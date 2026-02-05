Sydney Sweeney從豐滿身材焦慮到擁抱自我，為「大胸」而自豪兼開發個人內衣品牌

Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
Sydney Sweeney 其豐滿的上圍加上金髮、甜美的模樣令她更受關注，更稱她為「新一代性感尤物」。雖然她以性感形象一炮而紅，但亦曾因為胸部太豐滿而被評頭品足，更忽視了她在演藝路上的努力。
Sydney Sweeney 認為，活在被標籤的眼光下也不是辦法，她調整自己不再理會外界對她身材的物化評論，選擇為自己的天生曲線感到自豪，並鼓勵女性停止為了符合社會標準而產生的身材焦慮。她從衣著外觀著手，從「收起身段」到接納自我並展現自信。
隨後，她亦發現市場上許多性感內衣對豐滿女性並不友善，缺乏支撐性或剪裁不合身，於是發展個人內衣品牌 SYRN。內衣品牌 SYRN 從 30B 到 42DDD/F 開發 44 種胸圍尺寸，無鋼圈 Bralette 按 DD+ 分類，肩帶寬度、受力結構全重新設計，解決壓胸勒痕等痛點。SYRN 獲 Amazon 創辦人 Jeff Bezos 及前 Snap 高層投資，品牌不只性感還注重實穿，四大系列涵蓋誘惑、浪漫、舒適、玩味，而且價錢親民，美國直送開搶！
情緒是要「照顧」的，從患抑鬱過來人身份分享如何自我療癒，別急着令自己「成熟點」｜周靈山《只在你心頭》
自幼，我們都被要求「控制情緒」。只要哭鬧，就是不乖；板起臉、哭灑當場、面紅耳熱，一律代表情緒不穩。但卻沒多少人懂得這個真相，或者願意面對這個真相：情緒像小孩，若不處理，只會越來越不聽話、越來越壞。但是，處理不是發脾氣，也不是尖叫，而是，情緒是要「照顧」的。
草蜢將於4月28至5月3日在紅館舉行一連六場「Grasshopper Three In Love 草蜢演唱會2026」 ，昨日（3/2）於舉行盛大記者會公布喜訊，寰亞集團老闆林建岳博士、逾百傳媒、歌迷和贊助夥伴出席，非常熱鬧。現場布置成浪漫婚禮，林盛斌（Bob）擔任司儀，播出成長片段後，穿著白色禮服的草蜢手拖手進場，嘉賓向他們撒花瓣。在台上宣讀誓詞、簽紙、交換象徵結婚40周年的紅寶石巨型戒指、祝酒和切蛋糕，三子更即興互嘴，全場尖叫！
長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽
各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發 7 萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套 8 張。憑券只需 $25 就可以在大家樂、大快活、太興、KFC 等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用 $25 歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相 33折 食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。
立春禁忌逐個數！5類人必須「躲春」避災 犯8大禁忌隨時衰足一年：剪髮／睇醫生／瞓懶覺
立春2026｜不少人以為農曆年初一才算新一年，但玄學上「立春」才是真正的生肖交接點！2026年的立春將於2月4日凌晨4時01分正式開始，意味著馬年正式來臨。 由於新舊磁場交替容易造成混亂，玄學家提醒有5類人士必須在這段時間「躲春」，同時全港市民亦要留意8大立春禁忌，一不小心犯禁隨時霉運纏身，衰足一整年！究竟立春有甚麼習俗與禁忌？即睇內文：
