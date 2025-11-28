宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
TAION 聯乘 White Mountaineering 推出全新內搭羽絨系列
以簡約設計呈現卓越保暖性能。
重點摘要
TAION 攜手 White Mountaineering 推出聯乘系列，慶祝品牌成立 10 週年
系列以軍事風格為靈感，帶來兩款羽絨單品：外套與長褲
一眾機能取向單品將於 11 月 28 日起正式發售
為誌慶品牌 10 週年，TAION 邀來 White Mountaineering 推出特別聯乘系列，將 TAION 一貫「簡約俐落的內搭羽絨」理念，與 White Mountaineering 代表性的機能美學自然融合。
是次聯乘以兩款帶有軍事元素的輕量羽絨單品為主角：輕量羽絨外套與輕量羽絨長褲，均印上 White Mountaineering 標誌性圖案，可自由在內搭、外穿或成套造型之間切換。功能表現同樣是重心，每款都具備出色的保暖效能。單品提供紫色、米白與黑色三款配色，既可以打造醒目造型，也能演繹低調洗練的日常風格。
TAION x White Mountaineering 聯乘系列將於 11 月 28 日起登場，White Mountaineering 直營店、官方網站與 TAION 官方網店皆有發售。
