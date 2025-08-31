Sydney Sweeney被傳與Justin Bieber前經理人撻着

【on.cc東網專訊】美國新一代性感女神Sydney Sweeney年初與拍拖7年的商人男友Jonathan Davino分手兼取消婚約，而近日網上盛傳她與加拿大天王Justin Bieber的美國前經理人Scooter Braun拍拖。

44歲的Scooter比Sydney年紀大17年，近期網上盛傳他們密運中。據知他們6月時一同獲亞馬遜老闆貝索斯（Jeff Bezos）邀請出席位於威尼斯舉行的婚禮。當時他們已與好友Amélie Tremblay被影到於當地外出，有指他們就是於婚禮前後撻着。Scooter Braun曾與Yael Cohen Braun結婚7年，離婚後他被傳與瑞典女演員Rachelle Goulding拍拖。

