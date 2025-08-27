居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
Taylor Swift「未婚夫」Travis Kelce是誰？三奪超級盃，坐擁豐厚身家的職業美式足球巨星
Taylor Swift 正式宣佈與 Travis Kelce 訂婚！二人於社交媒體公佈好消息，更甜曬超巨型鑽戒並寫上：「你們的英文老師與健身教練要結婚了。（Your English teacher and your gym teacher are getting married 🧨）」，畫面實在甜密爆標！對於經歷多段戀情的 Taylor Swift，最終情歸的 Travis Kelce 到底有何魅力？一起來了解他到底是誰吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
職業美式足球巨星 曾助球隊三奪超級盃
現年 35 歲的 Travis Kelce 是一名美式足球球員，隸屬於堪薩斯城酋長隊 (Kansas City Chiefs) 作為進攻方的邊鋒。即使平日沒有看美式足球，相信大家亦必定有聽過「超級盃」(Super Bowl)，而酋長隊就是曾拿下三次超級盃冠軍的隊伍。Travis Kelce 曾是「問題學生」被禁賽，不斷成長為「NFL第一邊鋒」，亦曾被美國雜誌封為最性感運動員，來頭絕對不小！
球星坐擁豐厚身家 求婚鑽戒估值 1,560 萬港元
當大家知悉 Taylor Swift 淨身家值約為 16 億美元（約 125 億美元），配得起「全球最有錢女音樂家」的 Travis Kelce 同樣是個吸金王。 Travis Kelce 的職業運動員生涯中賺取超過 7,700 萬美元（約 5 億港幣），更擁有 Nike、麥當勞、 Papa John’s 多個品牌代言，而且投資多個品牌包括 Cholula 辣醬、自家服飾品牌 Tru Kolors 等，身家非常豐厚，因而求婚為 Taylor 送上估值約 1,560 萬港元以上的巨型鑽戒。
行事高調不遮掩 Podcast 高調放閃示愛
Travis Kelce 絕不是個低調的運動員，經常出席公開活動，亦與哥哥 Jason Kelce 主持 Podcast 節目 《New Heights》。與 Taylor 的戀情公開後， Podcast 更升至排行榜第一位，Taylor 最近亦於 Podcast 放閃發佈新專輯。高調的個性讓她能適應 Taylor Swift 的高人氣壓力，最終能修成正果！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Taylor Swift是「顯化女王」？16年前與Selena好姊妹對於「愛情」的信念成真：真愛是存在的，不是我們在9歲時幻想出來的東西
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift「現代戀愛的平衡藝術」，與Travis Kelce的愛情啟示：是互補的藝術｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
其他人也在看
流行樂天后泰勒絲傳喜訊 川普送上祝福
(法新社華盛頓26日電) 美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與職業美式足球聯盟NFL酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）宣布訂婚後，美國總統川普今天表示，雖然他先前與泰勒絲有過不愉快，但他祝兩人「好運連連」。川普在內閣會議上被記者問及此事時表示：「我祝他們好運連連。法新社 ・ 6 小時前
I-DLE舒華根本#OOTD教科書！日常穿搭5連發：甜美、前衛、機能風、讓人秒戀愛
i-dle舒華穿搭風格：全黑西裝外套＋短裙，活潑俏皮舒華用黑色西裝外套搭配同色百褶短裙，短裙帶來輕盈感、西裝外套增加挺度與帥氣，再踩上一雙復古風運動鞋，瞬間把整體氣質拉得更年輕有活力。穿上SKECHERS復古德訓鞋 Hotshot，有撞色設計，都能讓黑色穿搭變得有層次又不沉悶...styletc ・ 1 小時前
男人最想獨寵她們一生！這4星座女「美貌＋好脾氣」根本是寶藏伴侶
在浩瀚星空下，有些星座女生不只外表亮眼，更有讓人捨不得放手的好脾氣與內在魅力。她們的存在，就像寶藏一樣，遇到就是福氣。姊妹淘 ・ 1 小時前
男生招架不住！這3星座女天生自帶萌感，骨子裡的可愛就是必殺技
有些女生天生就自帶「萌感」，不管是神情舉止還是相處氛圍，都能讓男生瞬間心軟，完全沒有抵抗力。來看看誰是星座界的「萌感天花板」，快檢查自己有沒有上榜！姊妹淘 ・ 2 小時前
泰勒絲甜蜜宣布「要結婚了」！google搜尋灑下紙花雨 連川普也送祝福：一切順利
西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在台灣時間27日凌晨無預警投下震撼彈，宣布與美式足球球星崔維斯·凱爾西（Travis Kelce）訂婚！她在Instagram曬出多張求婚甜蜜照片，並幽默寫下：「你們的英文老師和體育老師要結婚囉！」貼文短短幾小時就吸引超過2000萬人按讚。姊妹淘 ・ 47 分鐘前
泰勒絲凱爾西宣布訂婚 全球矚目
（法新社華盛頓26日電） 美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與職業美式足球聯盟NFL球星崔維斯．泰勒絲是迄今榮獲過14座葛萊美獎（Grammy Awards）的實力派歌手；凱爾西則是隨堪薩斯酋長隊（Kansas City Chiefs）拿過3屆超級盃（Super Bowl）冠軍。法新社 ・ 7 小時前
吉岡里帆逆襲天后的秘密！ 螢幕天后背後的秘密有多狂！
嘿！你聽過吉岡里帆（よしおか りほ，Yoshioka Riho）這名字沒？這位1993年1月15日出生的京都妹，靠著甜到爆的笑容和超炸演技，早就成了日本演藝圈的閃亮天后！😍Japhub日本集合 ・ 3 小時前
