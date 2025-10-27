Taylor Swift推出年曆率先睇 85歲樂壇巨星仍堅持年年出

【on.cc東網專訊】2025年即將完結，一眾名人紅星又是時候推出年曆。美國流行天后Taylor Swift亦加入戰團推出2026年月曆，部分照片近日率先曝光。

Taylor的年曆由合作無間的美國女攝影師Beth Garrabrant操刀，黑白年曆照中除了有Taylor 露肩之外亦有她以床單包住身體的性感照片。據知輯相原本用作2024年的大碟《The Tortured Poets Department》，但後來沒有用上才「廢物利用」用作年曆。

除了Taylor之外，85歲有「樂壇金童子」之稱的英國老牌男歌手奇里夫李察（Cliff Richard）繼續推出年曆，年曆封面與內頁照片近日亦曝光，奇里夫雖然已到「耄耋之年」，但仍然活力十足，駕着單車「放狗」。

