天文台：一號戒備信號至少維持下午 6 時
有一種前度叫Taylor Lautner！分手後仍能成為朋友，轉發Taylor Swift訂婚文送上美好祝福！
Taylor Swift日前宣佈與 Travis Kelce 訂婚，隨即打破各項社交媒體紀錄，包括帖文轉發次數達 100 萬次，當中更包括前度 Taylor Lautner，實在讓人喜出望外！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
分手仍是朋友！前男友 Taylor Lautner 驚喜轉發訂婚帖文
Taylor Swift 常被媒體渲染為「吃男明星的巫婆」，指她經常「換畫」而且每位皆是國際級巨星，而且每次分手後亦未經前男友同意而當成歌曲創作靈感，讓大眾認為她與前男友們的關係不佳。
作為「Taylor Swift 惟一盛讚」的前男友 Taylor Lautner，於社交媒體轉發並送上祝福，分手仍能成為朋友，如此成熟又具風度的處理手法，難怪 Taylor Lautner 被盛讚為「最佳前男友」。
零負評「最佳男友」 祝福前度大方有風度
Taylor Swift 與 Taylor Lautner 於 2010 年電影《Valentine’s Day》中合作，飾演可愛的校園小情人，青春又甜蜜的劇情讓二人「劇假情真」，電影拍攝後正式拍拖，但只持續了數個月便告終。
Taylor Swift 指出《Back to December》是寫給 Taylor Lautner 的作品，當中分享 Taylor Swift 於頒獎台上被 Ye West (Kayne West) 羞辱後抱著男友大哭的故事，同時分享這首歌獻給完美的情人，但自己沒有給予同樣最好的愛情，藉歌曲向對方道歉。
Taylor Lautner 已於 2022 年與生活及精神健康網紅 Taylor Dome 結婚，過著美好而低調的家庭生活。雖然戀情曾有遺憾，但分手後依然為前度送上祝福，相信就是最好的結果了吧！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Taylor Swift訂婚帖文藏甜蜜彩蛋！背景音樂《So High School》超甜預告世紀訂婚：Boy, you got her！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Taylor Swift「訂婚穿搭」秒速售罄！同款連身裙是Polo，手錶是Cartier，涼鞋原來是「這品牌」
Taylor Swift手上的8卡鑽戒很奪目！盤點2025被求婚名人鑽戒，「這位」名人準老婆的巨鑽有15卡
其他人也在看
淡然的「it’s ok」背後都是經過千錘百煉，以陌生人般的溫柔表達情緒才是真正的成長｜周靈山《只在你心頭》
「不好意思，我不愛你了。」能平靜說出這句話，背後是一場千錘百煉的修行。能用對陌生人般的溫和語氣道別，說完甚至不覺得自己「型」、「威」、「勁」，只是淡然，這才是真正的成長。Yahoo Style HK ・ 49 分鐘前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
埃及13歲童食完3包未煮熟即食麵 因腸道梗塞死亡
一名13歲的埃及小童，因為食用3包未煮熟的即食麵後，出現劇烈腹痛及冒冷汗等現象，最終因為急性腸道疾病而死亡。 來自阿拉伯的媒體報道，開羅的警察向媒體表示，他們接到舉報稱一名小童在家中身亡。據報道指出，男童在食用後的30分鐘，開始出現腹痛及冒冷汗，隨後情況進一步惡化而死亡。當地法醫檢驗後，證實男童因為食用未經煮熟的am730 ・ 1 天前
法國人吃飯禮儀就是「慢」：七半吃到十一點慢到懷疑人生，卻學會了享受生活品質｜Austin《港男在法國》
在香港，吃飯最講求效率。茶餐廳點餐後三分鐘就能上菜，十五分鐘解決一頓飯，侍應還會在旁邊端著帳單，眼神示意你「吃完可以走了」。這種快速、準確的節奏，已經深深融入我們的生活，吃飯幾乎只是「填飽肚子」的程序。然而在法國，一切都完全不同。Yahoo Style HK ・ 1 天前
