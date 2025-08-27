居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
Taylor Swift手上的8卡鑽戒很奪目！盤點2025被求婚名人鑽戒，「這位」名人準老婆的巨鑽有15卡
Taylor Swift被美式足球員男友Travis Kelce求婚成功，手上是走復古路線的8卡加18K純金鑽戒，和準新娘非常合襯。想必2025年是個求婚好年，多位國際巨星都選擇今年拉埋天窗，確定對方為想一起走下餘生的伴侶。就讓我們盤點2025被求婚的名人鑽戒，一同分享他們的幸福和喜悅吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Taylor Swift、Travis Kelce
Taylor Swift和Travis Kelce是新鮮熱辣的準夫妻檔，看到那很復古，選址那個像是古堡後方、綴以集中粉紅色花的小花園作為求婚場地，加上同樣復古經典款的求婚戒指，就知道Travis很了解未婚妻對復古事物的熱愛。有指，鑲有8卡巨鑽的求婚戒指由紐約知名設計師 Kindred Lubeck製作，Travis Kelce在過程中也有參與。戒指的主石選擇祖母綠切割鑽石，周邊鑲上梯形副鑽，18K 純金不但令色澤更溫暖，也和Taylor的髮色和膚色相襯。
Zendaya、Tom Holland
今年年初，就有多間媒體指Tom Holland在去年聖誕節跟Zendaya求婚成功。在出席金球獎時，Zendaya指上的巨型鑽戒，都被認定為求婚戒指。而在八月初，二人在倫敦Richmond Park牽著小狗散步時，Zendaya的左手也是戴著求婚戒指。Tom Holland所挑選的5卡戒指，來自英國人氣珠寶品牌 Jessica McCormack，簡約的幼身18K 白金與黃金戒圈上，鑲有5卡枕形切割鑽石，突顯鑽石的份量感。
Dua Lipa、Callum Turner
剛過了30歲生日的Dua Lipa，在去年12月首次被拍到左手無名指上戴著鑽戒，於是她和演員男友Callum Turner的婚事又再備受關注。到了今年，二人才公開確定婚事。那枚求婚戒指由Callum Turner和Dua Lipa 的妹妹Rina一同商討後定制，至今未透露設計師之名，妹妹最清楚姐姐的品味，於是才得出這枚具有手製感又有個性的作品。復古又簡約的金色粗戒，鑲上約3卡閃鑽，有份量之餘也和Dua Lipa平日的造型很合襯，連Dua Lipa也曾在訪問中大讚：「那戒指真的像是刻了我的名字一樣！要共度餘生的人這樣了解我，實在很美好。」
Georgina Rodríguez、Cristiano Ronaldo
15卡，是巨鑽中的巨鑽，也不難猜到是屬於在兩周前宣布訂婚的Cristiano Ronaldo（C朗）和Georgina Rodríguez。二人終於結束了九年的愛情長跑，這位知名的情場浪子終於決定定下來，也為孩子們的母親增添上法律上的名份。求婚鑽戒估計為15卡，橢圓形切割的巨鑽，幾乎能幅蓋3分1的無名指。美國拍賣行海瑞得拍賣行的珠寶專家Kristian Spofforth指，鑽石不但為最高的成色，淨度也接近是最高等級，非常罕有。求婚鑽戒不但貫徹了C朗的奢華作風，也顯出這次求婚的誠意和精心準備。
Selena Gomez、Benny Blanco
Selena Gomez和Benny Blanco雖然是在去年12月公布求婚，但因為Selena和Taylor Swift是好姐妹的關係，也順道一併介紹。音樂人Benny Blanco很知道未婚妻喜歡甜美款式，於是選擇了欖尖形、名為「Marquise」的鑽石戒指。鑽石之所以命名為「Marquise」，源自法國國王路易十五當年送了欖尖形鑽石給情人 Marquise de Pompadour，覺得修長的設計好比愛人的嘴唇。當Selena分享戒指後，Taylor Swift 就留言說：「Yes I will be the flower girl.」至今二人都一同準備婚禮，真期待兩位好姐妹一同見證對方成婚的幸福畫面。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Taylor Swift是「顯化女王」？16年前與Selena好姊妹對於「愛情」的信念成真：真愛是存在的，不是我們在9歲時幻想出來的東西
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift「現代戀愛的平衡藝術」，與Travis Kelce的愛情啟示：是互補的藝術｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
其他人也在看
火炭工廈掃毒檢逾800萬元海洛英磚 拘販毒集團主腦及成員
【on.cc東網專訊】昨日(26日)上午，執法部門突擊搜查一個位於火炭山尾街一工業大廈單位，發現一名本地男子正在處理一些收藏在行李箱和紙袋的海洛英磚。警員一共檢獲40塊、每塊重350克的懷疑海洛英磚。檢獲海洛英共重約14公斤，市值約825萬港元。on.cc 東網 ・ 21 小時前
曬燶 Kitty 快閃登陸 Casetify！一週限時開賣特別版手機殼 + 配件，錯過就冇？
天氣熱辣辣，與其悶在家，不如同 Sanrio 一齊衝向海灘！Casetify 誠意邀請你，參加今夏最炙手可熱的 「Sanrio 沙灘派對」，與你最愛的 Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll 齊齊享受陽光與海浪！今次的火紅系列中，所有角色都被曬得一身健康小麥肌，可愛度不減反升，更換上可愛的泳裝，配上夏天必備的飾物，充滿夏日風情，齊齊抓住夏天的尾巴。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
iPhone 17 Pro 終於支援反向無線充電!!!
