Synology 香港推出 DSM 7.3 更新，2025 年 NAS 將解封 HDD 品牌限制

NAS 大廠 Synology 宣佈為香港用戶推出 DSM 7.3 版本，更新內容包括提升儲存效率、系統安全和支援因應 OpenAI API 而來的 AI Console 更新，最重要的一點是 Synology 透露將會擴大經認證的硬碟相容性清單，意味著 2025 年推出的 DiskStation Plus、Value 和 J 系列機種在更新至 DSM 7.3 後，可以解除目前只有 Synology 自家 HDD 才能使用的限制，重新帶來使用彈性。

廣告 廣告

Synology 今年推出了 Synology DS925+ 針對家庭、工作室還是小型團隊，定位偏向進階的 4-bay NAS，是首批限制了只能使用自家 HDD 和 SSD 的機型。市場反應普遍對於 Synology 的做法持懷疑態度，而且首波推出的自家 HDD 和 SSD 選擇不多，容量最高也就 Plus 系列的 16TB 和 Enterprise 的 24TB，也導致選購成本較過往更高。幸好這新政只實施一年左右就及時修正，希望能挽回正考慮轉會其他對手的用戶留下。

Synology DS925+ 4-Bay NAS

香港售價：淨機特價 HK$4,741

Synology 3.5" SATA PLUS 系列 HDD（2TB ~ 16TB）

香港售價：HK$738 起

Synology 產品相容性清單

更多內容：

Synology 正式推出 DiskStation Manager 7.3， 帶來高效資料分層、 AI 協作功能並強化資料安全性

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk