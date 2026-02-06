Switch 2「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」定於2026年5月21日發售！實體版預約受理中

於日本時間2026年2月5日(四)23時起播出的「Nintendo Direct: Partner Showcase」

在本節目中，萬代南夢宮娛樂股份有限公司宣布將於2026年5月21日(四) 在Nintendo Switch 2上發售「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」(破曉傳奇 黎明新程版)。

同時公開了宣傳影片與官方特設網站。

實體版預約也已陸續展開。

「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」確定登陸Switch 2！

Nintendo Switch 2專用「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」確定將於 2026年5月21日(四) 發售！





本作除了可遊玩2021年發售的「Tales of ARISE」本篇外，還能體驗以一年後世界為舞台的大型劇情「Beyond the Dawn」以及聚焦於主角與女主角的額外任務。

此外，亦追加了遊戲內可使用的各種道具。

新增大量要素，包含大型追加劇情「Beyond the Dawn」等！

本次新追加的要素如下。

Tales of ARISE - Beyond the Dawn

「Beyond the Dawn」描繪小隊成員全新活躍表現的長篇故事與新地城・支線任務

「特選資料」更多追加服裝(共6件)、聚焦於主角與女主角的內容

「嶄新啟程支援包」追加道具(50,000 GALD、等級提升＋5、CP+100、釣魚道具全套)

「銀白武器收藏」閃耀銀色的新變化武器套組

戰鬥內容

可在修煉場與新敵人戰鬥的免費戰鬥內容。

勝利後可獲得特殊武器。

修煉場・守護，我們的海水浴

修煉場・恐怖！深夜迴響的奇聲

修煉場・戰國物怪討滅錄

難易度

難易度可於設定中變更。

難易度「UNKNOWN」

難易度「EASIEST」

合作

「週刊Fami通」凜薇的武器

「蘇菲的鍊金工房2」合作包

「SNX」合作包

實體版預約陸續開始！亦有下載專售及豪華特典

實體版預約已陸續開始。

此外，亦推出了附帶高級升級組合的下載專售「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Premium Edition」及限定購買特典等！

Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition

Beyond the Dawn Edition

價格: 6,300日圓(未稅)

原創B2海報

ASOBI STORE購買特典將附贈豪華規格原創B2海報。

預約請從ASOBI STORE進行！

Tales of ARISE - Beyond the Dawn Premium Edition(下載版專售)

Beyond the Dawn Premium Edition

價格: 9,000日圓(未稅)

此為附帶「Tales of ARISE」本篇、大型追加劇情「Tales of ARISE - Beyond the Dawn」高級升級組合的下載專售品。

高級升級組合

高級升級組合的內容如下。

歷代角色服裝＋改編BGM包

旅行・高級包

序盤加速！新手包

有備無患！安心強化包

攻略省時！高速成長包

服裝套組3種(男女)「海水浴」「學園生活」「戰國和裝」

合作服裝包

服裝・高級包

道具・高級包

歷代系列戰鬥BGM包

雙翼裝扮包

華禮裝扮包

弗露露的配件包

Beyond the Dawn 配件包

等級提升＋5(1)～(4)

等級提升＋10(1)～(2)

100000 GALD(1)～(4)

高級升級組合亦可以DLC單體形式以 3,000日圓(未稅) 購買。

SAO合作包(DLC)

SAO合作包

價格: 500日圓(未稅)

此為「刀劍神域 Alicization」桐人、亞絲娜的服裝與特別任務組成的合作包。

包裝內容如下。

阿爾芬: 【服裝】漆黑外衣【髮型】劍士的自然髮型

希儂: 【服裝】創世神的裝備【髮型】崇高馬尾

洛: 【服裝】修劍士制服【髮型】修劍士的亞麻色髮型

合作任務: 中央修劍戰(可於修煉場使用)

詳細資訊請參閱「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」官方網站。

作品概要 Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition Nintendo Switch 2 2026年5月21日(四) C 1人遊玩 宣告心之黎明的RPG

©Bandai Namco Entertainment Inc.

