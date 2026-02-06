SUZUKI與卡普空於《快打旋風6》遊戲內舉辦聯名活動！以茱莉為靈感的機車登場！

在對戰格鬥遊戲《快打旋風6》的遊戲內，將於 2026 年 2 月 13 日（五）至 2026 年 3 月 17 日（二） 期間，舉辦展示由SUZUKI株式會社打造之機車「GSX-8R Tuned by JURI」的聯名活動。

同時也將配發可於遊戲內使用的道具與稱號。

以《快打旋風6》茱莉為靈感的機車「GSX-8R Tuned by JURI」於遊戲內登場！

「GSX-8R Tuned by JURI」是一款以《快打旋風6》可操作角色「茱莉」為形象所打造的機車，自 2025 年起於世界各地的遊戲活動與展覽中亮相，獲得眾多來場者的高度好評。

透過本次聯名合作，不僅希望讓無法在展示會場實際接觸實車的玩家體驗其魅力，也期望讓對機車不熟悉的人，能透過數位空間特有的體驗，感受到機車的魅力與奔馳的樂趣。

藉由遊戲與移動載具的結合，打造全新的體驗感受。

虛擬道具 GSX-8R Tuned by JURI

活動期間內，將於《快打旋風6》遊戲內的「Battle Hub」展示重現「GSX-8R Tuned by JURI」的模型。

同時也會配發以「GSX-8R Tuned by JURI」為主題的虛擬道具與遊戲內稱號等物品。

此外，凡持有SUZUKI與卡普空聯名參展之會場中所發放任一款數位貼圖者，即可獲得活動代碼，搶先於一般配發前取得虛擬道具與限定稱號。

虛擬道具「GSX-8R Tuned by JURI」可由所有玩家自遊戲內 NEWS 取得；持有活動代碼的玩家則可提前領取。

可取得活動代碼的期間為 2026 年 2 月 6 日（五）17:00 至 2 月 20 日（五）16:59 。

持有數位貼圖的玩家，請務必前往「SUZUKI × STREET FIGHTER 6 限定活動代碼取得網站」領取。

另外，配發期間可能有所變更。

最新消息與詳細資訊，請參閱《快打旋風6》官方網站及SUZUKI企業新聞頁面。

《快打旋風6》遊戲內稱號與亂入演出

「紫色機車公主」

所有玩家皆可透過遊戲內 NEWS 取得。

「我可不會讓你騎喔？」

所有玩家皆可透過遊戲內 NEWS 取得。

「被機車迷住之人」

只要騎乘設置於 Battle Hub 內的機車即可取得。

「妖冷風水引擎」

透過輸入活動代碼即可取得。

亂入演出

所有玩家皆可透過遊戲內 NEWS 取得。

《快打旋風6》遊戲內聯名活動概要 2026 年 2 月 13 日（五）17:00～2026 年 3 月 17 日（二）11:59

※聯名期間可能有所變更 在 Battle Hub 內展示「GSX-8R Tuned by JURI」 虛擬道具「GSX-8R Tuned by JURI」

遊戲內稱號 4 種

亂入演出 1 種

