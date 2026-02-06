Switch 2「eFootball Kick-Off!」將於2026年夏季發售決定！從「世界足球競賽」進化而來的正統足球動作遊戲

於日本時間2026年2月5日(四)23時起播出的「Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026」

在本節目中，科樂美數位娛樂股份有限公司宣布，Nintendo Switch 2專用新款足球遊戲「eFootball Kick-Off!」將於2026年夏季 發售。

Nintendo Switch 2專用「eFootball Kick-Off!」發售決定！

從「世界足球競賽」進化而來的「eFootball」系列，終於將於2026年夏季登陸Nintendo Switch 2！

「eFootball Kick-Off!」收錄了從現役明星球員到人盡皆知的傳奇球星，各國代表隊以及世界各地的俱樂部，讓你能夠透過多種模式品味足球的精髓。

搭載了原創模式「世界巡迴賽」與「國際盃」模式，以及「6人制足球」模式等。

同時也充實了針對新手的輔助功能，即使是初次接觸足球遊戲的人也能輕鬆上手。

也支援線上對戰

離線時能享受最多4人合作遊玩，線上也能與家人、朋友以及全世界的玩家對戰！

此外，亦支援「共用通訊」功能，讓你可以與沒有「eFootball Kick-Off!」的人透過共享主機來對戰。

透過豐富的遊戲模式體驗狂熱！

世界巡迴賽

在原創模式「世界巡迴賽」中，可以創立自己的俱樂部球隊，參加世界各地的賽事。

除了贏得比賽可獲得對戰球隊的新球員外，也能使用透過進行比賽累積的硬幣來獲得傳奇球星。

打造屬於你自己的最佳球隊，挑戰稱霸世界！

國際盃

在「國際盃」模式中，可以在遊戲內再次體驗四年一度的足球盛典。

挑戰決定48國頂點的賽事，以你喜愛的代表隊為目標爭奪世界第一的稱號。

「國際盃」模式預定將作為追加下載內容發布 。

6人制足球

輕鬆享受足球遊玩的樂趣

為足球遊戲新手設計，可以在比一般尺寸更小的球場上進行6對6的簡單對戰。

透過節奏明快展開的比賽磨練攻守技能，並能體驗進球的爽快感。

場上語音 / 簡易操作

注意對話氣泡

系統會根據球員狀況提供指令指引，並以對話氣泡顯示隊友的喊話，讓你一目瞭然下一步該採取什麼行動。

開啟簡易操作後，傳球、盤球等動作將會由AI輔助，讓你能順暢地享受比賽。

段位系統

能夠以更高境界為目標

在段位系統中，可以在遊玩的同時學習射門、傳球等贏得比賽所需的操作方式。

一邊感受自己遊玩技巧的進步，一步步向上邁進吧。

教學功能

附有詳盡解說

搭載了充實的教學功能，能讓你從零開始了解足球遊戲的樂趣。

可以按照自己的步調持續練習，非常適合用來提升技巧。

詳細資訊可於「eFootball Kick-Off!」官方網站確認。

作品概要 eFootball Kick-Off! KONAMI 2026年夏季預定 足球 未定 Nintendo Switch 2

All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

©Konami Digital Entertainment

"eFootball"、"e-Football"、"eサッカー"、"e-サッカー"および"eFootballロゴ"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。

