Taylor Swift手上的8卡鑽戒很奪目！盤點2025被求婚名人鑽戒，「這位」名人準老婆的巨鑽有15卡

Taylor Swift 手上的8卡鑽戒很奪目！盤點2025被求婚名人鑽戒，「這位」名人準老婆的巨鑽有15卡

Taylor Swift被美式足球員男友Travis Kelce求婚成功，手上是走復古路線的8卡加18K純金鑽戒，和準新娘非常合襯。想必2025年是個求婚好年，多位國際巨星都選擇今年拉埋天窗，確定對方為想一起走下餘生的伴侶。就讓我們盤點2025被求婚的名人鑽戒，一同分享他們的幸福和喜悅吧！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

Taylor Swift、Travis Kelce

Taylor Swift和Travis Kelce是新鮮熱辣的準夫妻檔，看到那很復古，選址那個像是古堡後方、綴以集中粉紅色花的小花園作為求婚場地，加上同樣復古經典款的求婚戒指，就知道Travis很了解未婚妻對復古事物的熱愛。有指，鑲有8卡巨鑽的求婚戒指由紐約知名設計師 Kindred Lubeck製作，Travis Kelce在過程中也有參與。戒指的主石選擇祖母綠切割鑽石，周邊鑲上梯形副鑽，18K 純金不但令色澤更溫暖，也和Taylor的髮色和膚色相襯。

Travis Kelce為Taylor Swift定製的求婚鑽戒復古感十足。

Zendaya、Tom Holland

今年年初，就有多間媒體指Tom Holland在去年聖誕節跟Zendaya求婚成功。在出席金球獎時，Zendaya指上的巨型鑽戒，都被認定為求婚戒指。而在八月初，二人在倫敦Richmond Park牽著小狗散步時，Zendaya的左手也是戴著求婚戒指。Tom Holland所挑選的5卡戒指，來自英國人氣珠寶品牌 Jessica McCormack，簡約的幼身18K 白金與黃金戒圈上，鑲有5卡枕形切割鑽石，突顯鑽石的份量感。

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 05: Zendaya attends the 82nd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 05, 2025 in Beverly Hills, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images)

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 05: Zendaya, ring detail, attends the 82nd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 05, 2025 in Beverly Hills, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images)

Dua Lipa、Callum Turner

剛過了30歲生日的Dua Lipa，在去年12月首次被拍到左手無名指上戴著鑽戒，於是她和演員男友Callum Turner的婚事又再備受關注。到了今年，二人才公開確定婚事。那枚求婚戒指由Callum Turner和Dua Lipa 的妹妹Rina一同商討後定制，至今未透露設計師之名，妹妹最清楚姐姐的品味，於是才得出這枚具有手製感又有個性的作品。復古又簡約的金色粗戒，鑲上約3卡閃鑽，有份量之餘也和Dua Lipa平日的造型很合襯，連Dua Lipa也曾在訪問中大讚：「那戒指真的像是刻了我的名字一樣！要共度餘生的人這樣了解我，實在很美好。」

Georgina Rodríguez、Cristiano Ronaldo

15卡，是巨鑽中的巨鑽，也不難猜到是屬於在兩周前宣布訂婚的Cristiano Ronaldo（C朗）和Georgina Rodríguez。二人終於結束了九年的愛情長跑，這位知名的情場浪子終於決定定下來，也為孩子們的母親增添上法律上的名份。求婚鑽戒估計為15卡，橢圓形切割的巨鑽，幾乎能幅蓋3分1的無名指。美國拍賣行海瑞得拍賣行的珠寶專家Kristian Spofforth指，鑽石不但為最高的成色，淨度也接近是最高等級，非常罕有。求婚鑽戒不但貫徹了C朗的奢華作風，也顯出這次求婚的誠意和精心準備。

Selena Gomez、Benny Blanco

Selena Gomez和Benny Blanco雖然是在去年12月公布求婚，但因為Selena和Taylor Swift是好姐妹的關係，也順道一併介紹。音樂人Benny Blanco很知道未婚妻喜歡甜美款式，於是選擇了欖尖形、名為「Marquise」的鑽石戒指。鑽石之所以命名為「Marquise」，源自法國國王路易十五當年送了欖尖形鑽石給情人 Marquise de Pompadour，覺得修長的設計好比愛人的嘴唇。當Selena分享戒指後，Taylor Swift 就留言說：「Yes I will be the flower girl.」至今二人都一同準備婚禮，真期待兩位好姐妹一同見證對方成婚的幸福畫面。

Taylor Swift「未婚夫」Travis Kelce是誰？三奪超級盃，坐擁豐厚身家的職業美式足球巨星

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Taylor Swift是「顯化女王」？16年前與Selena好姊妹對於「愛情」的信念成真：真愛是存在的，不是我們在9歲時幻想出來的東西

Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功

Taylor Swift「現代戀愛的平衡藝術」，與Travis Kelce的愛情啟示：是互補的藝術｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》