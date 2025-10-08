港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本
Synology 香港推出 DSM 7.3 更新，2025 年 NAS 將解封 HDD 品牌限制
NAS 大廠 Synology 宣佈為香港用戶推出 DSM 7.3 版本，更新內容包括提升儲存效率、系統安全和支援因應 OpenAI API 而來的 AI Console 更新，最重要的一點是 Synology 透露將會擴大經認證的硬碟相容性清單，意味著 2025 年推出的 DiskStation Plus、Value 和 J 系列機種在更新至 DSM 7.3 後，可以解除目前只有 Synology 自家 HDD 才能使用的限制，重新帶來使用彈性。
Synology 今年推出了 Synology DS925+ 針對家庭、工作室還是小型團隊，定位偏向進階的 4-bay NAS，是首批限制了只能使用自家 HDD 和 SSD 的機型。市場反應普遍對於 Synology 的做法持懷疑態度，而且首波推出的自家 HDD 和 SSD 選擇不多，容量最高也就 Plus 系列的 16TB 和 Enterprise 的 24TB，也導致選購成本較過往更高。幸好這新政只實施一年左右就及時修正，希望能挽回正考慮轉會其他對手的用戶留下。
香港售價：淨機特價 HK$4,741
Synology 3.5" SATA PLUS 系列 HDD（2TB ~ 16TB）
香港售價：HK$738 起
更多內容：
Synology 正式推出 DiskStation Manager 7.3， 帶來高效資料分層、 AI 協作功能並強化資料安全性
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
WD Red Pro HDD 新低 16TB 僅 HK$2,180，RAID NAS 擴容必購｜Amazon Prime Day 2025
各位有組建 NAS 需求的用家，不要錯過 WD Red Pro 這次秋季 Prime Day 的大促銷。目前這款 HDD 多個容量的售價都創下了新低，比如 16TB 只要 US$280 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
AirPods Max（USB-C）破底價，$3,340 購出街潮流耳機｜Amazon Prime Day優惠2025
如今 Airpods Max 的 USB-C 版已基本取代 Lightning 版，成為了主要銷售的型號。進入 2025 年後，這個新版本也開始越來越多出現讓人心動的優惠。趁著秋季 Prime Day，這款頭戴式大耳機久違地回歸了歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
SanDisk Extreme PRO 歷史新低，HK$780 入手 2,000MB/s 防水防摔 SSD｜Amazon Prime Day 2025
外出拍攝、工作對便攜 SSD 有較高的防護需求？那千萬不要錯過 Prime Day 刷新了歷史低價的 SanDisk Extreme PRO。這款硬碟的 1TB、2TB、4TB 型號現在都有相當大的折扣，價格來到 US$110 起。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
生魚片道地吃法！日本人都這樣吃
不知道大家走入日式餐廳時，是否會因為感到師傅們的專業而讓自己坐立不安 深怕自己做了一些出糗的舉動呢？ 今天就來教大家從基本點餐到吃食順序！Japhub日本集合 ・ 1 天前
英國經香港分銷失竊手機集團已被搗破！警方行動片段曝搶機、洗白方式、轉售利潤
早前已經有多番報導指有不少英國失竊的智能手機，最終落地中國內地和香港進行分銷。英國倫敦警察廳最新釋出影片，說明他們如何搗破這宗涉案手機規模疑達四萬部、英國史上最大手機盜竊與走私案。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
UFS 5.0 發佈，性能較上一代提升一倍
JEDEC（聯合電子設備工程委員會）近日宣布了下一代閃存儲存技術，即 UFS 5.0 標準，該標準將很快進入各 […]TechRitual ・ 22 小時前
AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔｜Amazon Prime Day優惠2025
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$90 促銷中。換算之後大約只要 HK$700，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
GoPro Hero13 Black 超廣角套裝 69 折搶購！HK$2,570 潛水、滑雪、旅拍，挑戰極限視野｜Amazon Prime Day 2025
想要將潛入深海時的夢幻景致、旅途中的壯闊風光全部一鏡收錄？只有超廣角鏡頭能夠滿足你的需要！能夠更換鏡頭的 GoPro Hero13 Black 超廣角套裝，正在 Amazon 上以 69 折促銷，Prime 會員只需 US$330（約 HK$2,570）就能入手，價格來到歷史最低，旅行達人們萬勿錯過。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 11 小時前
李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫
曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 8 小時前
前啟德機場酒店｜九龍城富豪東方酒店全幢放售 494房涉價15億 每間房值303萬
近期酒店成為投資焦點，不少業主趁機放售資產。消息稱，九龍城沙浦道的富豪東方酒店全幢放售，涉494間房，市場估值約15億元，並具改裝成學生宿舍的潛力。28Hse.com ・ 12 小時前
梁競徽用返舊名梁烈唯企C位 同高鈞賢黃嘉樂組男團 網民留言：其實幾鍾意睇……
早排幾位前TVB男藝人吳卓羲、郭晉安、歐陽震華、王浩信埋高鈞賢，一齊參與內地網上直播節目《今晚好犀利》，其中一個環節係5位男星跳舞，仲係跳hit過好一陣子嘅《晚安大小姐》，由於各人舞步唔齊甚至根本唔知跳乜，成個畫面都有濃濃嘅尷尬感。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 1 天前
新一批銀債共收逾37萬份申請 最終發行額550億元 最多可獲17手
政府公布新一批銀色債券的認購及配發結果。截至2025年9月29日認購期結束為止，政府共收到約37.18萬份有效申請，申請的債券本金總額達982.27億元。銀債最終發行額為550億元，高於500億港元的目標發行額。AASTOCKS ・ 4 小時前
「推活」現象是什麼？造就Chiikawa、labubu的Z世代新應援模式，從二次元到三次元席捲全球引發過百億商機
推活是什麼？這股手袋上掛滿應援周邊熱潮，正是近年來日本流行起來的「推活」（推し活，Oshikatsu）！Yahoo Style HK ・ 5 小時前