謝霆鋒父子同遊杜拜被野生捕獲 Lucas表情動作激似爸爸被指「謝霆鋒2.0」
最近有網友於杜拜偶遇謝霆鋒與長子謝振軒（Lucas），兩父子不論是表情動作也非常相似，因此Lucas不時被指是「謝霆鋒2.0」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
羅興亞難民危機八年 逾十萬人難民營集會促安全遣返 藝術創作留住身分與歷史︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大批羅興亞難民 8 月 25 日在孟加拉科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）的難民營聚集，紀念自 2017 年大規模逃亡以來的 8 周年。他們舉起「不要再當難民」和「遣返才是最終解決方案」的標語，要求能安全返回緬甸若開邦（Rakhine），並將這一天稱為「羅興亞種族滅絕紀念日」。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
紅魔恥辱出局前......山曹率Bomb Squad自拍
【Now Sports】曼聯在英聯盃敗給甘士比前，棄將山曹更新了IG動態，分享他與另兩位「Bomb Squad」成員安東尼和馬拿斯亞的自拍近照。相片背景是曼聯更衣室，由於紅魔大軍周三造訪甘士比，這些所謂「Bomb Squad」才能夠回來操練並使用一隊設施。不過，相中除了疑似操練完赤膊上身的山曹（Jadon Sancho）、安東尼和馬拿斯亞外，還有穿上便裝、目前仍在養傷的阿根廷後衛利辛度馬天尼斯，而山曹則在相片中寫上「我的兄弟」。曼聯今夏列出這個「Bomb Squad」，本身還有兩人在內，分別是華舒福和加拿曹，前者已經以借將身份過檔巴塞隆拿，後者則不清楚為何沒有出現在相片中。山曹較早前曾傳出可能被外借至意甲的羅馬，但有指他不願減薪，成為了交易的最大阻礙。另外，英國《每日郵報》則指其女友rapper Saweetie比較想去美國發展，因此山曹可能會等待有否美職聯球會向曼聯報價。now.com 體育 ・ 20 小時前
魏如萱爆「母子戀」惹轟動 蕭煌奇新歌巧合唱出心境
【on.cc東網專訊】金曲歌后魏如萱月初認愛小21歲網紅Ian，但因被外界質疑介入Ian及舊愛若盈戀情，令該段感情備受輿論壓力，對此魏如萱事後雖回應男女雙方都是在單身狀況才開始交往，但其感情狀況仍備受外界關注。而日前，魏如萱被台灣金曲歌王蕭煌奇邀請首度合作的歌曲東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港鐵報警稱東涌東站疑用冒牌磚 分判商堡柏建設稱已交律師跟進
【Now新聞台】港鐵東涌東站間隔牆懷疑用上內地磚取代合約指定的德國磚，港鐵報警處理。負責工程採購的分判商堡柏建設表示已交予律師跟進，不作回應。 堡柏建設職員：「已交予律師處理，我無法回答你。(即因為報警了，你們也聘請了律師處理？)真的無法回答你，所以律師都叫我們暫時不要多說。(是承建商那邊找你們提供這些磚？還是你們一直有跟這間承建商溝通？)我都沒法回答你。」港鐵東涌東站合約列明，間隔牆會使用由捷威建材公司獨家代理的一款德國磚，後來分判商被揭發擅自改用了一款內地磚；港鐵自6月起多次要求分判商提供相關文件，但港鐵未能確定當中的真確性，周三下午向警方報案。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
【特稿】阿摩廉會步坦夏後塵嗎？
【Now Sports】還是那一句，曼聯失盃仔事小，輸面事大，開季已戰績欠理想，如今堂堂世界其中最受注目球會淪至遭第4級別球隊所敗。阿摩廉的帥位還坐得穩嗎？這次在英格蘭聯賽盃兵敗甘士比，是阿摩廉第45次率紅魔出師的第19場敗仗，這10個月，他輸多贏少，所贏的17場有7場是去屆歐霸盃，在國內戰績之差可想而知。在其麾下，曼聯去季聯賽以差得無以復加的第15位完成，且歐霸盃決賽飲恨，今季緣盡歐洲賽。球會高層季前尚且對在士砵亭響朵的葡萄牙人投以信心一票，今夏毫擲逾2億鎊打造新前線3叉戟，問題卻未必是「軟件」，而可能是「硬件」，阿摩廉的3-4-3戰術到底在英格蘭行得通嗎？他將於周五在英超賽前記者會接受提問，少不免面對具挑戰性的問題，不過最重要是周六迎鬥般尼，再沒不勝餘地。前帥坦夏在曼聯的最後一個夏天，也讓會方斥資近2億鎊招納迪列治、烏加迪及施亞斯等人，結果荷蘭人不久就被開刀。阿摩廉證明自己可撥亂反正的時間，委實不多。now.com 體育 ・ 14 小時前