文章來源：Qooah.com 據博主 ＠定焦數碼 爆料，Apple 將在 iPhone 17 Pro 系列機型上首次引入反向無線充電功能。對近年來在充電技術迭代上相對保守的 Apple 而言，這一舉措可視為其在功能創新上的一次重要嘗試。 不過，考慮到 iPhone 自身的電池容量限制，以及無線充電過程中的能量傳輸損耗，該功能若用於為其他智能手機充電，實際實用價值有限。其核心定位更偏向應急場景，例如用戶外出時，備用機、無線耳機、智能手錶等小型規格電量耗盡，只需將這些規格與 iPhone 17 Pro 機身貼合，即可實現緊急供電，為日常使用提供便捷。 值得關注的是，反向無線充電並非全新技術。早在 2018 年，HUAWEI 便發佈了支援該功能的 HUAWEI Mate 20 Pro，成為行業內首個將反向無線充電應用於手機的品牌。在 HUAWEI 之後，Samsung、小米等多家 Android 手機廠商也紛紛跟進，將此功能納入旗下機型，有效解決了用戶外出時小型規格的應急供電需求。 從行業現狀來看，當前各品牌對反向無線充電的功率設定較為統一，普遍控制在 10W 以內。這一限制主要出於安全考量Qooah.com ・ 8 小時前
泰勒絲與球星男友訂婚 體壇齊聲祝賀
（法新社洛杉磯26日電） 美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與職業美式足球NFL堪薩斯酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）今天在社群媒體上宣布訂婚，體壇各界紛紛祝賀。泰勒絲和凱爾西2023年公開戀情，酋長隊（Chiefs）在社群媒體上發文附上紅心與訂婚戒指符號，寫道「今天如同童話故事。法新社 ・ 23 小時前
Amazon優惠｜Shokz OpenFit 2 首降，HK$1,090 體驗好音質開放式耳機
平日返工或運動時想聽歌但又在意四周環境的聲音？那開放式耳機就是你最好的選擇。在這類產品上頗有心得的 Shokz 今年初帶來了他們的第二代耳掛式開放耳機 OpenFit 2，如今半年多過去，它也首度在 Amazon 上推出了優惠。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
泰勒絲凱爾西宣布訂婚 全球矚目
（法新社華盛頓26日電） 美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與職業美式足球聯盟NFL球星崔維斯．泰勒絲是迄今榮獲過14座葛萊美獎（Grammy Awards）的實力派歌手；凱爾西則是隨堪薩斯酋長隊（Kansas City Chiefs）拿過3屆超級盃（Super Bowl）冠軍。法新社 ・ 1 天前
泰勒絲甜蜜宣布「要結婚了」！google搜尋灑下紙花雨 連川普也送祝福：一切順利
西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在台灣時間27日凌晨無預警投下震撼彈，宣布與美式足球球星崔維斯·凱爾西（Travis Kelce）訂婚！她在Instagram曬出多張求婚甜蜜照片，並幽默寫下：「你們的英文老師和體育老師要結婚囉！」貼文短短幾小時就吸引超過2000萬人按讚。姊妹淘 ・ 17 小時前
日本煙火大會2025｜大阪浪速淀川煙花大會湧現大量「黃牛飛」、炒價逾$3,000！即睇「非炒價」門票購買方法
每年夏季日本全國各地陸續舉行各式各樣的煙花大會，往年於8月第2個星期六舉行的浪速淀川煙花大會，今年因大阪世博的關係特別延至10月18日舉行，不用在悶熱天氣下睇煙花，因此大大提升眾人參加的意慾，門票也特別搶手！8月1日當地時間10點開賣不久，各大平台相繼售罄，日本二手拍賣網站Mercari更湧現大量「黃牛飛」，最高成交價為115,000日元（港幣$6,210）兩張右岸納涼船門票，除開每張索價57,500日元（港幣$3,105），比原價27,000日元（港幣$1,458）一張貴近一倍有多，非常誇張！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
