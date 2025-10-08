每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
Taylor Swift頻曝光宣傳新碟 亮相名嘴節目一次過澄清多個傳聞
【on.cc東網專訊】美國流行天后Taylor Swift日前推出新大碟《The Life of a Showgirl》，而近日她頻頻亮相宣傳，她日前亮相美國名嘴Jimmy Fallon的清談節目《The Tonight Show》受訪，她除了於節目中大騷訂婚鑽戒之外，亦一次過澄清多個近期流傳的傳聞。
她否認早前有傳她拒絕為下年2月於美式足球《超級碗》擔任半場騷表演嘉賓一事，之前有傳主辦單位與Taylor就半場騷視像版權一事而傾唔掂數因而合作不成。Taylor表示從未收到官方邀請，並指監製半場騷的公司Roc Nation向來都對她好好。而她亦否認早前在好友Selena Gomez婚禮上的發言內容，當時有傳她講笑指Selena爬過她的頭結婚，並說：「我見證了她成為我這一生見過最優雅、最耀眼的存在——不僅是新娘，更是夢幻般的存在。我從未見過任何事物能比得上她婚禮當天的美麗。我確實發表了演說，但刻意避談任何關於自己訂婚的事宜。」Taylor亦證實外界流傳她的歌手好友Ed Sheeran與其他人一樣在社交網得知她訂婚的消息。她表示自己有個完美的解釋就是Ed並沒有手機。
此外，她亦於「最近遊戲」環節中講自己最近做過的一些事情，期間她自爆最近看過的影片是里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的話題作《一戰再戰》（One Battle After Another），而她更點名睇好兩位女星Chase Infiniti 與Teyana Taylor好有機會爭奧斯卡，此外，她亦大讚兩位男星里奧仔與班尼斯奧迪多路（Benicio del Toro）好搞笑。
另方面，Taylor的新碟推出後被部分fans批評成績不如舊作，其中有樂評人更指她的專輯質素日漸下降。近日Taylor接受傳媒視像訪問時亦有回應此事。她說：「我非常尊重別人對藝術的主觀意見——我不是藝術判官。每個人都可以隨心所欲講感受，而我們作為藝人的目標就是成為一面鏡子。我常常喜歡看到fans就：『我以前不喜歡《Reputation》（Taylor舊專輯名稱），但經歷了一些事情後，它成為了我最喜歡的專輯。』我深知自己創作了甚麼，也確信對此心懷熱枕。」
