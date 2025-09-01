Switch 2開發機遭爆連遊戲大廠都拿不太到？任天堂建議：先用一代向下相容

任天堂最新遊戲主機 NIntendo Switch 2 推出後，持續在全球各地熱賣，甚至不只是玩家，許多遊戲開發者也希望能申請到一套開發工具，讓自己的遊戲運用好 Switch 2 的效能和功能。然而開發機的產量似乎跟不上，近日就有開發者爆出，Switch 2 就連知名遊戲公司都很難拿到，連任天堂官方都建議先使用一代開發工具，採取向下相容的方式。

Switch 2 開發機比普通主機還難搶。（圖源：Nintendo）

名遊戲和主機技術相關的評測 YouTube 頻道 Digital Foundry，最近在影片（約 8:21 開始），主持人 Jeff Gerstmann 爆料目前有許多開發者都反映，Switch 2 的開發機非常難拿到，甚至向任天堂詢問時，對方的回應是希望開發者們先使用初代 Switch 開發遊戲，再透過向下相容的方式在 Switch 2 上執行。但這樣的做法也代表遊戲本身無法發揮 Switch 2 的效能。

不過這裡面也有些讓人意外的案例，像是獨立遊戲團隊 Oink Games 開發的多人篝火模擬器《Chilltto Takibi Song》，就利用了 Switch 2 的 USB 攝影機等新功能，在任天堂發表會上引發過討論。Digital Foundry 主持人認為這種情況很少見，畢竟大多數開發資源，照理來說都是更資深的團隊或公司先獲得才對，沒想到連經驗豐富、較有名氣的開發者也難以取得。隨後 Digital Foundry 的 Ollie Mack 也透露，任天堂似乎有在刻意篩選哪些人可以獲得開發機的資格，因此就連大型遊戲公司都有可能會被一些奇怪的原因排除。

