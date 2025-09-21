t恤長裙穿搭!tee配半截裙穿搭是顯瘦萬能key！顯高高級質穿搭術

▲ ELLE.com.hk

t恤長裙穿搭推薦！T恤配半截裙穿搭或是長裙不但方便易親，更是顯瘦穿搭的重點！簡簡單單的T恤配上3款大熱顯瘦半截裙－百褶裙、A字裙及荷葉蛋糕裙，不但穿出不同風格造型，更重要是顯瘦又顯高的不二法門！凸顯時尚又能顯優雅自然，take a look，看看這個夏天如何最快捷用T恤、半截裙配出最亮麗又舒適的造型！

T恤搭百褶裙

百褶裙帶有工藝感，一條亮珊瑚紅的百褶裙再搭配一雙紅色平底涼鞋，這時候只需一件不太亮的深色，製造就對比，突顯下半身襯托得十分完美。

百褶裙有時候會顯得臀寬又臃腫，如果搭配一件高腰T恤效果會顯瘦腳長，因為高腰T恤會拉長你的下半身。

同色系搭配永遠是最保險最突出的表現，包括手袋及配飾在內。斜條紋百褶裙有條很好的修身效果。

如果你覺得百褶裙總是太淑女又難駕馭，那你應該換對休閒鞋，緊身T恤外加一件tube top，瞬間變得個性十足。

雪紡材質的百褶裙帶你一絲清涼感。這條豹紋花色裙子的型又有層次感。

利用多種鮮豔顏色來搭配是非常有技巧的，藍綠色係有一種很清爽的感覺。但是要注意兩種顏色不要太相似，不然就變成同色系配搭，沒了花巧的心思。

當你覺得T恤束在百褶裙裡會令你的身形更顯臃腫 ，大可以加一件可以蓋住臀部的西裝外套，顯瘦之餘帶點中性酷酷的感覺。

最素的顏色向來最安全最不易出錯，因為百褶裙本身就有很豐富的層次，所以你不用擔心整套搭配會單調。

T恤搭A字裙

說到A字裙或小傘裙，不得不讓人聯想到Audrey Herpburn，精髓在於它集活潑嫵媚高貴於一體。因為下擺寬大，還顯腰很瘦，難怪成為很多小仙女大愛的裙款。

小A字裙/傘裙配T恤， 精簡幹練。不過要注意一定要選擇高腰款或腰封款的A字裙，這樣才能最大程度地展現闊窄分明，凸顯細腰的顯瘦效果。

覺得T恤太單調？大可以試在外面披件外套，全牛仔布這身穿搭顯瘦之餘優雅不造作更顯年輕。

不想穿太過正式的傘裙可以選擇格子等有圖案的，配搭起休閒鞋整體就很自然輕鬆。

運動鞋一直是混搭界的萬能key，即使是優雅A字裙，配上運動鞋都會顯得活力又年輕！

皮質的A字裙配T恤，性感時髦。搭配與上衣同色，與下身同質料的短靴，令搭配更上下呼應。

T恤配荷葉裙

荷葉裙（或一些蛋糕裙）以篁一直以層層疊疊的層次感而著稱，可是太傳統的荷葉裙穿在身上會顯有點繁複帶時候予人顯胖的印象。所以這種半截裙後來慢慢改造成不規則疊層的設計，浪漫動感中帶點可愛。

這種荷葉裙對面料的選擇也很講究，一般是中長款比較常見，這種長度的裙子更容易突出裙擺層次分量感，突出試身的纖瘦。

在搭配荷葉裙時，建議最好把T恤束進裙子裡，凸顯腰身。

T恤配搭半身荷葉裙，必要時更可加上外套，強化修身效果。

想露出長腿，‌T 恤荷葉裙穿搭可以選擇類似這種不規則的設計，剛好可以蓋住臀部的剪裁，隱惡揚善更顯腿長顯高。

因為荷葉裙比百褶裙的細節還要多，又是橫向的條紋，所以黑色絕對不會錯，但這種裙子一定要搭配輕盈的鞋子，避免太累贅。

T恤配蛋糕裙

白色荷葉裙，感覺輕盈又精緻，適合配搭簡單的配飾。

