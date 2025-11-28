焦點

TAION 聯乘 White Mountaineering 推出全新內搭羽絨系列

以簡約設計呈現卓越保暖性能。

重點摘要

  • TAION 攜手 White Mountaineering 推出聯乘系列，慶祝品牌成立 10 週年

  • 系列以軍事風格為靈感，帶來兩款羽絨單品：外套與長褲

  • 一眾機能取向單品將於 11 月 28 日起正式發售

為誌慶品牌 10 週年，TAION 邀來 White Mountaineering 推出特別聯乘系列，將 TAION 一貫「簡約俐落的內搭羽絨」理念，與 White Mountaineering 代表性的機能美學自然融合。

廣告

是次聯乘以兩款帶有軍事元素的輕量羽絨單品為主角：輕量羽絨外套與輕量羽絨長褲，均印上 White Mountaineering 標誌性圖案，可自由在內搭、外穿或成套造型之間切換。功能表現同樣是重心，每款都具備出色的保暖效能。單品提供紫色、米白與黑色三款配色，既可以打造醒目造型，也能演繹低調洗練的日常風格。

TAION x White Mountaineering 聯乘系列將於 11 月 28 日起登場，White Mountaineering 直營店、官方網站與 TAION 官方網店皆有發售。

宏福苑五級大火

美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？

美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？

去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。

Yahoo財經 ・ 58 分鐘前
中國金屬棚架市場達2000億 正面對產能過剩與冒牌鋼行業亂象

中國金屬棚架市場達2000億 正面對產能過剩與冒牌鋼行業亂象

大埔宏福苑五級火，起火原因與背後承建問題，有待警方與廉署查出真相，然而在消防人員仍在竭力搜救、案件真相尚在調查階段之際，政務司司長陳國基已表明商討如何推進金屬棚架取代竹棚架，與內地博主「牛彈琴」歸究於竹棚的「風向」幾乎一致。從財經角度看，中國金屬棚架市場龐大，現有多達上萬間企業分食這塊建房「肥肉」，但由於近年產能急劇擴張，現正面對業內淘汰潮

Yahoo財經 ・ 2 小時前
【Aeon】Black Friday Sale 精選商品低至半價（28/11-02/12）

【Aeon】Black Friday Sale 精選商品低至半價（28/11-02/12）

AEON Black Friday Sale 精選商品低至半價發售，有齊食品、飲品、服裝、家電等，另外限量福袋及福車發售！

YAHOO著數 ・ 3 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

Black Friday黑五優惠2025︱Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

網購要精明！除了我們 Yahoo Tech 為大家搜羅的優惠折扣之外，大家還可以善用不同的信用卡優惠碼來額外再減，以更抵價錢入手。本文章會為大家追蹤美國 Amazon 適用、香港發行信用卡專屬的優惠碼，大家記得在結帳時輸入，而且數量有限，先買先著數！

Yahoo Tech HK ・ 1 週前
宏福苑五級火︳張敬軒歌迷會主動查地址聯絡 受災歌迷收親筆信「啲眼淚忍唔住」

宏福苑五級火︳張敬軒歌迷會主動查地址聯絡 受災歌迷收親筆信「啲眼淚忍唔住」

大埔宏福苑五級大火釀成近百人死亡，唔少藝人都出錢出力支援受災居民。有參加咗張敬軒歌迷會嘅網民發文，話忙於善後之際收到歌迷會代表電話慰問

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜林超英：易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首，何以被追究的對象竟然是相對不易燒着的竹？

大埔宏福苑五級火｜林超英：易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首，何以被追究的對象竟然是相對不易燒着的竹？

大埔宏福苑五級火是香港百年來最以嚴重的火災事件，目前死亡人數94人。政府昨晚（27晚）表示，未來會要求地盤全面棄用竹棚，改為使用金屬棚架。前天文台台長林超英在社交平台上發文質疑「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首，何以被追究的對象竟然是相對不易燒着的竹？」

Fortune Insight ・ 3 小時前
安世半導體敦促幫助恢復生產 中國子公司已讀不回

安世半導體敦促幫助恢復生產 中國子公司已讀不回

安世半導體（Nexperia）27 日發布聲明，敦促其中國子公司幫助恢復生產。安世半導體在 9 月遭荷蘭政府接管後，供應鏈就被打亂至今。

鉅亨網 ・ 5 小時前
Gin Lee李幸倪演唱會2026丨門票延期開售 即睇搶飛攻略、票價、座位表

Gin Lee李幸倪演唱會2026丨門票延期開售 即睇搶飛攻略、票價、座位表

Gin Lee李幸倪相隔八年，明年再在紅館開Show，2月舉行一連兩場《READY FOR》演唱會！演唱會門票幾於12月1日起進行優先購票，以及於12月11公開發售。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 天前
滙豐與恒生聯合捐款3,000萬元 支援宏福苑受災人士

