Taylor Swift「訂婚穿搭」秒速售罄！同款連身裙是Polo，手錶是Cartier，涼鞋原來是「這品牌」

Taylor Swift訂婚這回事可謂「世界大事」，會影響經濟的Taylor Swift，這回的「訂婚穿搭」又成為搶購目標，從洋裝到涼鞋，甚至手錶都成為焦點，更不用說手上8卡的巨鑽，不會被搶購（因為是獨一無二），但都備受矚目。來看一下Taylor同款訂婚穿搭，不是天價單品卻是非常Taylor的耐看款式。
Taylor跟Travis Kelce修成正果，大家都被「Taylor式」的戀愛氛圍籠罩著。當中，那8卡鑽戒閃令令，原來是出自Artifex Fine Jewelry這個珠寶品牌，由珠寶設計師Kindred Lubeck以擅長的復古美學、手工雕刻打造。Taylor的鑽戒是以超珍貴的Old Mine Cut Diamond，嵌在四爪鑲座之中，更有指鑽戒估值約1,560萬港元，戴在「人間富婆」手上很配合到她的身份地位。
看到鑽戒的同時也向手腕方向望望，戴上的金色加鑽腕錶是Cartier Santos Demoiselle，款式目前已停售了。而Taylor所穿的直間連身裙是來自Polo Ralph Lauren（Travis Kelce的上衣也是Polo Ralph Lauren出品），也是她私服很常穿的一個品牌，在訂婚日穿起Polo Ralph Lauren，相信又會掀動Swifties購入相近款式裙子的熱潮。
至於腳上的涼鞋是來自Louis Vuitton，是經典啡色Logo涼鞋款LV Isola，大方得體又耐看，而現在這些同款單品都已經賣光光了，果然是掀動經濟的「最強帶貨女王」。
Polo Ralph Lauren連身裙推薦：
Belted Linen A-Line Shirtdress $3,190
Belted Striped Cotton Shirtdress $2,890
Ladies Woven Dress $4,990
Floral Cotton Voile Tiered Maxidress $2,990
Floral Sleeveless Dress $2,195
