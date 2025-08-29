焦點

天文台：一號戒備信號至少維持下午 6 時

Yahoo Style HK

有一種前度叫Taylor Lautner！分手後仍能成為朋友，轉發Taylor Swift訂婚文送上美好祝福！

Yahoo Style
Yahoo Style
有一種前度叫Taylor Lautner！分手後仍能成為朋友，轉發Taylor Swift訂婚文送上美好祝福！
有一種前度叫Taylor Lautner！分手後仍能成為朋友，轉發Taylor Swift訂婚文送上美好祝福！

Taylor Swift日前宣佈與 Travis Kelce 訂婚，隨即打破各項社交媒體紀錄，包括帖文轉發次數達 100 萬次，當中更包括前度 Taylor Lautner，實在讓人喜出望外！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

分手仍是朋友！前男友 Taylor Lautner 驚喜轉發訂婚帖文

Taylor Swift訂婚帖文轉發次數達 100 萬次，當中更包括前度 Taylor Lautner！(Instagram)
Taylor Swift訂婚帖文轉發次數達 100 萬次，當中更包括前度 Taylor Lautner！(Instagram)

Taylor Swift 常被媒體渲染為「吃男明星的巫婆」，指她經常「換畫」而且每位皆是國際級巨星，而且每次分手後亦未經前男友同意而當成歌曲創作靈感，讓大眾認為她與前男友們的關係不佳。

作為「Taylor Swift 惟一盛讚」的前男友 Taylor Lautner，於社交媒體轉發並送上祝福(Photo by Jean Baptiste Lacroix/WireImage)
作為「Taylor Swift 惟一盛讚」的前男友 Taylor Lautner，於社交媒體轉發並送上祝福(Photo by Jean Baptiste Lacroix/WireImage)

作為「Taylor Swift 惟一盛讚」的前男友 Taylor Lautner，於社交媒體轉發並送上祝福，分手仍能成為朋友，如此成熟又具風度的處理手法，難怪 Taylor Lautner 被盛讚為「最佳前男友」。

零負評「最佳男友」 祝福前度大方有風度

Taylor Swift 與 Taylor Lautner 於 2010 年電影《Valentine’s Day》中合作並擦出愛火。(GETTY)
Taylor Swift 與 Taylor Lautner 於 2010 年電影《Valentine’s Day》中合作並擦出愛火。(GETTY)

Taylor Swift 與 Taylor Lautner 於 2010 年電影《Valentine’s Day》中合作，飾演可愛的校園小情人，青春又甜蜜的劇情讓二人「劇假情真」，電影拍攝後正式拍拖，但只持續了數個月便告終。

Taylor Swift 指出《Back to December》是寫給 Taylor Lautner 的作品，當中分享 Taylor Swift 於頒獎台上被 Ye West (Kayne West) 羞辱後抱著男友大哭的故事，同時分享這首歌獻給完美的情人，但自己沒有給予同樣最好的愛情，藉歌曲向對方道歉。

Taylor Lautner 已於 2022 年與生活及精神健康網紅 Taylor Dome 結婚，過著美好而低調的家庭生活。雖然戀情曾有遺憾，但分手後依然為前度送上祝福，相信就是最好的結果了吧！

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：Taylor Swift訂婚帖文藏甜蜜彩蛋！背景音樂《So High School》超甜預告世紀訂婚：Boy, you got her！

Taylor Swift訂婚帖文藏甜蜜彩蛋！背景音樂《So High School》超甜預告世紀訂婚：Boy, you got her！
Taylor Swift訂婚帖文藏甜蜜彩蛋！背景音樂《So High School》超甜預告世紀訂婚：Boy, you got her！

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Taylor Swift「訂婚穿搭」秒速售罄！同款連身裙是Polo，手錶是Cartier，涼鞋原來是「這品牌」

