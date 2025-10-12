Tag Heuer 發佈全新 Android 基礎智能手錶操作系統以填補 Wear OS 對 iOS 的忽視

Tag Heuer，作為豪華領域中長期的 Wear OS 夥伴，已決定放棄 Google 的平台，轉而使用基於 Android 的內部平台，以更好地支持 iPhone。

近年來，Wear OS 慢慢減少對 iOS 的支持。Samsung 的 Galaxy Watch 和 Google 的 Pixel Watch 明確不支持 iPhone，儘管 Google 在技術上並未完全移除 iOS 的支持，但品牌在實施上遇到的困難卻在增加。此外，第三方智能手錶與 iPhone 連接本身也面臨挑戰，因為 Apple 對功能有著嚴格的限制。這一情況最近促使歐盟要求 Apple 開放 iOS 以支持第三方智能手錶，而這一變化似乎正在進行中。

不過，隨著新智能手錶的推出，Tag Heuer 決定放棄 Wear OS。

根據 Wired 的報導，新款 Tag Heuer Connected Calibre E5 搭載了一個新的「Tag Heuer OS」，該系統基於 Android，但不再是 Wear OS。它仍然使用熟悉的硬件，配備 Qualcomm 的 Snapdragon Wear 5100+ 處理器。

值得注意的是，Tag Heuer 在其手錶的產品介紹中並未提及這些變更，只提到：

「TAG Heuer OS 是一個完全內部開發的專有用戶體驗和界面，確保直觀的導航，讓用戶隨時保持連接和有序。」

這一轉變還使 Tag Heuer 獲得了「為 iPhone 製造」的認證。

在價格方面，Tag Heuer Connected Calibre E5 的起價為 $1,900 / 約 HK$ 14,820。

