張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
Tag Heuer 發佈全新 Android 基礎智能手錶操作系統以填補 Wear OS 對 iOS 的忽視
Tag Heuer，作為豪華領域中長期的 Wear OS 夥伴，已決定放棄 Google 的平台，轉而使用基於 Android 的內部平台，以更好地支持 iPhone。
近年來，Wear OS 慢慢減少對 iOS 的支持。Samsung 的 Galaxy Watch 和 Google 的 Pixel Watch 明確不支持 iPhone，儘管 Google 在技術上並未完全移除 iOS 的支持，但品牌在實施上遇到的困難卻在增加。此外，第三方智能手錶與 iPhone 連接本身也面臨挑戰，因為 Apple 對功能有著嚴格的限制。這一情況最近促使歐盟要求 Apple 開放 iOS 以支持第三方智能手錶，而這一變化似乎正在進行中。
不過，隨著新智能手錶的推出，Tag Heuer 決定放棄 Wear OS。
根據 Wired 的報導，新款 Tag Heuer Connected Calibre E5 搭載了一個新的「Tag Heuer OS」，該系統基於 Android，但不再是 Wear OS。它仍然使用熟悉的硬件，配備 Qualcomm 的 Snapdragon Wear 5100+ 處理器。
值得注意的是，Tag Heuer 在其手錶的產品介紹中並未提及這些變更，只提到：
「TAG Heuer OS 是一個完全內部開發的專有用戶體驗和界面，確保直觀的導航，讓用戶隨時保持連接和有序。」
這一轉變還使 Tag Heuer 獲得了「為 iPhone 製造」的認證。
在價格方面，Tag Heuer Connected Calibre E5 的起價為 $1,900 / 約 HK$ 14,820。
推薦閱讀
其他人也在看
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔｜Amazon Prime Day優惠2025
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$90 促銷中。換算之後大約只要 HK$700，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合｜Amazon Prime Day優惠2025
AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
半價入手 B&O Beoplay EX 真無線降噪耳機，史低 HK$1,560 免運購頂級格調耳機｜Amazon Prime Day 2025
Bang & Olufsen Beoplay EX 是丹麥奢華音響品牌推出的真無線降噪耳機，融合北歐設計美學與頂級聲學技術，一向是重視美感的音樂愛好者追求的佳品。現在趁著 Amazon 的 Prime Day 優惠，你只要花半價就能購入這款產品。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板｜Amazon Prime Day優惠2025
秋季 Prime Day 前夕，M3 iPad Air 再次回歸歷史低價。目前它的 11 吋型號正在 Amazon 上以低至 US$449 的價格促銷，換算過來大約是 HK$3,500，正是入手的絕佳時機。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
謝霆鋒重慶開唱被激光射中頭部 頭髮慘被燒焦
【on.cc東網專訊】型男謝霆鋒近日在重慶舉行巡迴演唱會，期間發生驚險事件，有網民發現當他邊彈邊唱《潛龍勿用》時，被舞台激光射中頭部，霆鋒明顯嚇了一跳，即時側頭躲避並一度皺眉，又頻頻回望表現警惕，唱畢後霆鋒用手摸被射到的頭髮，有觀眾聲稱霆鋒的頭髮被燒焦及聞到有焦東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 17 小時前
特朗普對中祭出100%新關稅 阿里巴巴等中概股血流成河
美國前總統特朗普週五 (10 日) 再度對中國發出強硬言論，表示若重返白宮，將大幅提高對中國進口商品的關稅，並指控中國「變得非常敵對」，引發美股中概股全面下挫，血流成河。鉅亨網 ・ 1 天前
爆一爆｜滙豐私有化恒生 地產佬脚軟（Louise）
滙豐（0005.HK）私有化恒生（0011.HK）的消息一日，嚇到一班地產佬腳軟，謂滙豐今鑊不單止「閂埋門打仔」，對於地產債仔來說，直頭係「落閘放狗」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
美股日誌｜憂中美又打貿易戰 三指數重挫4月來最傷