Taylor Swift手上的8卡鑽戒很奪目！盤點2025被求婚名人鑽戒，「這位」名人準老婆的巨鑽有15卡

Taylor Swift「未婚夫」Travis Kelce是誰？三奪超級盃，坐擁豐厚身家的職業美式足球巨星

其他人也在看

淡然的「it’s ok」背後都是經過千錘百煉，以陌生人般的溫柔表達情緒才是真正的成長｜周靈山《只在你心頭》

淡然的「it’s ok」背後都是經過千錘百煉，以陌生人般的溫柔表達情緒才是真正的成長｜周靈山《只在你心頭》

「不好意思，我不愛你了。」能平靜說出這句話，背後是一場千錘百煉的修行。能用對陌生人般的溫和語氣道別，說完甚至不覺得自己「型」、「威」、「勁」，只是淡然，這才是真正的成長。

Yahoo Style HK ・ 49 分鐘前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心

張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心

長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
埃及13歲童食完3包未煮熟即食麵　因腸道梗塞死亡

埃及13歲童食完3包未煮熟即食麵　因腸道梗塞死亡

一名13歲的埃及小童，因為食用3包未煮熟的即食麵後，出現劇烈腹痛及冒冷汗等現象，最終因為急性腸道疾病而死亡。 來自阿拉伯的媒體報道，開羅的警察向媒體表示，他們接到舉報稱一名小童在家中身亡。據報道指出，男童在食用後的30分鐘，開始出現腹痛及冒冷汗，隨後情況進一步惡化而死亡。當地法醫檢驗後，證實男童因為食用未經煮熟的

am730 ・ 1 天前
法國人吃飯禮儀就是「慢」：七半吃到十一點慢到懷疑人生，卻學會了享受生活品質｜Austin《港男在法國》

法國人吃飯禮儀就是「慢」：七半吃到十一點慢到懷疑人生，卻學會了享受生活品質｜Austin《港男在法國》

在香港，吃飯最講求效率。茶餐廳點餐後三分鐘就能上菜，十五分鐘解決一頓飯，侍應還會在旁邊端著帳單，眼神示意你「吃完可以走了」。這種快速、準確的節奏，已經深深融入我們的生活，吃飯幾乎只是「填飽肚子」的程序。然而在法國，一切都完全不同。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
謝霆鋒父子同遊杜拜被野生捕獲 Lucas表情動作激似爸爸被指「謝霆鋒2.0」

謝霆鋒父子同遊杜拜被野生捕獲 Lucas表情動作激似爸爸被指「謝霆鋒2.0」

最近有網友於杜拜偶遇謝霆鋒與長子謝振軒（Lucas），兩父子不論是表情動作也非常相似，因此Lucas不時被指是「謝霆鋒2.0」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
羅興亞難民危機八年 逾十萬人難民營集會促安全遣返 藝術創作留住身分與歷史︱Yahoo

羅興亞難民危機八年 逾十萬人難民營集會促安全遣返 藝術創作留住身分與歷史︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大批羅興亞難民 8 月 25 日在孟加拉科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）的難民營聚集，紀念自 2017 年大規模逃亡以來的 8 周年。他們舉起「不要再當難民」和「遣返才是最終解決方案」的標語，要求能安全返回緬甸若開邦（Rakhine），並將這一天稱為「羅興亞種族滅絕紀念日」。

Yahoo新聞 ・ 15 小時前
紅魔恥辱出局前......山曹率Bomb Squad自拍

紅魔恥辱出局前......山曹率Bomb Squad自拍

【Now Sports】曼聯在英聯盃敗給甘士比前，棄將山曹更新了IG動態，分享他與另兩位「Bomb Squad」成員安東尼和馬拿斯亞的自拍近照。相片背景是曼聯更衣室，由於紅魔大軍周三造訪甘士比，這些所謂「Bomb Squad」才能夠回來操練並使用一隊設施。不過，相中除了疑似操練完赤膊上身的山曹（Jadon Sancho）、安東尼和馬拿斯亞外，還有穿上便裝、目前仍在養傷的阿根廷後衛利辛度馬天尼斯，而山曹則在相片中寫上「我的兄弟」。曼聯今夏列出這個「Bomb Squad」，本身還有兩人在內，分別是華舒福和加拿曹，前者已經以借將身份過檔巴塞隆拿，後者則不清楚為何沒有出現在相片中。山曹較早前曾傳出可能被外借至意甲的羅馬，但有指他不願減薪，成為了交易的最大阻礙。另外，英國《每日郵報》則指其女友rapper Saweetie比較想去美國發展，因此山曹可能會等待有否美職聯球會向曼聯報價。

