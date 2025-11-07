Takara Tomy 全新《寶可夢》精靈球造型電子寵物裝置：Poke-Nade Monster Ball

Takara Tomy

《寶可夢 Pokémon》粉絲現可透過 Takara Tomy 全新 Poke-Nade Monster Ball，進一步拉近與最愛 Pokémon 的距離。

這款 Tamagotchi 風格的電子寵物以經典精靈球為造型，機身表面內置觸控感應器。玩家可親手撫摸、餵食，並與所選 Pokémon 玩耍；細心照料可累積親密度，並會顯示於內置 LCD 屏幕上。

裝置共收錄 157 種，當中包括 7 隻全語音「Partner Pokémon」，如 Pikachu、Eevee 與 Lucario。不同於傳統電子寵物，這裡的 Pokémon 不會死亡；若被忽略，最多會變得鬱鬱不樂或稍顯疏離，鼓勵玩家以溫和、持續的方式照料。裝置以 4 枚 AAA 電池驅動，亦支援小遊戲與「友情日誌」。

雖然尚未確認全球發售，但海外玩家現已可透過進口購入，價格約 90 至 100 美元。

