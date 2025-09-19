TASA主任：台灣應強化衛星通訊 所剩時間已不多

（法新社新竹19日電） 國家太空中心（TASA）主任吳宗信接受法新社訪問時表示，台灣為確保與中國可能爆發衝突期間網路和電話通訊服務不中斷，應盡快發射自主低軌衛星，「時間已經不多」。

吳宗信指出，台灣為了防範與世界其他地區連接的海底電纜遭到破壞或切斷，需要自有150枚低軌衛星來確保維持「基本通訊韌性」。

然而，台灣目前毫無這類衛星。吳宗信表示：「我們需要建立起自有技術。...我們所剩時間已不多，有必要加快腳步。」

全球衛星通訊業務目前由美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的「星鏈」（Starlink）稱霸，其擁有的衛星數量多達8000枚。但馬斯克與中國的商業關係及他說過台灣應成為中國的一部分，令台灣相當不滿。

國家太空中心正在執行Beyond 5G（B5G）低軌衛星計畫，要在距離地表約600公里的軌道上部署6枚衛星，目前計劃2027年發射首枚。

吳宗信表示，台灣「正在發展自有技術，但這需要一段時間。不過，我們可以運用商業資源，來讓我們達到上述通訊韌性」。

中華電信正與世界各地衛星公司洽談合約，好讓台灣能有備援電信服務來應對戰爭或天災。其中與世界第2大低軌衛星營運商歐洲電信衛星（Eutelsat）已簽署數百萬美元合約，這家業者2023年與英國公司OneWeb合併後握有600多枚衛星。

但吳宗信表示，僅靠Eutelsat的衛星不夠，台灣還需要其他供應商的支援。

中華電信已與美商Astranis及盧森堡公司SES合作，並且正在與美國科技業巨擘亞馬遜（Amazon）旗下的Kuiper及加拿大的Telesat洽談。