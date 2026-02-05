Sydney Sweeney從豐滿身材焦慮到擁抱自我，為「大胸」而自豪兼開發個人內衣品牌

Sydney Sweeney 從豐滿身材焦慮到擁抱自我，為「大胸」而自豪兼開發個人內衣品牌

HBO熱門美劇《高校十八禁》性感女神 Sydney Sweeney 推出個人內衣品牌 SYRN，親自操刀設計兼代言，宣傳照傲人曲線盡顯，Seductress 誘惑系列頭炮開賣數小時全清空！

Sydney Sweeney 其豐滿的上圍加上金髮、甜美的模樣令她更受關注，更稱她為「新一代性感尤物」。雖然她以性感形象一炮而紅，但亦曾因為胸部太豐滿而被評頭品足，更忽視了她在演藝路上的努力。

Sydney Sweeney 認為，活在被標籤的眼光下也不是辦法，她調整自己不再理會外界對她身材的物化評論，選擇為自己的天生曲線感到自豪，並鼓勵女性停止為了符合社會標準而產生的身材焦慮。她從衣著外觀著手，從「收起身段」到接納自我並展現自信。

隨後，她亦發現市場上許多性感內衣對豐滿女性並不友善，缺乏支撐性或剪裁不合身，於是發展個人內衣品牌 SYRN。內衣品牌 SYRN 從 30B 到 42DDD/F 開發 44 種胸圍尺寸，無鋼圈 Bralette 按 DD+ 分類，肩帶寬度、受力結構全重新設計，解決壓胸勒痕等痛點。SYRN 獲 Amazon 創辦人 Jeff Bezos 及前 Snap 高層投資，品牌不只性感還注重實穿，四大系列涵蓋誘惑、浪漫、舒適、玩味，而且價錢親民，美國直送開搶！

