Swarovski飾品快閃低至半價！最平$347買到水晶手鏈/生日禮物之選Birthstone系列 Minecraft聯名登場

Swarovski飾品快閃低至半價！最平$347買到水晶手鏈/生日禮物之選Birthstone系列 Minecraft聯名系列登場

想入手飾品點綴自己的穿搭，價錢親民、閃亮耀眼的Swarovski是一個好選擇！今次Swarovski官網的Outlet專區推出水晶飾品低至半價，近900款首飾有優惠，經典款Swan手鍊、Una項鏈、Stella鏈墜以及瑞士製造的腕錶都有減價！官網更有生日禮物之選的Birthstone系列首飾，9月誕生石是具有神秘氣質的深藍色寶石。此外，Minecraft聯名系列全新登錄官網，每一款都精緻耐看，擺在家中彷彿置身於場景，可以慢慢欣賞。而且官網購物相當有保障，買夠$500即免運費，享有7日可退貨服務，讓大家無後顧之憂入手心水款式。

天鵝Swan手鐲低至6折！最平$346.5買到手鏈

談起Swarovski，腦海中自然會浮現經典優雅的天鵝形象Logo。作為標誌性的Swan首飾不經常減價，大家就算正價也要入手。這次Outlet竟然破天荒有折扣，精緻黑色水晶天鵝Swan手鐲6折後只需$1,200，配色百搭耐看，在手腕間閃閃發光，美輪美奐。另外，想輕鬆陪襯一套首飾來搭配衣服，推薦你入手Originally套裝，一套有齊耳環與頸鍊，水晶珍珠為日常造型增添時尚魅力，7折後只需$1,540就可以帶回家了。最抵買的必定是低至五折的Stella 鏈墜，超大的星星水晶適合疊戴其他小型項鍊，$975即可擁有！還有Crystal Wishes 手鏈，$693的價錢可以買兩條手鏈，一條只需$346.5，可兩條一起佩戴製造層次感，也可以將其中的一條送給朋友，象徵永恆不變的情誼。

Stella 鏈墜

5折特價：$975｜ 原價：$1,950

SHOP NOW

Stella 鏈墜

Swan 手鐲

6折特價：$1,200｜ 原價：$2,000

SHOP NOW

Swan 手鐲

Crystal Wishes 手鏈

7折特價：$693｜ 原價：$990

SHOP NOW

Crystal Wishes 手鏈

Originally 套裝

7折特價：$1,540｜ 原價：$2,200

SHOP NOW

Crystal Wishes 手鏈

Una 項鏈

7折特價：$875｜ 原價：$1,250

SHOP NOW

Una 項鏈

另外，Swarovski的水晶腕錶也很有氣質，瑞士製造的工藝搭配晶瑩剔透的水晶顯出高貴感，相比其他名牌表的價格也相對較親民，現在有低至6折優惠，折後低至$1,750就能入手。預算有限又想入手得體的手錶Swarovski腕錶是不錯的選擇！

Dextera 3-hand 手錶

6折特價：$2,580｜ 原價：$4,300

SHOP NOW

Dextera 3-hand 手錶

Crystalline delight 手錶

7折特價：$2,660｜ 原價：$3,800

SHOP NOW

Crystalline delight 手錶

Cosmopolitan 手錶

7折特價：$1,750｜ 原價：$2,500

SHOP NOW

Cosmopolitan 手錶

生日必買禮物Birthstone系列首飾

還在煩惱買什麼生日禮物給朋友嗎？Birthstone系列首飾可以納入考量中！每個月份都有相應的代表色，大家可以幫助朋友尋找生日色彩，Birthstone系列首飾的每種寶石都有相應的顏色和意義，還可以給予收到禮物的朋友一種激勵的作用，超有創意！以今個9月的誕生石為例子，深沉的藍色是屬於9月誕生石的色彩，在這幻變的世界裡，可以給佩戴者帶來沉穩平靜的心情，讓其思緒更清晰靈活。鏈墜的價格為$1,100，手鏈只需$950，價格不算太貴，快要到朋友生日建議可以參考看看！

Birthstone 鏈墜（九月 藍色）

價錢：$1,100

SHOP NOW

Birthstone 鏈墜（九月 藍色）

Birthstone 手鏈（九月 藍色）

價錢：$950

SHOP NOW

Birthstone 手鏈（九月 藍色）

Minecraft粉絲必買聯名！

召喚Minecraft「我的世界」玩家，這款遊戲為大家創造過太多驚喜，至今仍然有許多人開發Minecraft的不同玩法。想沉浸於「我的世界」內欣賞每個角色嗎？這次Swarovski與Minecraft聯名推出小擺件，設計出Minecraft的角色精髓，有Creeper、Pig、Steve和Alex四個角色，很適合買回家擺放慢慢欣賞。而且入手這個系列，還會送印有Swarovski天鵝標誌的水晶角色建立器，直接降臨「我的世界」，讓遊戲更加熠熠生輝。

Minecraft Steve

價錢：$3,500

SHOP NOW

Minecraft Steve

Minecraft Creeper

價錢：$3,300

SHOP NOW

Minecraft Creeper

Minecraft Pig

價錢：$3,300

SHOP NOW

Minecraft Pig

Minecraft Alex

價錢：$3,500

SHOP NOW

Minecraft Alex

