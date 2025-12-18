宏福苑五級火︱一文盤點大維修四大異常
36歲Taylor Swift魅力非凡至要為她開學科！由鄉村派歌手到國際天后迷人之處，在於她有直視傷痛的勇氣
Taylor Swift當紅了那麼多年，難以想像她12月13日迎來36歲的生日。由鄉村派歌手到國際天后，她一直都突破自己，展現著不同的可能性。這樣的個體，甚至令美國大學開設學術科目，研究這名獨特的存在，魅力非凡。
Taylor Swift的穿搭、紅唇，甚至她的貓，當然也令她顯得迷人，但別忘了她當初爆紅，也繼續當紅的原因，也是和音樂有關。Taylor Swift為何會獲得大家的喜愛？其中最大的原因，是她的作品令人身同感受。世界上每個地方的人，尤其是女孩，也同樣經歷過同樣的情緒。
由初期、充滿魔法的〈Enchanted〉，到正在摸索又會撞板的〈Out of the Woods〉，然後有點瘋狂的〈Blank Space〉，接著是由激情走到穩定的〈Lover〉，再到近年的和未婚夫Travis Kelce定情的〈So High School〉，Taylor Swift都把自己的感情世界投放在音樂中。「某個男生又要成為下一首歌」的笑話，大家以前都說得多，但抽身來看，我們也許都遇過這樣的對象：有才華的、深情的、難以捉摸的、固執的。Taylor Swift就像是坐在我們身邊的朋友，靜靜陪伴，因為她都能理解，而歌迷在她的音樂中也找到歸屬感。
Taylor Swift席捲全球的成功，當中的成因值得一個個的分析，儘管不是要當明星、不是要進音樂業的歌迷，也會有值得學習之處。於是2022年，紐約的克萊夫戴維斯唱片音樂學院（Clive Davis Institute of Recording Arts）就邀請美國《滾石》雜誌資深記者Brittany Spanos擔任Taylor Swift課程的講師，由音樂、藝術到說話等不同角度，分析這位天后的魅力所在，以及音樂作品中的世界觀。
儘管是國際知名的天后，但畢竟也是人，也會有高低起伏。但Taylor Swift從來都不介意把傷痛和難過呈現，甚至在音樂中分享，因為她了解到直視傷痛並不是一種自怨自艾，和歌迷分享也並非圍爐取暖，而是讓大家知道自己並不孤單。了解苦痛、擁抱自我過後，傷口總會有康復的一天。隨著Taylor Swift年紀漸長，想必也會繼續創作能道出歌迷心聲之作，令人期待。
明星魅力：
宮崎葵「森林系女神」40歲生日，少女模樣原來已是4孩靚媽！零負擔保養大法在於分三段的浸浴法
宋慧喬44歲生日IG美照放題！超近鏡自拍皮膚保養超好，「靚到發光」的秘密也許是氣場穩定的女主魅力
