物蛋白粉低至6折
iHerb有不少全素supplement，主要以植物成分，即睇精選推介：
現今社會有不少人茹素，根據香港衞生署資料，素食者主要分為四大類，包括蛋奶素食、蛋素食、奶素食和全素食，都是主要以植物為主要食糧，不進食部份或全部動物的肉、內臟及其製品。然而，茹素人士容易因飲食習慣，導致身體容易缺乏5款類別營養素，Yahoo購物專員精選了5大全素營養補充品推介，iHerb同時有黑五購物節優惠低至6折，supplement最平低至$18，不要錯過平價入手機會！
iHerb優惠/優惠碼Promo Code（更新自2025年11月20日）
1. 黑五購物節
i. 購買指定膳食補充劑並輸入優惠碼【NOV25SUPP】即可享8折優惠｜SHOP NOW
優惠日期：即日起至11月28日凌晨2點
ii. iHerb自家品牌產品低至3折｜SHOP NOW
iii. 指定品牌產品低至8折｜SHOP NOW
優惠日期：即日起至12月4日凌晨2點
2. 信用卡優惠
合資格美國運通卡，在付款前輸入指定優惠碼【AMEXHK10】以及信用卡資料，即可享原價9折優惠
優惠日期：即日起至12月31日
3. 新會員首次在iHerb下單，並輸入優惠碼【NEW20】即可享額外8折
4. 首次在iHerb應用程式下單，並輸入優惠碼【MYAPP15】即可享額外85折
優惠日期：即日起至12月31日
素食者需注意的5大類別營養素
香港衞生署資料顯示，有5大類別營養素是素食者較容易缺乏，包括有蛋白質、維生素B12、鐵質、鈣質及維生素D。除了可以透過飲食補充營養，亦可以選擇素食supplement為身體補充額外營養。iHerb有不同品牌的營養保充品選擇，當中有全素和素食類別，主要是植物成分，Yahoo購物專員整合5大類別營養素食supplement推薦，茹素者都可以放心服食！
1. 素食Supplement推薦｜素食蛋白粉
素食者以植物為主要食糧，雖然植物亦含蛋白質，但營養未必比肉類和奶類（及它們的代替品）豐富，香港衞生署建議可以進食足夠和不同種類的堅果、種籽、豆類和大豆製品，以確保營養均衡。此外，服食全素蛋白粉亦可是另一選擇，iHerb有植物蛋白類產品選擇，如有California Gold Nutrition運動植物基蛋白，以植物基、非乳製品成分製成，每份含20克蛋白質，而且是肉桂口味，iHerb現時低至6折，只需$244就可以入手！
California Gold Nutrition 運動植物基蛋白（肉桂卷味）
6折特價：$244｜
原價：$369
Super Nutrition 優質植物蛋白質（香草味）
65折特價：$290｜
原價：$446
2. 素食Supplement推薦｜維生素B12
根據香港衞生署資料，維生素B12通常可以從蛋類和奶類製品攝取，但現時未有植物性食物能為人體提供安全和有效的維生素B12，而素食維生素B12正正可以填補這個營養缺失！iHerb有不少維生素B12素食膠囊，如Doctor's Best Fully Active B12素食膠囊，亦不含GMO（基因改造生物）、無麩質、無大豆成分，每粒含1,500 微克維生素B12，每位成年人每日隨餐服用1粒即可，有iHerb素食者用戶留言指膠囊體積較小容易吞嚥，而且沒有令人不適的味道。
Doctor's Best Fully Active B12素食膠囊
付款前輸入優惠碼【NOV25SUPP】即可享8折優惠
8折特價：$88｜
原價：$110
NOW Foods B-12
付款前輸入優惠碼【NOV25SUPP】即可享8折優惠
8折特價：$41｜
原價：$51
3. 素食Supplement推薦｜鈣質及維生素D
鈣質及維生素D同樣都是可以從奶類製品攝取，對於蛋素食和全素食者來說，香港衞生署建議應從硬豆腐、加鈣豆漿和深綠色蔬菜（如菜心、芥蘭）等補充鈣質，亦可以曬太陽，讓皮膚製造維生素D，有助鈣質的吸收，預防骨質流失，同時亦可以透過服用supplement補充營養。素食者想補充鈣質的話，可考慮Natural Factors 檸檬酸鈣，每粒含350毫克鈣（檸檬酸鹽），適合素食者服用；想補充維生素D的話，可考慮獲全素認可的Sports Research D3 + K2素食膠囊，主要為植物成分，每粒含125毫克維生素D和100毫克維生素K2。
Natural Factors 檸檬酸鈣
付款前輸入優惠碼【NOV25SUPP】即可享8折優惠
8折特價：$53｜
原價：$66
Sports Research D3 + K2素食軟膠囊
付款前輸入優惠碼【NOV25SUPP】即可享8折優惠
8折特價：$189｜
原價：$237
4. 素食Supplement推薦｜鐵質
一般人可以透過進食肉類吸收鐵質，素食者因飲食習慣，特別容易缺乏鐵質，而素食鐵質Supplement又是另一個好選擇！NaturesPlus Hema-Plex鐵片在iHerb高達4.9評分，逾7萬用戶評5分滿分好評，鐵片無麩質，主要以植物成分，每片含85毫克鐵元素，同時還有300毫克維生素C，可有助身體吸收鐵質。Solgar溫和補鐵素食膠囊則每粒有25毫克，適合全素食者，且對胃部刺激較小，不會導致排便困難，可按個人需求選擇適合的鐵片。
NaturesPlus Hema-Plex 鐵片
付款前輸入優惠碼【NOV25SUPP】即可享8折優惠
8折特價：$67｜
原價：$83
Solgar 溫和補鐵素食膠囊
付款前輸入優惠碼【NOV25SUPP】即可享8折優惠
8折特價：$69｜
原價：$87
5. 素食Supplement推薦｜鋅
鋅同樣是素食者應多留意的營養素，香港衞生署建議平時可以從全穀類、豆類、豆腐、堅果及種籽中攝取。iHerb同樣地有素食鋅supplement選擇，21st Century 檸檬酸鋅每粒含46毫克鈣和50毫克鋅，正正是素食者要多補充的其中兩款營養素，而且折後只需$18就可以入手，非常抵買！如果胃部健康一般，可以試試Doctor's Best PepZin GI® 鋅-L-肌肽復合物素食膠囊，全素成分，產品含16毫克鋅，特製配方有助保護胃部健康，不用擔心食完胃會有不適反應。
21st Century 檸檬酸鋅
付款前輸入優惠碼【NOV25SUPP】即可享8折優惠
8折特價：$18｜
原價：$22
Doctor's Best PepZin GI® 鋅-L-肌肽復合物素食膠囊
付款前輸入優惠碼【NOV25SUPP】即可享8折優惠
8折特價：$139｜
原價：$174
