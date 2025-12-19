Taylor Swift 「良心老闆」大派15億港元花紅予幕後功臣，舞者人均獲585萬夠做首期

Taylor Swift以驚人大手筆結束《The Eras Tour》，總計派發約15億港元花紅感謝幕後英雄。全體工作人員人人有份，舞蹈員平均獲得585萬港元，卡車司機約78萬港元，音樂家、餐飲團隊、樂器技師及商品後勤人員均獲豐厚回饋，在娛樂圈極為罕見。

巡演耗資36億美元創造紀錄，Taylor Swift沒有獨攬利潤，更反哺團隊展現領袖風範。而巡演每站結束後，Taylor向員工準備獎金外，亦會親手寫手寫卡向他們致謝，Taylor指：「獎金日非常重要，巡演對我來說好重要，一眾陪伴著我去做巡演的人，越緊密越拿得多。他們都好努力地去工作，盡最大努力去做。我會為他們準備一封手寫信，這會花我幾個星期去準備，但這過程很有趣。當想到他們跟完整個巡演，他們回到家與很久沒見的家人相聚，這獎金對他們很重要。」

網民熱議她重視夥伴精神，其中一位舞者見到Taylor的手寫卡，指他曾因為身形而被批評，在他感到身無分文的時候，Taylor看見到他，令他被聽見與理解，成為了他的動力，亦很開心能成為Taylor的團隊分子。Taylor指：「我不希望舞者成為背景，我不在乎他們搶走風頭，我希望他們被看見。」難怪Taylor Swift被稱為「打工人的終極偶像」，證明音樂天后外兼具人情味。

