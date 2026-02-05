Sydney Sweeney違法擅闖地標宣傳胸圍 被懷疑造假？

【on.cc東網專訊】美國性感女神Sydney Sweeney上周為了宣傳首度推出的胸圍品牌而公然犯法夜闖美國洛杉磯地標「荷里活」招牌，她一直並未有就今次風波而作回應，不過擁有「荷里活」招牌的「荷里活商會」（Hollywood Chamber of Commerce）的主席日前就首度回應事件，並表示Sydney必定是利用電腦合成技術（CGI）來製造整條片。

「荷里活商會」主席Jeff Zarrinnam受訪回應Sydney與工作團隊用胸圍串連並懸掛在巨型「荷里活」招牌上，他認為她們是用CGI製作：「根本冇可能喺咁有限時間可以掩蓋個招牌。你要用數小時先可做到。」另外，商會主席亦認為Sydney於片中爬招牌的H字母基本上是不可能的，他說：「如果佢嘗試爬個H字，佢或會墮下整斷條頸。」雖然主席指條片懷疑「造假」，但他亦表示有待自己查明真相後再考慮是否控告Sydney。他說：「我同居民都好嬲呢件事。我哋要話畀人知等佢哋唔可以犯法仍逍遙法外。」

另方面，Sydney昨日公開自家內衣品牌的廣告片。於廣告中她化身園丁再次施展其招牌「屈機」身材。

