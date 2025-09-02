Tabelog第一高分店！ 京都必吃熟成炸豬排

日本餐廳的選擇，往往會參考日本食評網站Tabelog(食べログ)的評分。儘管分數不能絕對代表口味，但若能拿到3.5分以上的店家，一般而言都有一定的水準。

日本京都炸豬排專門店「空蟬亭」以豬排口感柔嫩和自然甜味為優勢，不僅入選米其林指南，更以3.76分在Tabelog被評為京都炸豬排部門中長佔第一位。空蟬亭主要提供鹿兒島縣的南州豬肉和千葉縣的林SPF豬肉兩種炸豬排選擇，客人可選擇不同部位和份量，價格從2,800~4,200日幣不等，可選擇自組套餐～儘管價格算高，但是肉質的優質程度絕對值得這個價格。

店家位於二條地區，2018年4月開業，在2020年獲得米其林指南的必比登推介殊榮，在2022年的Tabelog百名店首次亮相，名列全國第16名。店內空間不算大，只有12個座位，以傳統町家風格裝潢，瀰漫著復古氛圍，客人需要脫鞋才能進入，有土間和和室等座位，可眺望到中庭景色。店員會提供菜單解說和享用方法（提供中文菜單），上菜時也會解釋如何享用，讓人感受到寧靜和放鬆，可以慢慢悠閒地享受料理，即便是初次光臨的客人也能安心用餐。

「空蟬亭」的獨特之處不僅在於優質的豬肉選擇，還在於其獨家的烹飪方式。顧客可以從兩種豬肉品種中選擇，並選擇里肌、菲力和肩肉等部位及份量，價格範圍從2,800日元到4,200日元不等。額外花費900日元，還可以自選配菜，包括米飯、前菜和味噌湯，自由搭配成套餐。

「空蟬亭」的真正厲害之處，是他們採用熟成豚肉和低溫烹調的獨特手法。為了充分發揮豬肉的天然美味，他們用自家發酵精華浸泡豬肉，然後在攝氏零下1至1.5度的環境下進行21至45天的「冬眠熟成」。這種烹調方式使得豬肉更加濃郁，口感更加細膩。