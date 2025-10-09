Taylor Swift新碟推出不足一周擊敗Adele舊作創銷量紀錄

Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
Taylor Swift頻曝光宣傳新碟 亮相名嘴節目一次過澄清多個傳聞
【on.cc東網專訊】美國流行天后Taylor Swift日前推出新大碟《The Life of a Showgirl》，而近日她頻頻亮相宣傳，她日前亮相美國名嘴Jimmy Fallon的清談節目《The Tonight Show》受訪，她除了於節目中大騷訂婚鑽東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
創戰紀：戰神降臨︳電影LOL 今期睇咩戲
創戰紀：戰神降臨︳電影LOL 今期睇咩戲電影LOL ・ 6 小時前
洪助昇升呢做龍頭大哥 舉120磅火龍頭嚇到失平衡：「唔夠膽再試！」
一年一度大坑舞火龍於剛過去的中秋節圓滿舉行，歌手洪助昇（Aiden）今年已經是第三年參與這項傳統活動，而且他今年更成功「升呢」，由以往舞龍身一躍成為「龍頭大哥」，認真巴閉。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
第九屆兒童書展｜田叔叔領書區逾800家庭取書！小朋友精心裝扮氣氛熱鬧
「田叔叔英語閱讀計劃」於10月3-5日舉行的第九屆「兒童書展」設領書區，讓參與計劃的K1家長可直接領取圖書。3日展期逾800家庭取書，更有小朋友精心裝扮，現場氣氛熱鬧！ 2025-26「田叔叔英語閱讀計劃」接受申請！ 如果錯過了今次「兒童書展」的家長和小朋友也不要擔心！2025-26「田叔叔英語閱讀計劃」仍然接受申請，計劃歷屆參與學童累積多達120,000多個家庭，只要於2025年9月於香港入讀K1之學童即可登記參加，本年度名額15,000個。如欲了解計劃詳情，請瀏覽「田叔叔英語閱讀計劃」Facebook帖文、WhatsApp62011156或致電34262761秘書處查詢。 立即登記親子頭條 Parenting Headline ・ 1 天前
廉署揭警長涉嫌招攬傀儡保險代理及投保人詐騙佣金300萬元 起訴六人
廉政公署公布，調查貪污時揭發一名警長與一名保險代理涉嫌招攬家人、友人及警隊同袍充當傀儡保險代理及投保人，以虛假資料作出20項投保申請，詐騙兩間保險公司發放佣金、花紅及津貼等款項合共約300萬元。六名涉案人士本周一(6日)被廉署落案起訴。 林顯豪，36歲，警長，被控21項罪名，即20項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條；及一項串謀製造虛假文書罪，違反《刑事罪行條例》第71條及第159A條。 另外五名被告年齡介乎29歲至45歲，分別被控一項至12項上述罪名。當中三人充當傀儡保險下線代理，他們分別為林顯豪的兄長林振邦和大嫂余曉丹，以及林顯豪的友人劉臻頤(前稱劉敏儀)。餘下兩名被告分別為事務律師許懿及警員施匡澤，在案中充當傀儡投保人。 各被告獲廉署准予保釋，案件今日(9日)在東區裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。 廉署早前就涉及警務人員的貪污指控展開調查。案發時，林顯豪是一名警長，他認識一名先後任職香港永明金融有限公司(永明金融)及中國太平人壽保險(香港)有限公司(太壽香港)的中層人員(保險公司中層人員)，但林顯豪並非保險代理，亦沒有資格銷售任何保險產品。 廉署調查發現，林AASTOCKS ・ 10 小時前
秋田八旬婦遭熊襲擊 驚嚇施襲片段罕有曝光(有片)
日本近月熊與人的接觸激增，並屢傳野熊帶來的人類傷亡事件。秋田縣大仙市昨日有一名八旬婦人在街道上散步期間，遭到黑熊攻擊，監視器罕見紀錄到襲擊瞬間。 綜合報道，事發於8日上午約7時，大仙市長也地區一名82歲婦人，遭到1頭黑熊攻擊，網上影片顯示，一隻體長約80厘米長的黑熊從婦人後方快速衝來，跳起來抓傷老婦臉部，老婦尖叫am730 ・ 3 小時前
Kiss成員Gene Simmons駕駛時暈倒炒車 事後留言自嘲
【on.cc東網專訊】美國殿堂級搖滾樂隊KISS的76歲成員Gene Simmons日前遇上車禍。東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
共犯辯「以為性愛遊戲」法國集體迷姦案主嫌：他都知情
（法新社法國尼姆市7日電） 法國最重大性犯罪者之一畢立可（Dominique Pelicot）今天出庭作證，反駁唯一一位因性侵他前妻遭定罪而上訴的男子。去年，在對畢立可和其他50名被控男子的審判中，吉賽爾放棄匿名，成為打擊性暴力的國際象徵。法新社 ・ 1 天前
【2025萬聖節美食外賣推介】巫毒炸雞/恐怖血袋/死亡墓地朱古力杯
一年一度的萬聖節，是好友相聚狂歡盡興的重要日子，要籌備一場好玩又具創意的派對，除了精心佈置場地與造型打扮，豐富美食更是不可缺少。萬聖節Party食物除講求味道，當然要有配合節日主題的搞鬼外型。以下精選兩大萬聖節主題到會，美食別出心裁，創意滿分，無論是追求高端享受或注重性價比，皆能為你的萬聖節派對增添驚喜與話題！Yahoo Food ・ 7 小時前
