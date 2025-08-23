外國記者會：彭博記者鍾碧琪簽證被拒
【TASTE x FRESH】淘大商場店 買滿$200全單9折（23/08-24/08）
淘大商場TASTE X FRESH進行夏日啟幕祭，今日同聽日到淘大商場TASTE X FRESH新鮮生活分店，買滿 $200，就可以享有全單9折優惠！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：2025/08/23 - 2025/08/24
地點：TASTE x FRESH淘大商場分店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
【U士多】出血震撼價 風味牌美式吞拿魚餐 $10.9/盒（即日起至04/09）
U士多全線分店震撼出血大優惠持續進行中，今期推介有雀巢早餐脆片School Pack或雀巢早餐脆片系列 $18/件、風味牌美式吞拿魚餐 $10.9/盒、利是芝士夾心餅增量裝12件裝 $11.9/件、牛奶搭檔牛乳蛋糕或黃油蛋糕 $25/2件、蒟蒻果凍12粒裝 $12/包、固力果百力滋餅乾條8小包裝 $13.9/袋、美丹奶鹽原味梳打餅乾/黑胡椒梳打餅乾/芝士梳打餅乾 $12/袋、水仙花牌五香肉丁 $11.9/罐、梅林牌午餐肉 $9.9/罐、珠江橋牌豆豉鯪魚 $19.9/罐、梅林牌回鍋肉 $10.9/罐、超力銀絲米粉4片家庭裝 $9.9/包、華威八寶坊各款八寶粥 $4罐、勝獅梳打水玻璃樽裝 $3罐、藍冰啤酒巨罐四罐裝 $18.9/排。另外，於U士多任何消費即可加$9.9加購維他冷泡茶系列飲品6包裝一排或加$99.8加購獅球嘜花生油900毫升優惠4枝裝！YAHOO著數 ・ 18 小時前
【Aeon】週末放題 紐西蘭金奇異果/中國帶子/美國豬肉眼扒指定價任入（23/08-24/08）
AEON舉行週末放題，8月23日下午1-3時紐西蘭金奇異果以$78/袋任入帶返屋企、下午4-6時中國帶子(煮食用) $39/袋、8月24日下午2-4時美國豬肉眼扒 $39/盒！YAHOO著數 ・ 22 小時前
太古城高層兩房830萬易主
太古城寶安閣高層E室，實用面積602方呎，2房間隔，望開揚園景，最新以830萬元連租約易手，實用呎價13787元。據悉，新買家為投資者，因為看好區內租務回報及物業升值潛力，遂入市作收租之用。中原地產表示，原業主於2012年以720萬元購入單位，持貨13年，是次轉手賬面獲利110萬元，單位升值15.3%。 (WL)infocast ・ 1 天前
【一田】挑戰特價 日本薯仔 $30/2包（即日起至28/08）
今期一田超市挑戰特價有日本薯仔、Sase水牛城香辣雞翼、Baguette法包披薩、德青源特大裝雞蛋、日本製GOLDPAK綠茶/烏龍茶等食材同飲品，仲有王子Ka洗衣珠同NONIO無口氣牙膏買1送1！YAHOO著數 ・ 1 天前
醫家1分鐘｜煙草商秘史揭露！買通學術機構掩蓋真相？！專科醫生余思遠同你拆解糖衣毒藥！
醫家1分鐘｜學術權威發表的研究報告，往往都令人覺得可信賴，內容嚴謹。但你又知不知，有些學術機構反而成為了煙草商的工具，用作淡化煙草的害處！今次Medical Inspire邀請到心胸肺外科專科醫生余思遠，為大家解構煙草商的伎倆！ 編輯：YK@Medical Inspire │ 圖片來源：MI製圖、ShutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
德福廣場45周年展覽｜《下一站・德福》展覽帶你穿梭時光 5大主題展區細緻呈現德福發展｜Yahoo活動街
作為港鐵旗下首個鐵路物業發展項目，德福廣場在今年迎來45周年。為慶祝這個重要里程碑，德福廣場特別推出《下一站‧德福》專題展覽，於即日起至10月19日期間隆重舉行。展覽集合大量珍貴歷史照片與文獻，與市民一同細味德福社區45年來的變遷與發展，見證這個社區與地標的共同成長歷程，為德福廣場的周年紀念揭開序幕。Yahoo 活動街 ・ 1 天前
【屈臣氏】一日限定火熱搶 50惠天然海藻染髮護髮膏 $119/件（只限23/08）
屈臣氏精選護膚好物以火熱價發售，50惠天然海藻染髮護髮膏 150克 $119/件、50惠養潤育髮精華素 EX 160毫升 $259/件PC、龍瀛大和骨通60粒買5送1！YAHOO著數 ・ 22 小時前
