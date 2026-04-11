Tabi分趾鞋品牌推薦！Maison Margiela以外6個小眾品牌平替Tabi款式推介

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很多人說起Tabi分趾鞋，說會想起Maison Margiela，它們的Tabi不論是平底鞋、芭蕾舞鞋、短靴的分趾款式都是深入民心的，但其實分趾鞋並不是Margiela的獨家款式，想以更平價的價錢入手Tabi，編輯搜羅了6個小眾品牌，以低預算入手經典設計。

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Edward Berthelot/Getty Images

Maison Margiela 的 Tabi 系列的靈感來源是日本15 世紀時流行的分趾襪子，當時的日本人以分趾襪來搭配木屐，Martin Margiela因而被啟發並成為現今的經典設計。由於分趾設計是來自日本傳統足袋，屬於公有領域的文化遺產，因此任何品牌都可以製作分趾造型的鞋子，並不是品牌首創與獨創的。

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Tabi分趾鞋品牌推薦：PAES

現今有不少品牌推出分趾鞋，包括來自韓國的小眾品牌 PAES，這個品牌近來受到大眾歡迎，同樣是分趾鞋，PAES的設計非常符合近年流行的「醜帥風」或「異形鞋」趨勢，在材質、顏色上更為「貼地」，例如是黑白灰的尼龍、網布，抽繩設計也令它更加易穿易配襯街頭休閒打扮。

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除了款式更休閒，少了一份Margiela的奢華高級感外，價錢同樣「貼地」，Paes 的價格大約在 800-1,200 港幣 左右，讓想嘗試分趾風格的人能輕鬆入手；加上其獨特的視覺辨識度，非常IG-able，迅速在韓國小眾品牌的圈子中傳開，成為女生們初嘗分趾鞋的品牌。

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Nike

Tabi分趾鞋品牌推薦：Nike

Nike的分趾鞋也是品牌的熱賣款式，而Air Rift的誕生不是跟運動無關，事緣Nike 設計師觀察到肯亞馬拉松選手習慣赤腳跑步，為了模擬這種自然感，設計出了分趾結構，讓大拇指能獨立活動，增加抓地力；而且後跟內置 Air 氣墊，提供緩震，讓它雖然看起來像涼鞋，卻擁有慢跑鞋的舒適度。

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因為分趾設計，它在亞洲，尤其是日本被暱稱為「忍者鞋」。Nike Air Rift有着分趾的外型、運動鞋的鞋底及舒適度，加上價錢不用一千港幣就能入手，是不少喜愛穿運動鞋的女生的分趾選擇。

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Tabi分趾鞋品牌推薦：Nike X Skims

說到Nike的分趾鞋，不得不提品牌與Skims聯名推出的版本，雖然外型改動不大，但它帶芭蕾風的外型設計，相較於原版 Air Rift，Nike X Skims 版本更加纖薄、流線且具備簡約感；尤其是緞面款式，進一步強化了其柔美、如芭蕾舞鞋般的視覺效果。

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Tabi分趾鞋品牌推薦：Ulanka

Ulanka 是一個來自西班牙的連鎖鞋履品牌，它本身並非專門做分趾鞋，而是類似於歐洲版的 Steve Madden 或更高端一點的 Zara 鞋履部門，以快速捕捉時裝騷流行元素、以及親民價格推出高品質鞋款聞名。

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Instagram @ulanka_official

而經典的Tabi自然就成了他們的大熱款式，它的Berni分趾系列精準捕捉了 Maison Margiela 那種高端分趾鞋的神韻與輪廓，並以更平易近人的價格呈現，能以約100美金，約800 港幣的價格，體驗到經典的分趾設計。而 Ulanka 則考慮到步行時的需求，採用較偏向日常實穿的橡膠底或複合底，較耐穿易走。

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Tabi分趾鞋品牌推薦：Drogheria Crivellini

Drogheria Crivellini是一個意大利品牌，以傳統的威尼斯絲絨鞋——威尼斯貢多拉船夫穿著的防滑便鞋，在現代時裝界重新翻紅而聞名，並推出了極具辨識度的分趾版本。Drogheria Crivellini 的分趾鞋走的是溫柔、復古且充滿藝術氣息的路線。品牌最擅長使用高品質的天鵝絨與帆布，絲絨的微光澤配上分趾剪裁，呈現出一種既古老又現代的視覺反差。

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Drogheria Crivellini

值得一提的是品牌的鞋履堅持在意大利手工製作，因此價格相對較其他平替高，大約是215歐元，即2000多港幣左右，但編輯認為還頗划算就是了。因為鞋身柔軟且沒有硬支撐，穿起來就像襪子一樣貼合腳型，非常適合追求自然、隨性生活方式的人。

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Tabi分趾鞋品牌推薦：SOU・SOU

如果你在尋找分趾鞋Tabi的文化源頭，那麼來自日本京都的 SOU・SOU絕對是最具代表性的品牌。SOU・SOU 是日本唯一僅存的手工分趾鞋品牌，堅持與日本唯一的地下足袋製造廠高砂 Takasago 合作，保留了最正統的手藝。而SOU・SOU的分趾襪系列極其出名，其繽紛的配色與耐穿的材質，是搭配各品牌分趾鞋的最佳拍檔。

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