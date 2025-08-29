從森林漫步到毛孩擁抱：TAMBURINS 全新「Sunshine」香氛系列正式發布

Tamburins

重點摘要

TAMBURINS 即將發佈的「Sunshine」系列主打兩款香氣：森林系「Sunshine」與溫暖療癒的「Puppy」。

包裝延續雕塑質感，兩款瓶身分別以「獸爪」及「狗骨咬膠」為靈感。

系列預計於 2025 年 9 月正式登場。

TAMBURINS 將揭開全新香氛系列「Sunshine」的神秘面紗，並以「Napping Sunshine Beneath the Sunlight — An Infinite Journey Within a Dream」作為概念標語，帶領用家展開一場剛柔並濟的夢境旅程。

系列聚焦「溫柔中帶點大膽」的雙面性格，帶來兩款氣味：洋溢夢幻森林氣息的「Sunshine」，以及柔和撫慰人心的「Puppy」。

雕塑感包裝同樣呼應這份二元特質：其中一款以透明玻璃塑造獸爪瓶身，配上金屬爪尖和皮革瓶蓋；另一款則化身狗骨咬膠，外層包覆黑、白兩色仿鱷魚皮。STRAY KIDS 成員 Felix 已於 Instagram 搶先曬出專屬 TAMBURINS 媒體禮盒，率先為系列預熱。

TAMBURINS「Sunshine」香氛系列預定 9 月上架，留意品牌官網及 Instagram 以掌握最新動向。

Tamburins