執法部門打擊非法兜售演唱會門票拘捕兩名內地人
警方聯同相關部門昨日在紅磡體育館一帶展開聯合拘捕行動，打擊非法兜售演唱會門票行動，拘捕一名59歲內地男子及一名48歲內地女子。 調查顯示，兩名被捕人士懷疑曾經在場外以高價兜售演唱會門票，他們涉嫌違反逗留條件被捕，正被扣留調查，稍後交由相關部門跟進。香港電台-港聞 ・ 1 天前
2025年必玩手遊推薦！10款大熱門新作一次看
2025年有不少強作封測和公佈消息，讓大家相當期待，不過隨著已經到8月，有部份公佈手遊的台版、國際服可能無在法今年如期上市或是暫無更多消息。像RO3、無限大、明日方舟：終末地、藍色星原、Star Savior、Breakers、最終幻想 14：水晶世界、寶可夢和魔物獵手遊新作等，可能今年推出較無望，不過今年也有不少大作登場，本篇就簡單整理一下這些評價不錯已上市和準備上市的作品。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
【7-11】MOVENPICK雪糕/ 雪葩 $118/6件（即日起至26/08）
即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
電腦節優惠2025｜Samsung 網上電腦節，最後兩日買 Galaxy Book5 Pro 送平板，買平板送耳機
電腦節人山人海排長龍？不想擠在人群中，又怕錯過好機會？Samsung 網上電腦節同樣精彩！購買 Galaxy Book5 Pro 直減 HK$1,800， 再送 Galaxy Tab A9 及電腦保護套。就算不買電腦，想直接入手一部高階平板的話，買 Galaxy Tab S10 Ultra 亦勁減 HK$2,600，再送真無線耳機，實行讓你足不出戶地享受電腦節精彩優惠。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【屈臣氏】買指定舒適達牙膏5支 送$451.4禮品（即日起至26/08）
由即日起至8月26日，到屈臣氏網店購買舒適達全方位防護+、專業修復抗敏、專業抗敏護齦、速效抗敏、專業抗敏修護琺瑯質(單支裝)系列牙膏5支，即送以下豐富禮品，總值超過$451.4YAHOO著數 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung 990 Pro SSD 近期好價，HK$2,190 享 4TB 直送到港擴充 PS5 容量必備
打算給 PS5 擴充容量的玩家趕緊看過來，市面上最熱門的主機 SSD 之一 Samsung 990 Pro 目前正在 Amazon 上以好價促銷。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 1 天前
51歲楊恭如凍齡狀態震驚網民 被指撞樣郭可盈毛舜筠：這年紀還這麼美
51歲楊恭如於1995年參加亞洲小姐，勇奪冠軍，被譽為「亞姐中的亞姐」；入行後隨即備受力捧，擔正做劇集女主角，拍過唔少劇集和電影，包括《雪花神劍》、《我和殭屍有個約會》、《甜蜜蜜》、《風雲之雄霸天下》等等，喺火紅之際，2022年突然被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，周正毅一度公開維護楊恭如而鬧出風波，楊恭如轉到內地工作並於上海定居。已淡出香港娛樂圈多年嘅楊恭如僅間唔中喺社交平台分享美妝保養、遊山玩水、帶媽媽去旅行等資訊，亦於去年加入帶貨行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
滙豐據悉將與1,000多個中東客戶結束關係以降低風險
【彭博】— 據知情人士透露，隨著滙豐試圖降低對其視為高風險個人的風險敞口，其瑞士私人銀行正在終止與中東富裕客戶的關係，其中包括許多資產超過1億美元的客戶。Bloomberg ・ 16 小時前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
關稅下為何美國通脹還未狂飆？經濟學家揭4大原因
儘管美國總統特朗普在今年對數十個美國貿易夥伴密集加徵一系列新關稅，但令許多經濟學家始料未及的是，美國各地的商品和服務價格至今仍保持相對穩定，尚未出現預期中的大漲情形。鉅亨網 ・ 22 小時前