RubberBand x 側田演唱會丨10.13優先購票 12月西九合體開Show 即睇搶飛攻略、票價、座位表
RubberBand與側田今年12月在西九攜手開音樂會，今次Crossover會將側田融入樂隊，希望撞出新火花！RubberBand x側田《Just Rub It》 Live門票將於10月13日優先發售，以及於10月15日公開發售，即睇以下購票詳情！Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
王嘉爾泰國被陌生女子搣面 當場呆滯硬晒唔敢郁
【on.cc東網專訊】正身在泰國出席活動嘅韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），尋日（8日）突然被一名泰國女子衝上前搣面，片段引爆網絡。王嘉爾當時忽然被搣面後，明顯被嚇到，成個人一臉錯愕，現場粉絲亦都驚呆現場。有粉絲不忿偶像被侵犯，上前「反搣」嗰位女東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
解讀 | 明年9月開始連續三個星期冇英超睇！
由下年2026年起至2030年，將會將9月及10月的兩個男子國際賽期作出改動，合二為一！換句話說，來年英超將會於9月19、20日起完成賽事後將會停賽三個星期，直至10月10、11日才復賽。屆時大家會有三個星期沒有英超賽事觀看呢！Yahoo 體育 ・ 3 小時前
梁競徽用返舊名梁烈唯企C位 同高鈞賢黃嘉樂組男團 網民留言：其實幾鍾意睇……
早排幾位前TVB男藝人吳卓羲、郭晉安、歐陽震華、王浩信埋高鈞賢，一齊參與內地網上直播節目《今晚好犀利》，其中一個環節係5位男星跳舞，仲係跳hit過好一陣子嘅《晚安大小姐》，由於各人舞步唔齊甚至根本唔知跳乜，成個畫面都有濃濃嘅尷尬感。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
干斯卡奧執掌伊蒂哈德
【Now Sports】前AC米蘭教練干斯卡奧執教沙特阿拉伯勁旅伊蒂哈德。伊蒂哈德周三宣佈委任現年50歲的干斯卡奧（Sergio Conceicao）領軍，取代離任的白蘭斯，合約為期兩年。干斯卡奧在社交網絡的片段中展示雄心壯志：「勝利不是一個選項，是我們的身份認同。」「我是干斯卡奧，前來是為伊蒂哈德締造光輝。」球員時代曾代表葡萄牙國家隊出賽52次的干斯卡奧，曾執教波圖7年，期間贏過3次葡超冠軍，及至去季轉任AC米蘭，不過紅黑兵團在他麾下只得到意甲第8名，並在意大利盃決賽不敵博洛尼亞飲恨。伊蒂哈德目前在沙特聯排第3位，落後榜首艾拿素3分。now.com 體育 ・ 15 小時前
F4男神如何變身德川家康？ 松本潤新公司藏著什麼計畫！
松本潤，1983年8月30日生在東京豐島區，A型血，173公分，帥得剛剛好！小時候他可是運動小能手，會游泳、打棒球，還踢足球，沒想到小學二年級被小貨車拖行20米，右腳掌留下疤痕，卻練就了他的超強意志力！😅Japhub日本集合 ・ 6 小時前
Jennie、Rosé淺藍色「內衣外穿」穿搭成熱話：剛起床的「人間香奈兒」vs準備睡覺的「人間YSL」，時尚迷會follow嗎？
時裝周片段成熊近期洗版熱話，剛過去的CHANEL大騷，有「人間香奈兒」Jennie成為焦點，以一身淺藍色吊帶拼低腰短裙Hold住現場。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
據報聲稱香港品牌月餅「港龍半島」宣布停運 「九龍半島」大部分產品下架
《無綫新聞》報道，有內地企業涉嫌透過在香港登記空殼公司，再在網上出售聲稱是「香港品牌」月餅。其中一個品牌在網上宣布終止經營。 8月才在香港註冊商標的「港龍半島」，多個內地網購平台已再搜尋不到他們的專門店。公告顯示他們自行停運，下月正式結業。TVB嘗試致電他們在內地的製造商，辦公時間未有人接聽。 至於另一品牌「九龍半島」，部分網購平台顯示，大部分月餅產品已經下架。TVB曾以顧客身份查詢，職員指其實仍然有貨，只是不再公開展示。他們的宣傳品仍然介紹，月餅由香港監製。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
曾玩到該邊拉傷！林予晞金鐘對手點名嚴正嵐
[NOWnews今日新聞]40歲女星林予晞今年以《死了一個娛樂女記者之後》，四度闖金鐘，入圍「迷你劇集／電視電影女主角獎」，將與楊小黎、楊麗音、韓寧、嚴正嵐競爭。而今（8）日，林予晞與姚淳耀、范少勳出...今日新聞 娛樂 ・ 23 小時前
58歲Nicole Kidman擔任CHANEL品牌大使！在離婚消息後，帶著女兒亮相品牌春夏大騷
前陣子傳來離婚消息的Nicole Kidman，近日又成為焦點，正式擔任CHANEL品牌大使的她，亮相品牌在巴黎舉行的春夏大騷。這次沒有丈夫在旁，反而拖著兩位遺傳了她優良基因的女兒，Sunday Rose以及Faith Margaret亮相。Yahoo Style HK ・ 1 天前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前