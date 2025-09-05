玩手機如廁易坐太久 痔瘡風險增 46%
Taylor Swift訂婚了！抱得女神歸的Travis Kelce是誰？
Taylor Swift 真的要結婚了！她日前宣佈與NFL美式足球球星Travis Kelce訂婚，拍拖兩年來不但愈愛愈高調，最終能修成正果，一眾粉絲都大呼支持！回望過Taylor的情路一直不太順遂，Travis究竟有什麼魔力，讓女神願意付托終身？
回顧Taylor的男友史，她過去通常被創意型的人吸引，包括演員Joe Alwyn、Jake Gyllenhaal、Taylor Lautner和Tom Hiddleston和音樂家Calvin Harris、John Mayer、Harry Styles，以及最近的Matty Healy。因為當她與這位輕鬆幽默的運動員的戀情曝光後，讓不少網友都大呼驚奇。
之後他再接再厲，主動出擊邀請Taylor來Arrowhead Stadium觀賞酋長隊的比賽。再2個月後，開始傳出傳聞指Travis和Taylor之間已經開始有密集交流，不時會發信息和聊天。
之後Taylor被影到與Travis的母親Donna Kelce一起欣賞男方的比賽，比賽結束後，Taylor和Travis更被指在當地一家酒吧親密互動。
自從與Travis約會以來，Taylor更是一改過去戀情低調的作風，多次在公共場合露面，包括在紐約市與朋友出遊以及在頒獎典禮上的欣喜亮相，例如2023年MTV音樂錄影帶大獎和2024年格萊美獎。Taylor和Travis又在世界各地的約會中手牽手被拍到，並多次造訪堪薩斯城的一家聖誕酒吧，兩人在那裡毫不避諱地表現親密。
他們於2023年相識，當時Taylor Swift的Eras Tour在堪薩斯城舉行，身為超級Swiftie的Travis本來打算將印有自己球員號碼的友誼手環送給Taylor，可惜未能成功。
Taylor Swift 與Travis自2023年中開始交往，據Travis的父親透露，訂婚儀式是在大約兩週前，Travis的花園裡進行的。他們之後於instagram貼山合照，並留言：「你的英文老師和你的體育老師要結婚了。」一貫他們的搞怪風格。
雖然Travis在popcast中曾透露一些與Taylor互動的細節，但他表示仍會保留一點私隱：「這是我的個人生活，我想尊重我們兩個的生活，我在享受生活，這個週末我過得非常愉快。所以未來我想我會繼續談論體育。」但他同時大讚女友：「與她在一起，看到Taylor是多麼聰明，真是讓人驚訝。我每天都在學習。」
面對在全球都有着高人氣的女友，Travis證明了他已經準備好承擔與Taylor這樣一位強大的人結婚所帶來的壓力：「我從來沒有面對過這種情況，但我並不打算逃避，每天都有放大鏡在她身上，狗仔隊在她家外面，在她去的每一家餐廳外面，但在她每次下飛機後，她只是生活，享受生活，她都能如此坦然面對，我也不能表演得奇奇怪怪。」
