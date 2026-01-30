Sydney Sweeney谷胸自摸上雜誌封面 開出擇偶條件

【on.cc東網專訊】美國新世代「乳神」Sydney Sweeney最近為宣傳新推出的處女品牌內衣而四出宣傳，她近日接受時尚雜誌訪問，於訪問中她開出「擇偶條件」。

去年失戀回復單身的Sydney直言想搵一個能與她跳降傘或爬山的「運動型、外向以及幽默風趣」的男士。Sydney本身亦愛水上運動，早前她就與緋聞男友金牌音樂經理人Scooter Braun玩水上電單車。她說：「我需要一個非常特定類型的人來適應我所代表的一切。曾經有一個我非常非常喜歡的人，但他告訴我他無法適應我的世界。這很讓人糾結。」

除了大談「擇偶條件」之外，Sydney亦於同一訪問中回應外界標籤她為「MAGA Barbie」（讓美國再次強大 芭比）的稱號。話說去年她被踢爆之前一年於美國佛羅里達州註冊成為「共和黨」成員，而美國總統特朗普（Donald Trump）當時更公開大讚她火辣，自此之後被反特朗普的人士狠批。Sydney於訪問中再度回應那場風波，她直言入娛樂圈從來不是為了談政治「我一直是為了創作藝術而來，所以這不是我想參與的話題。我覺得也因為如此，有些人才想把事情鬧得更大，把我當成他們的棋子。但這都是別人強加在我身上的，我無能為力」。

