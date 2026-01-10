Tailan New Energy 完成超過 5,700 萬美元融資，加速固態電池技術工業化進程

Tailan New Energy，一家由中國汽車製造商長安支持的固態電池初創公司，成功完成了一輪超過 5,700 萬美元（約 HK$ 444,600,000）的 B+ 融資，旨在加速其下一代電池技術的產業化。此次融資吸引了多位知名投資者，包括兩江基金、君安惠天、交通銀行投資以及錢江零度，零二IPO資本則擔任財務顧問。新募集的資金將使 Tailan 能夠建立首條大規模生產線，擴大汽車級固態電池的研發，並通過招聘更多技術及生產人才來擴充團隊。這筆資金還使這家初創公司在未來電動車能源儲存領域中扮演重要角色。

Tailan New Energy 迄今已獲得超過 800 項專利，涵蓋電池材料、電池單元設計和製造工藝。該公司的專有 Safe+ 固態平台，結合其原位亞微米工業薄膜沉積（ISFD）技術，旨在提高能量密度，同時通過替代傳統液體電解質來改善內在安全性。早期的試驗電池已與多個行業的下游合作夥伴成功測試，包括電動汽車、雙輪電動車和固定能源儲存，顯示該平台的多樣性及其對產業應用的準備程度。

這家中國初創公司與長安汽車建立了戰略合作夥伴關係，不僅長安對該初創公司進行了投資，還在技術創新方面密切合作。去年底，兩家公司共同推出了一項突破性的無隔膜固態電池技術，標誌著長期合作的開始。這一合作旨在加速下一代電池的開發及產業化，這些先進電池有潛力整合進長安未來的電動車型中。通過結合 Tailan 的電池專業知識與長安的汽車製造能力，雙方在不斷發展的能源儲存市場中占據了領先地位。

汽車和能源儲存領域的專家認為，固態電池是電動車的下一個前沿。與傳統鋰離子電池相比，這些先進電池提供更高的能量密度、增強的安全性和卓越的熱穩定性，成為應對電動車性能和可靠性日益增長需求的有希望解決方案。隨著汽車製造商和初創公司在這個領域加速研發，固態技術越來越被視為推動下一代電動出行的重要驅動力。然而，大規模商業化仍處於早期階段，為像 Tailan 這樣的初創公司提供了許多機會。在過去幾年中，該公司在全固態鋰電池方面取得了幾項重大突破，包括開發超薄、密集的複合氧化物固體電解質、高容量的下一代正負極材料以及全整合的固態電池成型工藝。最近的 B+ 融資輪，加上來自長安汽車的戰略支持，突顯了投資者的信心以及中國對電池創新的強勁政府支持。

