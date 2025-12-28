Tamagotchi x BLACKPINK夢幻登場！BLINK專屬可愛電子寵物，捧在手心的Q版角色

經典電子雞 Tamagotchi 這次找上人氣女團 BLACKPINK，推出全新「BLACKPINK Original Tamagotchi」，讓粉絲可以把成員化身的 Q 版角色養在掌心，每天餵食、陪玩、照顧心情，將追星日常變成真正的「雲養女神」。

聯名機身以夢幻粉紅雲石紋作主調，配上 BLACKPINK 標誌與專屬螢幕圖案，既是玩具也是時尚配飾，掛在袋上或當鑰匙扣都非常吸睛。

這款聯名電子寵物將於 12 月 23 日韓國，率先在 KakaoTalk Gift 平台限定發售，作為 BLACKPINK × Tamagotchi 系列的前導收藏款，完整聯名陣容預計在 2026 年陸續公開。

其背後亦呼應近年興起的復古與 kidult 風潮，Tamagotchi 重新成為大人小孩都愛的療癒小物，今次再疊加 BLACKPINK 全球號召力，令這款小小電子雞瞬間升級為高話題收藏級單品，勢必再掀一輪搶購熱潮。

