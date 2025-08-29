Taylor Swift訂婚帖文藏甜蜜彩蛋！背景音樂《So High School》超甜預告世紀訂婚：Boy, you got her！

Taylor Swift 訂婚帖文藏甜蜜彩蛋！背景音樂《So High School》超甜預告世紀訂婚：Boy, you got her！

Taylor Swift 與 Travis Kelce 於社交媒體宣佈訂婚，Instagram 帖文中驚喜選用《So High School》當作配樂，讓歌曲秒速爆紅成為了最甜蜜「夏日戀曲」！對於「彩蛋達人」Taylor Swift 的選擇，大家又有何想法呢？

《So High School》收錄於 Taylor Swift 的 《The Tortured Poets Department: The Anthology》專輯。(Taylor Swift)

《So High School》收錄於 Taylor Swift 的 《The Tortured Poets Department: The Anthology》專輯，歌曲中暗藏與 Travis Kelce 的甜蜜戀情，大家準備好迎接極強閃光彈了嗎？

“I feel so high school every time I look at you” －《So High School》Taylor Swift

“Your English teacher and your gym teacher are getting married.” －Taylor Swift

歌曲起首即提及「每次看到您，猶如回到高中」，與 Taylor Swift IG 帖文中所寫的「你的英文老師與體育老師要結婚了」十分呼應，Taylor 的彩蛋果然沒令人失望。

“Are you gonna marry, kiss or kill me?” －《So High School》Taylor Swift

歌詞中提及「你會與我結婚、親吻或殺掉我嗎？」，隱若透露了決意與 Travis Kelce 結婚的好消息，訂婚心意早藏於歌曲中。

“You know how to ball, I know Aristotle” －《So High School》Taylor Swift

「你懂打球，我懂亞里斯多德」十分明顯就是指她的美式足球未婚夫 Travis Kelce，整首歌亦充滿高中的初戀氛圍，充滿青澀的粉紅泡泡！

《So High School》歌詞節錄，暗藏求婚成功的甜蜜彩蛋。(Taylor Swift)

“You knew what you wanted and boy, you got her” －《So High School》Taylor Swift

歌曲的結尾訴說著 Taylor 對於結婚的意向「你得到她了」，預告著求婚成功的好消息，Taylor 為自己的戀愛寫下了最浪漫的詩篇，讓人更期待二人婚禮的強大 playlist ，甜蜜得讓人牙癢癢！

Taylor Swift《So High School》｜歌詞

I feel so high school every time I look at you

I wanna find you in a crowd just to hide from you

And in a blink of a crinkling eye

I'm sinking, our fingers entwined

Cheeks pink in the twinkling lights

Tell me 'bout the first time you saw me

I'll drink what you think and I'm high

From smoking your jokes all damn night

The brink of a wrinkle in time

Bittersweet sixteen suddenly

I'm watching American Pie with you on a Saturday night

Your friends are around, so be quiet

I'm trying to stifle my sighs

'Cause I feel so high school every time I look at you, but look at you

Ba-ba-ba-ba-ba

Are you gonna marry, kiss, or kill me (kill me)?

It's just a game, but really (really)

I'm bettin' on all three (all three) for us two

Get my car door, isn't that sweet (that sweet)?

Then pull me to the backsеat (backseat)

No one's evеr had me (had me), not like you

Truth, dare, spin bottles

You know how to ball, I know Aristotle

Brand new, full throttle

Touch me while your bros play Grand Theft Auto

It's true, swear, scout's honor

You knew what you wanted, and, boy, you got her

Brand new, full throttle

You already know, babe

I feel like laughing in the middle of practice

Do that impression you did of your dad again

I'm hearing voices like a madman

And in a blink of a crinkling eye

I'm sinking, our fingers entwined

Cheeks pink in the twinkling lights

Tell me 'bout the first time you saw me

I'll drink what you think and I'm high

From smoking your jokes all damn night

The brink of a wrinkle in time

Bittersweet sixteen suddenly

I'm watching American Pie with you on a Saturday night

Your friends are around, so be quiet

I'm trying to stifle my sighs

'Cause I feel so high school (feel so high school) every time I look at you, but look at you

Truth, dare, spin bottles

You know how to ball, I know Aristotle

Brand new, full throttle

Touch me while your bros play Grand Theft Auto

It's true, swear, scout's honor

You knew what you wanted, and, boy, you got her

Brand new, full throttle

You already know, babe (you already know, babe)

