Switch 2 Joy-Con 2 新手掣玩神秘？紫 + 綠配色搶眼卻出奇地「睇唔到」！

Nintendo 今日宣布為 Switch 2 推出首款新配色 Joy-Con 2 手掣，左、右控制器分別為淡紫色及淡綠色，預計 2 月 12 日正式發售，當日還有最新遊戲《馬力歐網球 熱潮》同步登場。新手掣現已上架日、美官網，售價與之前保持一致。香港本地的發售資訊還未確定，但價格估計保持 HK$538 不變。

顏色設計意外「反轉」，連接後難見全貌

今次 Joy-Con 2 除了改變配色外，功能上與標準版本一致，具備動作感應、HD 震動，以及專為 GameChat 設計的 C 鍵和滑鼠控制支援。不過它的設計可以說頗為奇特，彩色部分竟位於手掣內側滑軌處，因此當 Joy-Con 2 裝上 Switch 2 主機後，只能從搖桿邊緣隱約看到新配色。

這種「隱藏式」設計與過往 Joy-Con 全機上色的做法形成對比，甚至與主機左右內側的淡藍及橙色飾條略有衝突，令人難以理解設計方向。

同步公開《馬力歐網球 熱潮》實機影片

此外 Nintendo 還同時釋出了長篇遊玩影片，詳細介紹新作《馬力歐網球 熱潮》的玩法。片中展示了多項新系統，包括「Fever Shots」必殺技、冰球拍武器，以及滑行與俯衝等高動作表現，令系列玩法更具節奏感與競技感。

