Taylor Swift 「E人愛情哲學」示範：大方展示訂婚巨鑽，不吝嗇肯定伴侶成為「最強愛情保鮮劑」

Taylor Swift 近日推出第 12 張專輯《The Life of a Showgirl》，早前更宣佈與美式足球球星 Travis Kelce 訂婚，忙著登上各個節目宣傳時，不忘大方展示 10 卡訂婚巨鑽，就是「E人愛情哲學」的模範！

Taylor Swift 大方分享 10 卡鑽戒時。(BBC)

Taylor Swift 經歷多段戀情，其中與英國演員 Joe Alwyn 的低調戀情長達 6 年，但二人的戀情極為低調，Taylor Swift 亦少有高調談愛。直至遇上未婚夫 Travis Kelce，Taylor 曾形容為「高中生戀愛」，兩位「E人」經常大方放閃，從不吝嗇肯定伴侶的機會，可謂一拍即合！

「我沒有要隱藏任何事，那是我的女人，那是我的寶貝，我為此感到驕傲。」 －Travis Kelce

Taylor Swift 在各個節目中，均有大方談論訂婚及展示訂婚鑽戒，對比以往有著極高防備，少有談論個人生活的她，實在有著明顯可見的改變。除了 Travis Kelce 一向高調不遮掩的性格，讓 Taylor Swift 比以往更有安全感，亦不再擔心因極大的名氣引起猜忌及影響關係，這也許就是最適合 Taylor Swift 的戀愛狀態。

「當你被某個人點燃、被激勵時，創作反而更有力量。大家都說我現在前所未有地做自己，這種感覺會滲透到音樂裡，讓人走得更穩、更有自信。」 －Taylor Swift

Taylor Swift 於《Heart Breakfast》節目中，透露鑽戒由未婚夫及珠寶設計師 Kindred Lubeck 一同設計，並非單在珠寶店購買的普通珠寶，而是獨一無二專屬她的鑽戒。Taylor 在節目中不斷肯定伴侶的細心及個性，能在公開場合愉快的談論愛情，這就是健康關係的最佳示範吧～