港男法國被撞墮坡危殆 籌醫療專機回港救治 妻：感謝捐款人士幫助 (更新)
一名到正於法國旅遊的香港女子今日(26日)在社交媒體發文，其丈夫於8月24日(當地時間)在法國霞慕尼(Chamonix)行山時，於山徑上因旁人失足，不幸被其撞倒而滾下山坡，頭部遭受嚴重創傷和岀血，目前留院情況危殆。現急需210萬港元乘醫療專機回港救治，懇請有心人伸出援手，女子及後表示暫時無需要新捐款，感謝捐款人士的幫助am730 ・ 1 天前
麥當勞新推出芫茜醬 引發「玩食物風潮」網民：合理懷疑目的係分裂社會
麥當勞近日推出神秘新品「麥樂雞WOW醬」，終於揭曉味道，竟然是芫茜！芫茜向來都係最具爭議嘅食材之一，可以算是愛恨分明的一種食品，早年亦有粉麵店曾推出過芫茜山及芫茜可樂等產品，當時亦有引起「芫茜控間」的熱話。今次麥當勞推出芫茜醬的消息一出，即時在網上引起廣泛討論，更有網民直言，「合理懷疑麥當勞推出臭茜醬目的係分裂社會」。Yahoo Food ・ 1 天前
「藥倍安心」爭議 聖保羅男女中學發聲明表示從不知情
【Now新聞台】人工智能醫療輔助平台「藥倍安心」得獎爭議，中四學生潘浠淳就讀的聖保羅男女中學發聲明，指學校及老師並不知情，已第一時間與潘浠淳了解情況。 聖保羅男女中學指，「藥倍安心」是潘浠淳參加多項比賽的其中一個參賽作品，學校委派老師擔任指導老師，在過程中就學生提出的研究題目、可行性概念及方法、比賽前準備及綵排等方面提出意見；就科技公司AI Health Studio涉及潘浠淳的參賽作品一事，學校及老師從不知情，是在媒體報道後才得悉，指學校一向鼓勵及支持學生參與各類型的比賽，但強調學生在過程中必須遵守學術誠信，學校已訂立指引教育及提醒學生。對於潘浠淳及其父母自願放棄相關獎項，校方表示理解及尊重，希望事件告一段落。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
全球最大型室內滑雪場「深圳前海華發冰雪世界」料10月試業！設JW萬豪酒店、33米室內潛水場、極光主題商店街
一眾熱愛滑雪人士注意，位於深圳前海的華發冰雪世界預計將於今年10月試業，總建築面積達33.93萬平方米，內有全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」、大灣區首個室內潛水設施、五星級酒店JW萬豪酒店等，打造一個全年無休的滑雪娛樂綜合體，以後北上深圳又多一個滑雪好去處。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
Taylor Swift是「顯化女王」？16年前與Selena好姊妹對於「愛情」的信念成真：真愛是存在的，不是我們在9歲時幻想出來的東西
Taylor Swift宣布結婚成為全球熱話。這場樂壇與體壇巨頭的聯婚，相信盛大程度會媲美皇室婚禮。就在大家都在期待Taylor Swift與未婚夫Travis Kelce結婚之時，有眼利網民「考古」發現，Taylor與好姊妹Selena Gomez在2009年的一段關於愛情的對話，在16年後成真了！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費20倍 霸氣承諾「養她們一輩子」
向太陳嵐近年不時喺小紅書分享人生經歷，早前一條提及婚姻嘅片中，向太提到因為向華強前妻丁佩一個舉動，令佢決定自掏腰包代向生俾贍養費，仲加碼20倍！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳欣妍痴漢上身高炒影細妹曝光驕人身材：點解全個家族女性基因咁好
陳欣妍早年憑ViuTV《美女郊遊遊》三點式造型行山成功彈起，擁火辣身材嘅佢時常與男友沈震軒健身以維持好身材。近日，陳欣妍與胞妹Michelle到韓國首爾旅行，陳欣妍於社交平台分享一張妹妹身穿低胸小背心嘅照片，原來妹妹亦係「有料之人」，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前