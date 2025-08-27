胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
Taylor Swift是「顯化女王」？16年前與Selena好姊妹對於「愛情」的信念成真：真愛是存在的，不是我們在9歲時幻想出來的東西
Taylor Swift宣布結婚成為全球熱話。這場樂壇與體壇巨頭的聯婚，相信盛大程度會媲美皇室婚禮。就在大家都在期待Taylor Swift與未婚夫Travis Kelce結婚之時，有眼利網民「考古」發現，Taylor與好姊妹Selena Gomez在2009年的一段關於愛情的對話，在16年後成真了！
Taylor Swift與Selena Gomez的好姊妹感情非常深厚，去年底Selena Gomez宣布婚訊時，Taylor隨後就說要成為她的婚禮「花女」，現在Taylor宣布結婚，大家都在期待Selena的角色，並且二人的婚禮盛宴。
在等待Selena對於Taylor結婚一事的表態之前，有網民找回二人在16年前的一條Twitter對話。當時Selena說：「跟兩位9歲小孩討論愛情，那是愛應有的模樣，真是太美好了，我完全不想離開加拿大了。」Taylor回應：「真愛有時仍會存在的，不只是在我們在9歲時幻想出來的東西。我必須要相信的，你也要。」
Discussing love with two 9 yr olds. That’s what love supposed to be. Truly amazing, I’m never leaving Canada —Selena Gomez, 4/13/09
Real love still happens sometimes. It’s not just something we make up when we’re nine. I have to believe that. You do too. —Taylor Swift, 4/13/09
這段2009年一對好姊妹對於愛情的對話，沒想到來到2025年，彼此都將那份對愛情的信念成真，在愛情路上遇到「白馬王子」，並有著童話般的求婚過程。有人說，Taylor是「顯化女王（Manifest Queen）」，將自己的理想愛情顯化，也從與Selena Gomez的對話中，顯化「真愛」的存在。
