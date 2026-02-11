TABASCO x SEPHORA 「辣椒豐唇唇釉」太狂了！4款色號、4種辣度，發熱達至豐唇效果？

TABASCO x SEPHORA聯名「辣椒豐唇唇釉」真的太狂！這款唇釉直接把辣椒萃取物融入配方，塗上後唇部會微微發熱刺刺的，瞬間達到豐唇效果，同時帶來超特別的「辣感體驗」。

全系列四款色號對應四種辣度，從溫和的透明綠調Jalapeño，到火力全開的透黑光澤Extreme Heat，辣度層層遞增，任你挑戰！

每支唇釉都設計成TABASCO經典玻璃瓶造型，還附贈辣椒造型鑰匙圈吊飾，可掛包包或鑰匙。可惜目前只在美國SEPHORA開售，有機會去美國的朋友千萬別錯過！大家會想試試這支會發熱的辣椒唇釉嗎？