滙豐與恒生聯合捐款3,000萬元 支援宏福苑受災人士

滙豐及恒生(0011.HK)聯合宣布，捐出3,000萬元，用於支援近日大埔宏福苑火災中受影響的家庭及個人的災後救援和重建工作。 滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，為是次受災人士深感難過並致以深切慰問，亦衷心感謝所有前線救援服務人員，包括一眾捨己為人的消防員。

AASTOCKS ・ 5 小時前
【百佳】買6支指定高露潔牙膏送$251.8贈品（即日起至04/12）

【百佳】買6支指定高露潔牙膏送$251.8贈品（即日起至04/12）

百佳今個星期為大家帶嚟優惠，買6支全線高露潔抗敏專家牙膏75ML / 110-114克單支裝6件，送價值$251.8贈品

YAHOO著數 ・ 2 小時前
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯　母親稱收到壞消息：我同先生、叔仔會互相撐住｜Yahoo

宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯　母親稱收到壞消息：我同先生、叔仔會互相撐住｜Yahoo

事主 Winnie 今日（28日）早上在社交平台發文，表示「暫時消防都通知我咗係壞消息嚟」，她和家人會「撐住」。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
FI專欄｜大埔宏福苑五級火 不徹查難以服眾｜林中榕

FI專欄｜大埔宏福苑五級火 不徹查難以服眾｜林中榕

這是香港回歸以來最慘痛的人禍，大埔宏福苑五級大火，截稿時，死亡人數已升至94人，一名消防員在救援中殉職。火勢從11月26日下午於外牆維修棚架爆發，吞噬逾2000個單位的家園。 慘劇已成定局，傷痛難以逆轉，但社會最不能止於悲傷，更不能讓真相被時間沖淡。若這場可預防的災難最終只換來一份敷衍的報告、幾個低層背鍋者、幾條不痛不癢的改善建議，那才是對死者最大的二次傷害。 不徹查，難以服眾；不追責，無以重建公眾對政府、對制度、對這座城市的信心。 首先必須正視的，是這場火災本質上是一場「系統性失守」的惡果，而非單純意外。火種來自外牆維修棚架，這一點已獲初步確認：每戶窗外更被發泡膠板包裹，火勢如脫韁野馬，垂直竄升至上層單位。而且不少住戶指出未有聽到任何火警鐘聲，是否火警系統全部失靈？這場火災，由外到內都充滿問題。 更令人震驚的是，勞工處去年回覆宏福苑的居民的查詢電郵中指出，維修工程「不涉及明火」，故「棚架火險相對較低」，並強調勞工法例「不涵蓋棚架阻燃標準」，處方能否解釋如何得出這個結論？ 為何勞工處未要求強制防火塗層或金屬替代物料？為何未在工程啟動前進行火險評估？這些事實，暴露了監管從源頭即已失靈：註

Fortune Insight ・ 3 小時前
馬會捐款1.7億元 周日賽馬閉門舉行

馬會捐款1.7億元 周日賽馬閉門舉行

香港賽馬會宣布，本周日(30日)舉行的賽馬賽事將大幅減小活動規模，包括以閉門方式舉行，僅限馬主、董事、遴選會員及其賓客出席，當日將不設贊助商及現場音樂表演，並設默哀環節；場外投注處僅會提供必要的客戶服務，已在馬場及場外投注處訂座的會員及公眾顧客將獲退款。

AASTOCKS ・ 5 小時前

太平香港：全力以赴做好大埔火災保險理賠 幫助受影響居民渡過難關

中國太平(00966.HK)官網表示，針對大埔宏福苑火災事故保險情況，據了解，中國太平保險(香港)有限公司承保了宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築雇員賠償保險，業主立案法團第三者責任險以及財產全險、公眾責任險，並承保了部分住戶的家居保險、家傭險。 太平香港已迅速啟動應急機制，將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，積極做好保險理賠及客戶服務，與社會同心同行，盡最大努力協助受影響居民渡過難關。 太平香港對大埔宏福苑大火中不幸罹難的市民、英勇殉職的消防員致以深切哀悼，並向罹難者家屬、受傷、受影響居民表示誠摯問候。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 2 小時前
2026 Pantone春夏流行色！10款春夏紐約時裝周出現的色調，Dusty Rose霧面玫瑰浪漫迷人

2026 Pantone春夏流行色！10款春夏紐約時裝周出現的色調，Dusty Rose霧面玫瑰浪漫迷人

來到年尾，又是時候來看看2026年的潮流走勢。Pantone 2026年度色會在12月5日發布，在這個年度色發布之前，也可以因應時裝周出現的色調來推測來年的潮流色調。

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
毅行者及單車節取消 政府將辦悼念活動

毅行者及單車節取消 政府將辦悼念活動

宏福苑五級火造成數十人死亡，是香港大半世紀死亡人數最多的火災。各界紛紛遇難者致哀，並取消未來數日活動，包括年度盛事毅行者及單車節。特首李家超表示，未來這段期間，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，而政府官員會減少出席非必要的公開活動，聚焦處理支援善後工作；並將舉辦悼念活動，包括政府建築物下半旗誌哀、悼念會、設立弔唁冊

am730 ・ 10 小時前