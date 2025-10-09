Taylor Swift新碟推出不足一周擊敗Adele舊作創銷量紀錄

【on.cc東網專訊】美國流行天后Taylor Swift的新碟《The Life of a Showgirl》自上周五（3日）推出以來一直大受歡迎，於美國推出不夠1星期已賣出350萬張實體及數碼唱碟，成功擊敗英國天后Adele保持了10年的最高首周大碟銷量紀錄。

Adele於2015年推出的大碟《25》首周銷量創下337萬張。而Taylor日前乘勝追擊宣布加推收錄新碟8首acoustic版本歌曲的特別版大碟。

