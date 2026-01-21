Sydney Sweeney舊戲網上翻hit被爆有極大膽演出

【on.cc東網專訊】由美國新世代性感女神Sydney Sweeney靠「Big爆」身材而成功上位，而她未紅前於2021年主演的舊作《偷窺者》（The Voyeurs）近日於美國影視串流平台翻hit。

影片講述她與男主角Justice Smith於片中飾演的一對年輕夫婦，發現他們被居住於對面的鄰居經常偷窺，包括偷窺他們的性生活。而片中就出現不少Sydney與Justice的半裸「肉搏」鏡頭。影片上架後即惹來網民熱話，其中有網民指該片是Sydney從影以來「最大膽的演出」，更有網民認為影片的性愛場口直迫成人電影。

