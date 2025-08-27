Taylor Swift「未婚夫」Travis Kelce是誰？三奪超級盃，坐擁豐厚身家的職業美式足球巨星

Taylor Swift 「未婚夫」 Travis Kelce 是誰？三奪超級盃，坐擁豐厚身家的職業美式足球巨星

Taylor Swift 正式宣佈與 Travis Kelce 訂婚！二人於社交媒體公佈好消息，更甜曬超巨型鑽戒並寫上：「你們的英文老師與健身教練要結婚了。（Your English teacher and your gym teacher are getting married 🧨）」，畫面實在甜密爆標！對於經歷多段戀情的 Taylor Swift，最終情歸的 Travis Kelce 到底有何魅力？一起來了解他到底是誰吧！

職業美式足球巨星 曾助球隊三奪超級盃

Travis Kelce 曾參與 2019 及 2022 年的超級盃，絕對是美式足球巨星！（Getty Images）

現年 35 歲的 Travis Kelce 是一名美式足球球員，隸屬於堪薩斯城酋長隊 (Kansas City Chiefs) 作為進攻方的邊鋒。即使平日沒有看美式足球，相信大家亦必定有聽過「超級盃」(Super Bowl)，而酋長隊就是曾拿下三次超級盃冠軍的隊伍。Travis Kelce 曾是「問題學生」被禁賽，不斷成長為「NFL第一邊鋒」，亦曾被美國雜誌封為最性感運動員，來頭絕對不小！

球星坐擁豐厚身家 求婚鑽戒估值 1,560 萬港元

Travis Kelce 同樣是個吸金王，求婚為 Taylor 送上估值約 1560 萬港元以上的巨型鑽戒。（Getty Images）

當大家知悉 Taylor Swift 淨身家值約為 16 億美元（約 125 億美元），配得起「全球最有錢女音樂家」的 Travis Kelce 同樣是個吸金王。 Travis Kelce 的職業運動員生涯中賺取超過 7,700 萬美元（約 5 億港幣），更擁有 Nike、麥當勞、 Papa John’s 多個品牌代言，而且投資多個品牌包括 Cholula 辣醬、自家服飾品牌 Tru Kolors 等，身家非常豐厚，因而求婚為 Taylor 送上估值約 1,560 萬港元以上的巨型鑽戒。

行事高調不遮掩 Podcast 高調放閃示愛

Travis Kelce 絕不是個低調的運動員，經常出席公開活動，亦與哥哥 Jason Kelce 主持 Podcast 節目 《New Heights》。與 Taylor 的戀情公開後， Podcast 更升至排行榜第一位，Taylor 最近亦於 Podcast 放閃發佈新專輯。高調的個性讓她能適應 Taylor Swift 的高人氣壓力，最終能修成正果！

Taylor Swift是「顯化女王」？16年前與Selena好姊妹對於「愛情」的信念成真：真愛是存在的，不是我們在9歲時幻想出來的東西

