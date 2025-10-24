Taylor Swift「The Eras Tour」重磅回歸 Disney+！六集音樂紀錄片《The End of an Era》與全新演唱會電影《The Final Show》12.12全球上線

坐擁14座格林美獎座的美國樂壇天后Taylor Swift繼上週發行新專輯《The Life of a Showgirl》，並在美國創下首週逾四百萬張的驚人銷量後，將攜兩部全新作品重磅回歸Disney+ ！一連六集的音樂紀錄片系列《Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era》及巡唱尾場全新錄製演唱會電影《Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show》，將於12月12日Disney+ 獨家上線，為樂迷全面呈現傳奇巡演「The Eras Tour」從幕後到台前的完整面貌。

Disney+《Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era》

《Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era》將以一連六集紀錄片系列形式，全方位揭開Taylor Swift如何打造這場轟動全球﹑讓世界各地粉絲為之瘋狂的巡迴演唱會「The Eras Tour」，以及幕後不為人知的秘辛。鏡頭亦會聚焦於Taylor Swift同行的演員、家人及好友，包括Gracie Abrams、Sabrina Carpenter、Ed Sheeran及Florence Welch等，讓觀眾透過前所未有的視角，一窺這位巨星在光芒背後的真實生活！《Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era》將於12月12日於Disney+ 獨家上線首兩集，隨後每週播出兩集。

此外，於加拿大溫哥華舉行的巡迴演唱會尾場，亦被錄製成全新演唱會電影—《Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show》，將同步於12月12日Disney+ 獨家上線。當中不僅收錄了Taylor Swift在巡迴演唱會尾場的精彩演出，更首度呈獻 2024專輯《The Tortured Poets Department》的曲目，讓所有樂迷重溫這場傳奇的視聽盛宴！

