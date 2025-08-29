有一種前度叫Taylor Lautner！分手後仍能成為朋友，轉發Taylor Swift訂婚文送上美好祝福！

有一種前度叫 Taylor Lautner ！分手後仍能成為朋友，轉發 Taylor Swift 訂婚文送上美好祝福！

Taylor Swift日前宣佈與 Travis Kelce 訂婚，隨即打破各項社交媒體紀錄，包括帖文轉發次數達 100 萬次，當中更包括前度 Taylor Lautner，實在讓人喜出望外！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

分手仍是朋友！前男友 Taylor Lautner 驚喜轉發訂婚帖文

Taylor Swift訂婚帖文轉發次數達 100 萬次，當中更包括前度 Taylor Lautner！(Instagram)

Taylor Swift 常被媒體渲染為「吃男明星的巫婆」，指她經常「換畫」而且每位皆是國際級巨星，而且每次分手後亦未經前男友同意而當成歌曲創作靈感，讓大眾認為她與前男友們的關係不佳。

作為「Taylor Swift 惟一盛讚」的前男友 Taylor Lautner，於社交媒體轉發並送上祝福(Photo by Jean Baptiste Lacroix/WireImage)

作為「Taylor Swift 惟一盛讚」的前男友 Taylor Lautner，於社交媒體轉發並送上祝福，分手仍能成為朋友，如此成熟又具風度的處理手法，難怪 Taylor Lautner 被盛讚為「最佳前男友」。

零負評「最佳男友」 祝福前度大方有風度

Taylor Swift 與 Taylor Lautner 於 2010 年電影《Valentine’s Day》中合作並擦出愛火。(GETTY)

Taylor Swift 與 Taylor Lautner 於 2010 年電影《Valentine’s Day》中合作，飾演可愛的校園小情人，青春又甜蜜的劇情讓二人「劇假情真」，電影拍攝後正式拍拖，但只持續了數個月便告終。

Taylor Swift 指出《Back to December》是寫給 Taylor Lautner 的作品，當中分享 Taylor Swift 於頒獎台上被 Ye West (Kayne West) 羞辱後抱著男友大哭的故事，同時分享這首歌獻給完美的情人，但自己沒有給予同樣最好的愛情，藉歌曲向對方道歉。

Taylor Lautner 已於 2022 年與生活及精神健康網紅 Taylor Dome 結婚，過著美好而低調的家庭生活。雖然戀情曾有遺憾，但分手後依然為前度送上祝福，相信就是最好的結果了吧！

Taylor Swift訂婚帖文藏甜蜜彩蛋！背景音樂《So High School》超甜預告世紀訂婚：Boy, you got her！

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Taylor Swift「訂婚穿搭」秒速售罄！同款連身裙是Polo，手錶是Cartier，涼鞋原來是「這品牌」

Taylor Swift手上的8卡鑽戒很奪目！盤點2025被求婚名人鑽戒，「這位」名人準老婆的巨鑽有15卡

Taylor Swift「未婚夫」Travis Kelce是誰？三奪超級盃，坐擁豐厚身家的職業美式足球巨星