小島秀夫認為《死亡擱淺2》已經完結，但也寫好了三代的概念 希望交由別人來製作
《死亡擱淺2 冥灘之上》（DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH）在今年 6 月 26 日發售，小島秀夫也展開全球巡迴的宣傳活動。而近日，小島秀夫巡迴來到阿拉伯，並且訪談中確認了《死亡擱淺2》就是系列的結局，但他也確實撰寫了《死亡擱淺3》的相關概念，但希望由別人來製作。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Google 翻譯新增 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具
相比被 Google 主推的 Gemini，日常使用率不低的 Google 翻譯並沒有因大型語言模型的流行而獲得明顯升級，不過這種情況很快會發生改變，今日公布的重大更新為 Google 翻譯帶來了 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
成田機場千件棄箱的秘密：遊客購物狂潮引發什麼風暴？
你有沒有想過，去日本血拼完買個大行李箱，舊的就隨手丟在酒店？這在日本可是大忌！根據《Nikkei Asia》2025年8月25日報導，越來越多遊客把舊行李箱丟在酒店或機場，給當地工作人員帶來超大麻煩。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
屯門亦園路謀殺案13人落網 涉非法活動金錢糾紛
【Now新聞台】屯門亦園路謀殺案，51歲男子死亡，10男3女落網，警方相信犯案動機涉非法活動金錢糾紛。 警方指，周一早上六時接獲市民報案，稱在亦園路橋底發現一名男子倒臥七人車旁邊，經化驗及解剖後，證實頭部近右耳後有刀傷，死因有機會是被斬傷失血過多；調查後發現，死者凌晨約一時乘坐七人車離開屯門新生村，其後被兩架私家車前後攔截，死者落車逃跑，被十名男子截停，其中兩人用刀指嚇他，一人向死者頭部右邊施襲，死者頭破血流被押上車帶走。警方相信事件涉及非法活動金錢糾紛，私煙是其中一個調查方向，又指部分人有三合會背景。新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几：「警方初步調查相信，動機涉及非法活動金錢糾紛，當中有人安排兇徒在上述時間向死者追討，期間有人用刀襲擊死者，令他失血過多死亡，繼而被棄屍在亦園路。」#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
香港好去處｜觀塘室內釣蝦場買1送1！每小時人均$56.7起任釣鮮蝦2/3小時、即場烹煮大擦一餐
觀塘室內釣蝦場Halloland再度推出人氣買1送1優惠！可以自選釣足2小時或3小時，除開每小時人均低至$56.7，費用已包租用釣竿及釣餌，專人指導，並可在自助燒烤區即場烹煮鮮蝦～8月27日下午3點開搶，校定鬧鐘啦！Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機
2025 年已幾乎進入 3 月，關於 iPhone 17 中最讓人好奇的 Air 機型，現在傳出的消息也變得越來越具體。根據各方爆料，這可能是 iPhone X 以後型態變化最大的一款 Apple 手機。它究竟有哪些賣點？為了傳說中創紀錄的超薄機身 Apple 又做了哪些犧牲？Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
新片出戰《威尼斯電影節》！孫藝珍李炳憲風騷出發爭獎
【on.cc東網專訊】韓國女星孫藝珍夥拍影帝李炳憲合演、名導朴贊郁執導的新片《選擇有罪》，將於9月24日在韓國上映，並會率先於本月30日在《威尼斯電影節》中舉行首映禮。該片入圍主競賽單元，兩人有份競逐影帝影后，今日更聯同朴喜洵及朴贊郁風騷出發爭獎。一行人經首爾仁東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
【抗衰老の秘術！人體老化可以逆轉？】
【抗衰老の秘術！人體老化可以逆轉？】隨著年齡增長，老化似乎無法避免，皮膚開始鬆弛、體力逐漸衰退，甚至大腦功能下降，引發認知障礙。背後罪魁禍首是老廢細胞在體內不斷堆積，而身體無法及時清除這些廢物，加速老化步伐。研究發現，天然成分LPS脂多醣竟然能激活巨噬細胞，清除多達40%老廢細胞，同時增生88%的年輕細胞﹐成為對抗衰老的關鍵，立即去片聽日本專家講解啦！Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 小時前
沙比做說客 華斯基斯投利華古遜
【Now Sports】前皇家馬德里後衛盧卡斯華斯基斯周二落實加盟利華古遜，據他表示，本季由利華古遜改任皇家馬德里教練的沙比阿朗素建議他過檔。利華古遜周二官方宣佈，34歲右閘盧卡斯華斯基斯（Lucas Vazquez）以自由身的身份加盟，合約至2027年為止。今夏與皇家馬德里約滿的他，是於馬德里完成體測，預計可望在球隊下一仗，即周六作客雲達不來梅的比賽候命。盧卡斯華斯基斯表示，去季仍執教利華古遜，如今已任教皇家馬德里的沙比阿朗素，以及曾效力利華古遜的皇馬守將卡華查都大力游說他加盟藥廠。「盧卡斯華斯基斯是一名富豐富經驗的球員，在過去10年為皇家馬德里贏盡一切。」利華古遜體育總監盧夫斯歡迎盧卡斯華斯基斯加盟。now.com 體育 ・ 7 小時前
全能女神背後隱藏什麼驚人秘密？福原遙的演藝逆襲有什麼內幕？
嘿，你知道福原遙（Fukuhara Haruka）這號人物嗎？這位1998年8月28日出生在埼玉縣川越市的女孩，簡直是日本演藝圈的超級寶藏！🌟Japhub日本集合 ・ 3 小時前
麻雀樂團／藏海傳／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(8月27日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 小時前