now.com 體育 ・ 20 小時前
魏如萱爆「母子戀」惹轟動　蕭煌奇新歌巧合唱出心境

魏如萱爆「母子戀」惹轟動　蕭煌奇新歌巧合唱出心境

【on.cc東網專訊】金曲歌后魏如萱月初認愛小21歲網紅Ian，但因被外界質疑介入Ian及舊愛若盈戀情，令該段感情備受輿論壓力，對此魏如萱事後雖回應男女雙方都是在單身狀況才開始交往，但其感情狀況仍備受外界關注。而日前，魏如萱被台灣金曲歌王蕭煌奇邀請首度合作的歌曲

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港鐵報警稱東涌東站疑用冒牌磚　分判商堡柏建設稱已交律師跟進

港鐵報警稱東涌東站疑用冒牌磚　分判商堡柏建設稱已交律師跟進

【Now新聞台】港鐵東涌東站間隔牆懷疑用上內地磚取代合約指定的德國磚，港鐵報警處理。負責工程採購的分判商堡柏建設表示已交予律師跟進，不作回應。 堡柏建設職員：「已交予律師處理，我無法回答你。(即因為報警了，你們也聘請了律師處理？)真的無法回答你，所以律師都叫我們暫時不要多說。(是承建商那邊找你們提供這些磚？還是你們一直有跟這間承建商溝通？)我都沒法回答你。」港鐵東涌東站合約列明，間隔牆會使用由捷威建材公司獨家代理的一款德國磚，後來分判商被揭發擅自改用了一款內地磚；港鐵自6月起多次要求分判商提供相關文件，但港鐵未能確定當中的真確性，周三下午向警方報案。#要聞

now.com 新聞 ・ 14 小時前
【特稿】阿摩廉會步坦夏後塵嗎？

【特稿】阿摩廉會步坦夏後塵嗎？

【Now Sports】還是那一句，曼聯失盃仔事小，輸面事大，開季已戰績欠理想，如今堂堂世界其中最受注目球會淪至遭第4級別球隊所敗。阿摩廉的帥位還坐得穩嗎？這次在英格蘭聯賽盃兵敗甘士比，是阿摩廉第45次率紅魔出師的第19場敗仗，這10個月，他輸多贏少，所贏的17場有7場是去屆歐霸盃，在國內戰績之差可想而知。在其麾下，曼聯去季聯賽以差得無以復加的第15位完成，且歐霸盃決賽飲恨，今季緣盡歐洲賽。球會高層季前尚且對在士砵亭響朵的葡萄牙人投以信心一票，今夏毫擲逾2億鎊打造新前線3叉戟，問題卻未必是「軟件」，而可能是「硬件」，阿摩廉的3-4-3戰術到底在英格蘭行得通嗎？他將於周五在英超賽前記者會接受提問，少不免面對具挑戰性的問題，不過最重要是周六迎鬥般尼，再沒不勝餘地。前帥坦夏在曼聯的最後一個夏天，也讓會方斥資近2億鎊招納迪列治、烏加迪及施亞斯等人，結果荷蘭人不久就被開刀。阿摩廉證明自己可撥亂反正的時間，委實不多。

now.com 體育 ・ 14 小時前
悍婦不滿起飛禁用手機暴打2空姐　被制服仍狂笑(有片)

悍婦不滿起飛禁用手機暴打2空姐　被制服仍狂笑(有片)

