Switch 距 Nintendo 歷史銷量第一寶座僅一步之遙，取代 PS2 成為史上最暢銷主機亦指日可待

Nintendo 今日公佈了截止至 9 月 30 日的本財年第二季財報，其中最引人矚目的數據是初代 Switch（包括衍生機種）的累計銷量已達到 1.5401 億台，幾乎與公司史上最暢銷的 NDS 持平。兩者間的差距僅剩 1 萬台，這意味著 Switch 登上第一寶座幾乎已成定局。不光如此，Switch 離人類歷史上銷量最高的 Sony PS2 也已經不遠。後者保持的紀錄是 1.5768 億台，這對本財年銷量預期達到 400 萬台的 Switch 來說並非遙不可及，可能在下個財年便會完成超越。

廣告 廣告

與此同時，新機 Switch 2 的表現亦非常亮眼。自今年 6 月發售以來，Switch 2 的銷量總額已突破 1,036 萬台，同時期軟體銷量高達 2,062 萬份。其中首發護航作品《瑪利歐賽車世界》共售出 957 萬份，也就是說 90% 以上的 Switch 2 擁有者都購買了這款遊戲。Switch 2 如此高的市場接受度，也讓 Nintendo 放心將全年銷售預期由原本的 1,500 萬台上調至 1,900 萬台。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk