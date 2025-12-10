SWISS REJU首奪JESSICA最佳AI纖體大獎，引入全球Top 1%技術INDIBA

SWISS REJU 熱光溶脂連續12次獲頒年度大獎 見證市場評價極高

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月10日 - 美容時尚旗艦頒獎禮JESSICA Beauty and Wellness Awards剛在港島香格里拉酒店舉行，中環美療名店SWISS REJU獲頒首屆「年度最佳AI纖體大獎」。品牌同時宣佈引入歐洲皇室巨星至愛的頂尖美容科技INDIBA，品牌專利療程熱光溶脂®，結合全新西班牙強勢科技，「SWISS REJU熱光溶脂 X INDIBA」，勢必成為美體市場新焦點。





SWISS REJU再次獲JESSICA年度大獎，是品牌第12次獲得全港各大媒體及權威機構頒發的年度重點大獎，代表SWISS REJU熱光市場評價極高。



最新一代SWISS REJU熱光溶脂®獲頒首屆AI纖體大獎



《旭茉JESSICA》美容及健康大獎（JESSICA Beauty and Wellness Awards）是美容時尚界的重量級權威盛事，表揚傑出的美容健康品牌。每個產品服務都需經過公眾提名及評審團嚴格評核，獲獎者都是真實用家評價極高的品牌和服務。今年頒獎禮上，多種獲得好評的美容儀器與及產品強勢展出，包括澳洲有機香薰CANVAS，日本著名美容家電Panasonic VITALIFT等。經過公眾提名及美容編輯嚴謹遴選，SWISS REJU熱光溶脂®憑藉深入了解人工智能科技和美體經驗，獲得今年首設的「最佳AI纖體大獎」。重量級獎項肯定了SWISS REJU在美容及健康管理界別的卓越貢獻。



SWISS REJU連續12次獲頒年度大獎 見證穩定上揚



SWISS REJU一直投資先進新科技，今年率引入歐洲超級名牌BTL MEDICAL的人工智能美容儀器EXION。冠軍級消脂技術「SWISS REJU熱光溶脂® ｘ BTL EXION」成為市場熱話，吸引了大量查詢！另一皇牌技術WINBACK，就是法國國家隊選用的頂級儀器。SWISS REJU投資過千萬引入多種全球頂尖儀器，強強聯手的戰略，熱光溶脂為客人帶來最高水準美療效果。



今年品牌再下一城，SWISS REJU最新引入的技術INDIBA，屬於全球最先進的內臟脂肪管理，深度美容及細胞活力養生科技。INDIBA除了美國權威FDA認證之外，更獲得了歐盟極度嚴謹的MDR （Medical Device Regulation）認證。INDIBA用家包括西班牙皇室成員，世界球星，國際巨星等，收入和影響力都屬於全球最高Top 1%的頂尖用家。



「SWISS REJU一直引進世界最一流的醫美技術。INDIBA是全球最頂尖的美容科技，在我們科研主導的定位下，必會獲得精準應用。SWISS REJU獨家專利技術熱光溶脂®，配合了西班牙國寶級的科技INDIBA Proionic 448khz細胞頻率，展現了高端健康科技的嶄新應用。」



正規的美容瘦身服務，其實在香港一直都有巨大的需求，亦都有很大的發展潛力。JESSICA是亞洲成功人士、明星富豪、商界政要的重要資訊平台，公信力極高。JESSICA由2000年創辦，至今已經成立超過25年。 SWISS REJU再次獲JESSICA年度大獎，是品牌第12次獲得全港各大媒體及權威機構頒發的年度重點大獎，代表SWISS REJU熱光市場評價極高。SWISS REJU引入行業領先的儀器INDIBA，為客人帶來更高品質的服務，與及更全面的保障，正規良好營商手法受到了傳媒尊重和用家肯定。



專利熱光溶脂®集齊四大科技，最強綜合競爭力



SWISS REJU「熱光溶脂®」綜合療程，率先集齊全球四大冠軍頂尖科技：西班牙INDIBA，英美BTL EXION， 法國WINBACK，南韓ATP LIPO X，全部都屬於獨當一面的強勢科技。國際強勢陣容，擁有最強綜合競爭力。除了世界最高端的技術，品牌亦都不斷創新，深度鑽研日韓東方健美科技，獨家「熱光HOT YOGA」配合營養師設計產品「XS Perfect Size減腩微晶纖」，不含中西藥的優質食物纖維，幫助健康瘦身。



正版「SWISS REJU熱光溶脂」療程包含多種頂級國際名牌儀器，在提升性價比及整合資源方面有很強的優勢。對於希望快速瘦身美體的客人，創造了極之有利的條件。

Hashtag: #SWISSREJU #熱光溶脂







http://www.reju.hk