俄羅斯廉價航空勝利航空（Pobeda Airlines）一架自新西伯利亞（Novosibirsk）飛往莫斯科的班機，在2025年8月23日發生乘客施暴空服員的驚悚事件。一名39歲的女性乘客因被禁止於飛行途中使用手機，竟對兩名空服員動手施襲，其中一人甚至情緒潰堤當場落淚。 網上流傳客機上的監視器畫面顯示，班機剛起飛

am730 ・ 21 小時前
網上熱話｜微信婦「1人掃碼7人出閘」惹逃票誤會　港鐵揭真相：合乎規定

網上熱話｜微信婦「1人掃碼7人出閘」惹逃票誤會　港鐵揭真相：合乎規定

港鐵出現「集體逃票」疑雲？有網民星期日（8月24日）在社交平台Threads發布相片，指沙田站客務中心旁邊一個較闊的閘機，一名中年婦人用一個微信（WeChat）乘車碼讓多人出閘，指控「拍咗六七個人出閘，喺正客務中心前面」。惟網民澄清相關做法屬WeChat Pay HK「同行碼」功能，只是一場誤會，港鐵官方亦確認有關人士

am730 ・ 1 天前

阿奴勢回歸晏菲路倒戈 網民：他人生最差90分鐘

【Now Sports】利物浦將會在歐聯聯賽階段主場硬撼皇家馬德里，意味阿歷山大阿奴將會回歸晏菲路，且聽聽網民反應。歐聯周四完成聯賽階段抽籤，由利物浦主場對皇家馬德里的大戰顯然是焦點之一，此戰日期待定，不過外界已立時聚焦於阿歷山大阿奴（Trent Alexander-Arnold）身上。有網民指實在事有湊巧：「阿奴在晏菲路鬥利物浦，誰撰寫的劇本？」亦有疑似是紅軍躉的網民作出詛咒：「我們需要確保那是阿奴人生最差的90分鐘。」去季賽事，兩軍亦曾在歐聯聯賽階段對陣，不過阿奴在該場紅軍贏2:0的比賽並沒上陣。除阿奴外，球員時代曾效力利物浦的皇家馬德里主帥沙比阿朗素同樣回歸，且看他受到利物浦球迷的待遇有何不同？

now.com 體育 ・ 35 分鐘前
榮華月餅2025｜Yahoo獨家優惠價低至37折！推全新煙韌紫薯麻糬月餅/貓山王月餅$200有找

榮華月餅2025｜Yahoo獨家優惠價低至37折！推全新煙韌紫薯麻糬月餅/貓山王月餅$200有找

今年十月就是一年一度中秋節，買月餅是常識吧！歷史悠久的榮華餅家是不少人的選擇，但識買一定會揀有優惠的網站購買，今次Yahoo就為讀者爭取到榮華餅家獨家優惠，月餅價格更低至37折﹐有齊冰皮月餅、蓮蓉月餅跟榴槤月餅，總有一款會是你最愛！

Yahoo Food ・ 1 天前
林志玲自曝難學蔡依林9:30早睡！靠「一食物」臉蛋凍齡20年！

林志玲自曝難學蔡依林9:30早睡！靠「一食物」臉蛋凍齡20年！

雖然無法像蔡依林一樣養成「9點半睡覺」的黃金習慣，但林志玲在自己的 IG 上也常分享維持美顏的小秘訣！她透露自己特別喜歡吃番茄，因為富含茄紅素與抗氧化營養，對於維持好氣色、讓肌膚更透亮有很大幫助。同時，她也提醒粉絲，夏天炎熱一定要多喝水，才能讓身體保持循環與水...

styletc ・ 17 小時前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售　網上炒價驚見XXXX元　即睇搶購攻略(附連結)

泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售　網上炒價驚見XXXX元　即睇搶購攻略(附連結)

【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可

am730 ・ 18 小時前
旺角塘尾道行人天橋數十人聚集 警到場證為餐廳客飲酒談天

旺角塘尾道行人天橋數十人聚集 警到場證為餐廳客飲酒談天

旺角塘尾道行人天橋周三深夜有數十人聚集，有市民感到可疑報警。警員接報到場調查證實為上址天橋底附近一間餐廳的顧客，他們於用膳後飲酒談天，但聲浪較大及人數甚多，警員提醒他們注意聲浪後收隊。警方表示，於本月27日晚上10時26分接獲報案，派員調查後案件由「求警調查」改列「投訴」處理。

am730 ・ 21 小時前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁

東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁

TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊

62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊

武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道

12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道

K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。

Yahoo Style HK ・ 1 天前