悍婦不滿起飛禁用手機暴打2空姐 被制服仍狂笑(有片)
俄羅斯廉價航空勝利航空（Pobeda Airlines）一架自新西伯利亞（Novosibirsk）飛往莫斯科的班機，在2025年8月23日發生乘客施暴空服員的驚悚事件。一名39歲的女性乘客因被禁止於飛行途中使用手機，竟對兩名空服員動手施襲，其中一人甚至情緒潰堤當場落淚。 網上流傳客機上的監視器畫面顯示，班機剛起飛am730 ・ 21 小時前
網上熱話｜微信婦「1人掃碼7人出閘」惹逃票誤會 港鐵揭真相：合乎規定
港鐵出現「集體逃票」疑雲？有網民星期日（8月24日）在社交平台Threads發布相片，指沙田站客務中心旁邊一個較闊的閘機，一名中年婦人用一個微信（WeChat）乘車碼讓多人出閘，指控「拍咗六七個人出閘，喺正客務中心前面」。惟網民澄清相關做法屬WeChat Pay HK「同行碼」功能，只是一場誤會，港鐵官方亦確認有關人士am730 ・ 1 天前
阿奴勢回歸晏菲路倒戈 網民：他人生最差90分鐘
【Now Sports】利物浦將會在歐聯聯賽階段主場硬撼皇家馬德里，意味阿歷山大阿奴將會回歸晏菲路，且聽聽網民反應。歐聯周四完成聯賽階段抽籤，由利物浦主場對皇家馬德里的大戰顯然是焦點之一，此戰日期待定，不過外界已立時聚焦於阿歷山大阿奴（Trent Alexander-Arnold）身上。有網民指實在事有湊巧：「阿奴在晏菲路鬥利物浦，誰撰寫的劇本？」亦有疑似是紅軍躉的網民作出詛咒：「我們需要確保那是阿奴人生最差的90分鐘。」去季賽事，兩軍亦曾在歐聯聯賽階段對陣，不過阿奴在該場紅軍贏2:0的比賽並沒上陣。除阿奴外，球員時代曾效力利物浦的皇家馬德里主帥沙比阿朗素同樣回歸，且看他受到利物浦球迷的待遇有何不同？now.com 體育 ・ 35 分鐘前
榮華月餅2025｜Yahoo獨家優惠價低至37折！推全新煙韌紫薯麻糬月餅/貓山王月餅$200有找
今年十月就是一年一度中秋節，買月餅是常識吧！歷史悠久的榮華餅家是不少人的選擇，但識買一定會揀有優惠的網站購買，今次Yahoo就為讀者爭取到榮華餅家獨家優惠，月餅價格更低至37折﹐有齊冰皮月餅、蓮蓉月餅跟榴槤月餅，總有一款會是你最愛！Yahoo Food ・ 1 天前
林志玲自曝難學蔡依林9:30早睡！靠「一食物」臉蛋凍齡20年！
雖然無法像蔡依林一樣養成「9點半睡覺」的黃金習慣，但林志玲在自己的 IG 上也常分享維持美顏的小秘訣！她透露自己特別喜歡吃番茄，因為富含茄紅素與抗氧化營養，對於維持好氣色、讓肌膚更透亮有很大幫助。同時，她也提醒粉絲，夏天炎熱一定要多喝水，才能讓身體保持循環與水...styletc ・ 17 小時前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售 網上炒價驚見XXXX元 即睇搶購攻略(附連結)
【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可am730 ・ 18 小時前
旺角塘尾道行人天橋數十人聚集 警到場證為餐廳客飲酒談天
旺角塘尾道行人天橋周三深夜有數十人聚集，有市民感到可疑報警。警員接報到場調查證實為上址天橋底附近一間餐廳的顧客，他們於用膳後飲酒談天，但聲浪較大及人數甚多，警員提醒他們注意聲浪後收隊。警方表示，於本月27日晚上10時26分接獲報案，派員調查後案件由「求警調查」改列「投訴」處理。am730 ・ 21 小時前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。Yahoo Style HK ・ 1 天前