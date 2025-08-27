泰勒絲甜蜜宣布「要結婚了」！google搜尋灑下紙花雨 連川普也送祝福：一切順利

西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在台灣時間27日凌晨無預警投下震撼彈，宣布與美式足球球星崔維斯·凱爾西（Travis Kelce）訂婚！她在Instagram曬出多張求婚甜蜜照片，並幽默寫下：「你們的英文老師和體育老師要結婚囉！」貼文短短幾小時就吸引超過2000萬人按讚。

泰勒絲被男友求婚。（圖片來源：泰勒絲IG taylorswift）

這對知名情侶從2023年公開交往以來，感情一直穩定發展。35歲的泰勒絲是樂壇天后，曾獲得14座葛萊美獎；同齡的凱爾西則是堪薩斯城酋長隊的明星球員，拿過3屆超級盃冠軍。兩人經常互相支持彼此事業，泰勒絲多次現身球場觀賽，凱爾西也常出現在她的演唱會後台，被粉絲稱為「最甜雙強組合」。

求婚照片中可見凱爾西單膝跪地，為泰勒絲戴上一枚由Artifex Fine Jewelry打造的古典式鑽戒，據傳價值高達5800萬台幣。泰勒絲感動地將手放在男友臉龐，兩人臉上洋溢幸福笑容。

泰勒絲秀出定情鑽戒。（圖片來源：泰勒絲IG taylorswift）

這段戀情特別受到矚目，因為泰勒絲過去情史豐富，曾與喬強納斯、哈利史泰爾斯、湯姆希德斯頓等男星交往，上一段與英國演員喬歐文長達6年的感情最終無疾而終。這次與凱爾西交往不到兩年就決定共度一生，讓粉絲們紛紛獻上祝福。

凱爾西所屬的堪薩斯城酋長隊在社群媒體發文祝賀：「今天就像童話故事一樣！歡迎泰勒絲正式成為酋長王國大家庭的一員。」就連美國總統川普也罕見表示：「我覺得他是很出色的球員，她是非常優秀的人，祝福他們一切順利。」若在google搜尋泰勒絲的名字，網頁還會降下紙花雨，可見這個喜訊在全球受到的關注度有多高。

泰勒絲的戀情受到全球矚目祝福。（圖片來源：泰勒絲IG taylorswift）

目前兩人尚未公布婚禮日期，但這場跨界世紀婚禮預計將吸引全球目光。泰勒絲日前才剛宣布要發行新專輯，如今又傳出婚訊，可說是事業愛情兩得意。

延伸閱讀