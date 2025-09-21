76 歲李義獲薦「再度任命」終院常任法官
t恤長裙穿搭!tee配半截裙穿搭是顯瘦萬能key！顯高高級質穿搭術
t恤長裙穿搭推薦！T恤配半截裙穿搭或是長裙不但方便易親，更是顯瘦穿搭的重點！簡簡單單的T恤配上3款大熱顯瘦半截裙－百褶裙、A字裙及荷葉蛋糕裙，不但穿出不同風格造型，更重要是顯瘦又顯高的不二法門！凸顯時尚又能顯優雅自然，take a look，看看這個夏天如何最快捷用T恤、半截裙配出最亮麗又舒適的造型！
T恤搭百褶裙
百褶裙帶有工藝感，一條亮珊瑚紅的百褶裙再搭配一雙紅色平底涼鞋，這時候只需一件不太亮的深色，製造就對比，突顯下半身襯托得十分完美。
百褶裙有時候會顯得臀寬又臃腫，如果搭配一件高腰T恤效果會顯瘦腳長，因為高腰T恤會拉長你的下半身。
同色系搭配永遠是最保險最突出的表現，包括手袋及配飾在內。斜條紋百褶裙有條很好的修身效果。
如果你覺得百褶裙總是太淑女又難駕馭，那你應該換對休閒鞋，緊身T恤外加一件tube top，瞬間變得個性十足。
雪紡材質的百褶裙帶你一絲清涼感。這條豹紋花色裙子的型又有層次感。
利用多種鮮豔顏色來搭配是非常有技巧的，藍綠色係有一種很清爽的感覺。但是要注意兩種顏色不要太相似，不然就變成同色系配搭，沒了花巧的心思。
當你覺得T恤束在百褶裙裡會令你的身形更顯臃腫 ，大可以加一件可以蓋住臀部的西裝外套，顯瘦之餘帶點中性酷酷的感覺。
最素的顏色向來最安全最不易出錯，因為百褶裙本身就有很豐富的層次，所以你不用擔心整套搭配會單調。
T恤搭A字裙
說到A字裙或小傘裙，不得不讓人聯想到Audrey Herpburn，精髓在於它集活潑嫵媚高貴於一體。因為下擺寬大，還顯腰很瘦，難怪成為很多小仙女大愛的裙款。
小A字裙/傘裙配T恤， 精簡幹練。不過要注意一定要選擇高腰款或腰封款的A字裙，這樣才能最大程度地展現闊窄分明，凸顯細腰的顯瘦效果。
覺得T恤太單調？大可以試在外面披件外套，全牛仔布這身穿搭顯瘦之餘優雅不造作更顯年輕。
不想穿太過正式的傘裙可以選擇格子等有圖案的，配搭起休閒鞋整體就很自然輕鬆。
運動鞋一直是混搭界的萬能key，即使是優雅A字裙，配上運動鞋都會顯得活力又年輕！
皮質的A字裙配T恤，性感時髦。搭配與上衣同色，與下身同質料的短靴，令搭配更上下呼應。
T恤配荷葉裙
荷葉裙（或一些蛋糕裙）以篁一直以層層疊疊的層次感而著稱，可是太傳統的荷葉裙穿在身上會顯有點繁複帶時候予人顯胖的印象。所以這種半截裙後來慢慢改造成不規則疊層的設計，浪漫動感中帶點可愛。
這種荷葉裙對面料的選擇也很講究，一般是中長款比較常見，這種長度的裙子更容易突出裙擺層次分量感，突出試身的纖瘦。
在搭配荷葉裙時，建議最好把T恤束進裙子裡，凸顯腰身。
T恤配搭半身荷葉裙，必要時更可加上外套，強化修身效果。
想露出長腿，T 恤荷葉裙穿搭可以選擇類似這種不規則的設計，剛好可以蓋住臀部的剪裁，隱惡揚善更顯腿長顯高。
因為荷葉裙比百褶裙的細節還要多，又是橫向的條紋，所以黑色絕對不會錯，但這種裙子一定要搭配輕盈的鞋子，避免太累贅。
T恤配蛋糕裙
白色荷葉裙，感覺輕盈又精緻，適合配搭簡單的配飾。
推薦閱讀:
➤ 今季流行百褶裙如何穿出高級時尚感？6款顯瘦百褶半截裙款推薦
➤ 夏天就是要穿開衩裙、A字裙！解決無腰人的穿搭難題 還可修飾大腿線條助你顯瘦顯高！
➤ Smart Casual女生夏天穿搭! 5種夏日西裝褸西裝短褲！職場造型輕鬆穿出時尚感！
