CHIIKAWA DAYS 大型特展結束 本地觀眾佔七成
Switch 2開發機遭爆連遊戲大廠都拿不太到？任天堂建議：先用一代向下相容
任天堂最新遊戲主機 NIntendo Switch 2 推出後，持續在全球各地熱賣，甚至不只是玩家，許多遊戲開發者也希望能申請到一套開發工具，讓自己的遊戲運用好 Switch 2 的效能和功能。然而開發機的產量似乎跟不上，近日就有開發者爆出，Switch 2 就連知名遊戲公司都很難拿到，連任天堂官方都建議先使用一代開發工具，採取向下相容的方式。
名遊戲和主機技術相關的評測 YouTube 頻道 Digital Foundry，最近在影片（約 8:21 開始），主持人 Jeff Gerstmann 爆料目前有許多開發者都反映，Switch 2 的開發機非常難拿到，甚至向任天堂詢問時，對方的回應是希望開發者們先使用初代 Switch 開發遊戲，再透過向下相容的方式在 Switch 2 上執行。但這樣的做法也代表遊戲本身無法發揮 Switch 2 的效能。
不過這裡面也有些讓人意外的案例，像是獨立遊戲團隊 Oink Games 開發的多人篝火模擬器《Chilltto Takibi Song》，就利用了 Switch 2 的 USB 攝影機等新功能，在任天堂發表會上引發過討論。Digital Foundry 主持人認為這種情況很少見，畢竟大多數開發資源，照理來說都是更資深的團隊或公司先獲得才對，沒想到連經驗豐富、較有名氣的開發者也難以取得。隨後 Digital Foundry 的 Ollie Mack 也透露，任天堂似乎有在刻意篩選哪些人可以獲得開發機的資格，因此就連大型遊戲公司都有可能會被一些奇怪的原因排除。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Amazon優惠｜WD_Black SN7100 SSD 歷史低價，HK$390 擴充掌機、筆電容量玩家必購
各位掌機、電競筆電玩家如果在尋找擴容容量的 SSD，那不要錯過正在 Amazon 上以歷史低價促銷的 WD_Black SN7100。它的 500GB、1TB、2TB、4TB 版本均有折扣，價格低至 US$50。Yahoo Tech HK ・ 3 天前
mandycat office：掛心
長開住個cam，真係會成日忍唔住睇！ 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 2 小時前
逆我者必查之 特朗普復仇之夏全面升溫
【彭博】— 歡迎來到特朗普的復仇之夏。這位總統正兌現其對政治對手實施報復的承諾。但他的怒火已蔓延至政府幾乎每個角落，目標鎖定那些可能阻礙其施政議程的人。Bloomberg ・ 1 天前
超人氣ON跑鞋 最低7折起入手明星同款！4大熱賣跑鞋推薦，劉德華都愛穿「這款」
走進東京街頭，你便會發現日本人腳上愈來愈常見的是一雙雙舒適又耐看的ON跑鞋。這個來自瑞士的品牌，憑藉舒適腳感與設計感十足的外型，已成功擄獲無數貴婦與明星的心。特別是在日圓匯率偏低的情況下，在日本入手相當划算，基本上能7折入手大熱款。不過又不一定非要飛去日本才能入手平價ON跑鞋，網購同樣能輕鬆以折扣價入手。以下即為大家盤點ON跑鞋的必買清單，輕鬆買到夢幻款！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
以太坊創辦人大膽預測：ETH將大漲100倍 顛覆比特幣「數位黃金」地位
以太坊聯合創辦人 Joseph Lubin 近日大膽預測，以太幣（ETH）未來有上漲 100 倍的巨大潛力，並有望顛覆比特幣（BTC）在加密貨幣市場中的「數位黃金」地位，預示著機構資金正以前所未有的速度湧入以太坊生態系。鉅亨網 ・ 2 小時前
【新聞點評】從會展3活動看香港定位
本港經濟前景不明朗，很多人關注未來發展何去何從。恰巧在剛過去周末，友人傳來一張照片，內容是灣仔會展中心俗稱「水牌」的資訊板，顯示有3項大型活動同時舉行，分別是「Bitcoin亞洲峰會2025」、「亞洲成人博覽」和一個歷史展覽。信報財經新聞 ・ 6 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 20 小時前
笑到最後｜狂吹美股歷史估值的騙局（高明）
2022年加息周期中，美股經歷四次調整，科技股更係重災區。去年亦出現一次調整。今年4月，特朗普宣佈大規模關稅政策解放日引發特朗普式「特價時段」，自2020年以來最抵買，而且即買即中，特價唔多過一個月，標普500喺5月13日轉為正收益，6月27日重返歷史高位。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