美股顯著下跌，三大指數平開後，到中午美國總統特朗普表示可能大幅提高對中國的關稅，「習特會」亦篤定泡湯，投資者憂慮中美貿易戰再度升級，啟動避險模式，大市在約全日低位收市，納斯達克指數重挫3.5%收市，道瓊斯指數跌近880點，三大指數都見4月初特朗普宣布「對等關稅」市場大調整後最大單日跌幅。有稱為恐慌指數的VIX升至超過20，一般預示市場承受的壓力不斷加大。總結一星期，周五的調整令三大指數由升轉跌，幅度全逾2%。 但與4月的大跌市不同，星期五股價雖下跌，但資金選擇美債作為避險工具，10年期美國國債跌近10點子。美元急跌，黃金和所謂「數碼黃金」的比特幣榮辱互見：紐約期金重上4,000美元水平，但比特幣跟隨風資產走勢，重挫半，見11.4萬美元附近。油價在中美關係緊張以及巴勒斯坦問題進展的拖累下下挫逾4%。Yahoo財經 ・ 1 天前
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈
【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。Bloomberg ・ 1 天前
MIRROR親證將不參與叱咤頒獎禮：有工作安排
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮是每年樂壇盛事，而男團MIRROR由出道起都有參與，更年年橫掃各大獎項。然而早前有傳MIRROR今屆將不會參加叱咤，成為熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
黃夏蕙擺大壽迎95歲自爆將取回大筆遺產 否認住過渡房屋靠生果金渡日
「夏蕙姨」黃夏蕙將於今年11月11日踏入95歲，她昨天（11日）大排筵席擺大壽，邀得近500位親友到場岀席，場面熱鬧！Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
特朗普宣布11月1日起對中國加徵100%新關稅
美國總統特朗普週五 (10 日) 表示，美國將自 11 月 1 日起，對中國進口商品加徵 100% 的新關稅，「這是在目前所支付關稅之上額外加徵的稅率」。同時，特朗普宣布，美國也將於同日對「所有關鍵軟體」實施出口管制。鉅亨網 ・ 1 天前
$2XX任食大閘蟹！京都大酒樓大閘蟹+片皮鴨放題56折優惠 任食2小時再送蠔皇鮑魚伴金錢/滋補養生湯
踏入10月，又到食時令大閘蟹的最佳季節！於黃大仙、大埔及美孚都有分店的京都大酒樓突發10月6日下午三點於KKday推出「120分鐘任食大閘蟹及片皮鴨放題」限時56折優惠，折後人均只需$298即可無限任食大閘蟹、京式片皮鴨、太史燴蛇羹、荷香蒸海蝦等多款美食，一次過滿足海鮮迷及燒鴨控的味蕾！吃貨們一於約齊朋友或屋企人去食餐勁喇！Yahoo Food ・ 1 天前
美國電商下架數百萬件被禁中國電子產品 涉及華為、中興等
外電報道,美國聯邦通訊委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr)周五接受採訪時表示,美國主要在線零售平台已下架數百萬件被禁售的中國電子產品,這些產品屬美國被禁設備清單或未經 FCC 授權,涉及來自華為、海康威視、中興通訊(0763.HK)和大華股份等公司的家用安全攝像頭和智能手錶等產品。infocast ・ 1 天前
全球晶片供應鏈準備應對中國稀土管制新規
【彭博】— 隨著中美貿易戰升級，為了限制稀土材料出口，中國採取了迄今最有針對性的行動，全球半導體供應鏈企業正在準備應對由此帶來的供應中斷。Bloomberg ・ 1 天前
月光族媽媽靠「菜市場理財法」存下第一桶金！3年減少45%家庭支出，4步驟讓記帳變簡單
許多人以為致富一定需要高薪或有投資眼光，但其實真正的財務自由，往往來自於最基本的金錢管理方式。台灣有一位媽媽本來也是典型的月光族，甚至還經歷過一場家庭危機。但她並沒有被困境擊垮，反而以「菜市場理財法」在 3 年內成功將家庭支出減少 45%！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
佐敦恆豐酒店自助餐限時51折起！人均$268起豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕
恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、夏日榴槤祭「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，最平只是44折，人均才$268起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤美食，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？立即上KKday入手優惠！Yahoo Food ・ 22 小時前
太陽參加婚禮夫妻難得同框 閔孝琳「幸福肥」師奶味濃
【on.cc東網專訊】韓片《陽光姊妹淘》的39歲女星閔孝琳，於2014年參演韓團Big Bang成員太陽的單曲《凌晨1點》MV結緣，太陽還為她寫了首超Hit的情歌《眼、鼻、口》。兩人於2015年6月拍拖斷正後大方認愛，2018年2月拉埋天窗，並於2021年12月東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前