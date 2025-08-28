Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Taylor Swift「訂婚穿搭」秒速售罄！同款連身裙是Polo，手錶是Cartier，涼鞋原來是「這品牌」

Taylor Swift訂婚這回事可謂「世界大事」，會影響經濟的Taylor Swift，這回的「訂婚穿搭」又成為搶購目標，從洋裝到涼鞋，甚至手錶都成為焦點，更不用說手上8卡的巨鑽，不會被搶購（因為是獨一無二），但都備受矚目。來看一下Taylor同款訂婚穿搭，不是天價單品卻是非常Taylor的耐看款式。

Taylor跟Travis Kelce修成正果，大家都被「Taylor式」的戀愛氛圍籠罩著。當中，那8卡鑽戒閃令令，原來是出自Artifex Fine Jewelry這個珠寶品牌，由珠寶設計師Kindred Lubeck以擅長的復古美學、手工雕刻打造。Taylor的鑽戒是以超珍貴的Old Mine Cut Diamond，嵌在四爪鑲座之中，更有指鑽戒估值約1,560萬港元，戴在「人間富婆」手上很配合到她的身份地位。

（IG@taylorswift）

（IG@taylorswift）

看到鑽戒的同時也向手腕方向望望，戴上的金色加鑽腕錶是Cartier Santos Demoiselle，款式目前已停售了。而Taylor所穿的直間連身裙是來自Polo Ralph Lauren（Travis Kelce的上衣也是Polo Ralph Lauren出品），也是她私服很常穿的一個品牌，在訂婚日穿起Polo Ralph Lauren，相信又會掀動Swifties購入相近款式裙子的熱潮。

（IG@taylorswift）

（IG@taylorswift）

Mytheresa圖片

至於腳上的涼鞋是來自Louis Vuitton，是經典啡色Logo涼鞋款LV Isola，大方得體又耐看，而現在這些同款單品都已經賣光光了，果然是掀動經濟的「最強帶貨女王」。

（IG@taylorswift）

Louis Vuitton圖片

Polo Ralph Lauren連身裙推薦：

Belted Linen A-Line Shirtdress $3,190

SHOP NOW

Belted Linen A-Line Shirtdress $3,190

Belted Striped Cotton Shirtdress $2,890

SHOP NOW

Belted Striped Cotton Shirtdress $2,890

Ladies Woven Dress $4,990

SHOP NOW

Ladies Woven Dress $4,990

Floral Cotton Voile Tiered Maxidress $2,990

SHOP NOW

Floral Cotton Voile Tiered Maxidress $2,990

Floral Sleeveless Dress $2,195

SHOP NOW

Floral Sleeveless Dress $2,195

Taylor Swift是「顯化女王」？16年前與Selena好姊妹對於「愛情」的信念成真：真愛是存在的，不是我們在9歲時幻想出來的東西