爆一爆｜何柱國山頂「遺產」$3.3億放售 （Louise）
政府將於8月31日新增禁煙區，此又令人想起臨終前做咗件好事嘅煙仔何-何柱國公開呼籲戒煙。煙仔何過身後，富豪圈都在盤算到底其身家如何安排呢？個仔何正德又有咩搞作呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！
韓國女星孔孝真與韓裔美國歌手 Kevin Oh 結婚後，工作依然浪接浪十分充實。繁重的工作、婚姻以外，她亦能平衡社交及個人生活，生活從容不逼而活在當下，就是靠自我建立生活的人生勝利組。一起來向這坐「鬆弛感女神」學習生活平衡之道吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
61歲張達明近況曝光 身體暴瘦需撐拐杖 好友攙扶健康惹關注
現年61歲的藝人張達明，昔日口齒伶俐兼擅長搞笑，於2011年確診鼻咽癌後一直與病魔搏鬥，體重一度瘦至剩下40公斤（約88磅），近年抗癌成功逐步復出幕前Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【McDonald's】星期一至五$25歎豬柳蛋漢堡/炒雙蛋飽/火腿扒芝士飽套餐（01/09-05/09）
為迎接開學月，麥當勞App帶來限時「晨」著數，星期一至五只需$25即可品嚐豬柳蛋漢堡早晨套餐、炒雙蛋飽套餐或火腿扒芝士飽套餐！加碼週末仲有$30週末限定「晨」著數，包括熱香餅精選套餐及McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐！YAHOO著數 ・ 23 小時前
積金易10年可省500億超預期
「積金易」去年中已啟用，積金局主席劉麥嘉軒表示，過去一年多的運作顯著提升了處理強積金計劃行政工作的效率，規模效益較預期大，減費成效也見明顯。最新估計，強積金基金的行政費在「積金易」推出10年內會降低57%至65%，累計節省約400億至500億元，較原先估計的300億至400億元更多。信報財經新聞 ・ 6 小時前
自助餐低至$1XX！港麗酒店自助餐快閃買一送一 體驗正宗印度咖哩/冰鎮鱈場蟹腳/日式刺身
位於金鐘港麗酒店的兩大餐廳「樂聚廊」及「咖啡園」，8月28日中午十二點均分別在Klook推出自助午餐快閃買一送一優惠！樂聚廊的「印度風情自助午餐」人均低至$197，即可體驗正宗印度咖哩及甜品；而咖啡園的「國際美食自助午餐」人均則低至$281，供應多款環球美食如冰鎮鱈場蟹腳、日式刺身、馬來西亞喇沙等！兩款自助餐均提供大量美食，無論鍾情印度風味還是國際佳餚，總有一款合口味！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
美國關稅重創印度！大量美國訂單被取消、工廠停工
美國國土安全部公告顯示，美國對印度商品徵收 50% 高額關稅的措施正式生效。這項關稅新政立即對印度出口造成嚴重衝擊，尤其是皮革與鑽石加工行業，訂單被大批取消，不少工廠被迫停工，當地經濟與就業形勢陷入危機。鉅亨網 ・ 1 天前
鄧麗欣夥拍林峯張繼聰開拉闊 台灣大隻仔男友與未來外母排排坐撐場
鄧麗欣（Stephy）近年事業愛情兩得意，去年被爆與台灣大隻猛男拍拖，她隨即在IG公開戀情，甜甜地留言指「感謝大家的祝福」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝霆鋒45歲生日帶父母探店吃大餐 89歲謝賢近況曝光 精靈揮手開心舉杯
早前忙於開演唱會的謝霆鋒，於8月29日迎來45歲生日，當天他在個人微博「鋒味」上載「探店」影片，可見去了一家餐廳吃大餐，同場還有89歲爸爸謝賢（四哥）及73歲媽媽狄波拉(拉姑)，一家三口開心享用美食。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
仲量聯行：減息救不了港商廈
本港商業房地產市場受壓，仲量聯行香港主席曾煥平表示，雖然市場憧憬美國聯儲局即將減息，惟息口下降只是緩和情況，僅「令債仔稍為舒服，但救不了他」，現時資產價值下跌屬結構性問題，短時間內無法解決，暫時不會因為減息而回升。德勤亞太應急計劃和破產業務主管合夥人何國樑預計，陸續會有更多中小型發展商無法還息及違約的情況出現。信報財經新聞 ・ 6 小時前
黎宣逝世享年93歲 黎姿姑媽 香港電影之父黎民偉女兒《真情》演阿家深入民心
曾於《真情》演阿家（阮文娟）一角而深受觀眾歡迎嘅甘草演員黎宣驚傳逝世，傳媒向黎宣女兒查詢後證實黎宣於周四（28日）凌晨辭世，暫未知黎宣離世原因。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前