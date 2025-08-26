Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功

Taylor Swift 要結婚了！甜曬鑽戒， Travis Kelce 在夢幻花園裡求婚成功

Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Taylor也甜曬鑽戒，並在貼文上寫著：「你們的英文老師與健身教練要結婚了。（Your English teacher and your gym teacher are getting married 🧨）」還以《So High School》歌曲作為貼文背景音樂，相信也是Taylor夢寐以求想擁有的一場甜蜜求婚畫面。

Swifties見到Taylor如此幸福也為她感到高興。這位「Show Girl」要迎來婚姻、做人妻了，要跟她說恭喜，祝福她幸福美滿。同時今年也是她的好姊妹Selena Gomez被求婚之年，未知這兩位大人物的世紀婚禮會是怎麼樣呢？

（IG@killatrav）

（IG@killatrav）

（IG@killatrav）

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

這陣子Taylor也為自己的第12張專輯《The Life Of A Show Girl》做宣傳，但在工作之際也不忘來個無預兆宣布婚訊。在貼文中以《The Tortured Poets Department: The Anthology》專輯裡的《So High School》歌曲作為貼文背景音樂，也有指這歌是Taylor寫與Travis Kelce之間關係的歌曲，有點90年代的風格，像回到高中學生時期一樣的青澀甜膩，以這歌作為宣布婚訊之歌，相當Taylor式的憑歌寄意風格。

I feel so high school every time I look at you 每次看到你就像是回到高中時期一樣 I wanna find you in a crowd just to hide from you 想要在人群找到你只為了躲避你的視線 ---《Taylor Swift - So High School》

Truth, dare, spin bottles 轉轉瓶子 真心話還大冒險 You know how to ball, I know Aristotle 你熟美式足球 我則是懂亞里斯多德 ---《Taylor Swift - So High School》

（IG@killatrav）

（IG@killatrav）

Taylor Swift與Travis Kelce在2023年夏季在一起，當時這位NFL美國職業美式橄欖球運動員，以永遠「You Belong With Me」跟Taylor說道，期間二人亦不會顧忌地公開放閃支持彼此。雖然期間都有傳出「合約戀愛」的傳言，甚至分手，但二人就以行動證明與對方的關係，表現出遇上對的人就不躲藏，大方地去表達愛。

「在她的身邊我能看到她有多聰明，這是令人很興奮的，我每天也在向她學習。」 －Travis Kelce

「他觸碰過的東西都會變成快樂。」 －Taylor Swift

（IG@killatrav）

（IG@killatrav）

從彼此間的互動與眼神，旁人也能感受到二人的愛。像是Taylor在宣傳新碟時，Travis陪在她旁，Taylor只是說了一句，「你穿藍色衣服很好看。」Travis就來個甜蜜突襲說，「像是妳的藍眼睛一樣，跟我很配。」只是一個小互動已閃爆旁人。現在看到這對戀人求婚成功，亦看到Taylor將踏入人生另一個要成為「人妻」的階段，Swifties也為她而感到高興，也很期待Taylor會有更多的作品。

（IG@killatrav）

（IG@killatrav）

Taylor Swift「現代戀愛的平衡藝術」，與Travis Kelce的愛情啟示：是互補的藝術｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Taylor Swift事業愛情兩得意，與男友Travis Kelce甜蜜同框，宣布全新專輯《The Life of a Showgirl》10月出爐

Taylor Swift與男友的「平凡戀情」，因彼此而感到平凡安心：沒有鏡頭之下，我們只是一對平凡戀人

Taylor Swift VMAs音樂頒獎禮放閃多謝男友Travis Kelce：他觸碰過的東西都會變成快樂