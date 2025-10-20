不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
Taylor Swift「E人愛情哲學」示範：大方展示訂婚巨鑽，不吝嗇肯定伴侶成為「最強愛情保鮮劑」
Taylor Swift 近日推出第 12 張專輯《The Life of a Showgirl》，早前更宣佈與美式足球球星 Travis Kelce 訂婚，忙著登上各個節目宣傳時，不忘大方展示 10 卡訂婚巨鑽，就是「E人愛情哲學」的模範！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Taylor Swift 經歷多段戀情，其中與英國演員 Joe Alwyn 的低調戀情長達 6 年，但二人的戀情極為低調，Taylor Swift 亦少有高調談愛。直至遇上未婚夫 Travis Kelce，Taylor 曾形容為「高中生戀愛」，兩位「E人」經常大方放閃，從不吝嗇肯定伴侶的機會，可謂一拍即合！
「我沒有要隱藏任何事，那是我的女人，那是我的寶貝，我為此感到驕傲。」 －Travis Kelce
Taylor Swift 在各個節目中，均有大方談論訂婚及展示訂婚鑽戒，對比以往有著極高防備，少有談論個人生活的她，實在有著明顯可見的改變。除了 Travis Kelce 一向高調不遮掩的性格，讓 Taylor Swift 比以往更有安全感，亦不再擔心因極大的名氣引起猜忌及影響關係，這也許就是最適合 Taylor Swift 的戀愛狀態。
「當你被某個人點燃、被激勵時，創作反而更有力量。大家都說我現在前所未有地做自己，這種感覺會滲透到音樂裡，讓人走得更穩、更有自信。」 －Taylor Swift
Taylor Swift 於《Heart Breakfast》節目中，透露鑽戒由未婚夫及珠寶設計師 Kindred Lubeck 一同設計，並非單在珠寶店購買的普通珠寶，而是獨一無二專屬她的鑽戒。Taylor 在節目中不斷肯定伴侶的細心及個性，能在公開場合愉快的談論愛情，這就是健康關係的最佳示範吧～
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Taylor Swift與Cillian Murphy「I人E人」兩極人格！爆紅迷因圖素材：Taylor的興奮與Cillian的微笑只想離場畫面
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星魅力：
35歲Taylor Swift活在〈Love Story〉的世界等待羅密歐的出現，回顧多年來搭建感情觀的歌單
Taylor Swift訂婚帖文藏甜蜜彩蛋！背景音樂《So High School》超甜預告世紀訂婚：Boy, you got her！
Taylor Swift「顯化女王」的啟示：實踐「顯化」4個重點，並非單純的心想事成｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
其他人也在看
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 分鐘前
迷倒劉俊謙的「真劉太」蔡思韵魅力，演藝實力備受肯定，文青外表下藏著搞笑靈魂！
劉俊謙隨著《九龍城寨之圍城》爆紅，成為了大家喜愛的「國民老公」，當時還是女友的蔡思韵曾言「我不介意與大家分享」，至今成為了「真劉太」私有化「國民老公」，大家亦送上祝福！齊來看看蔡思韵迷倒男神的獨有魅力，必定會如劉俊謙般深深愛上她呢～Yahoo Style HK ・ 2 小時前
陳偉霆無預兆宣布做爸爸，40歲生日前曬照聲波照片！媽媽是維密天使何穗，多年緋聞對象成為新手父母
陳偉霆毫無預警地分享三張照片，表示和多年的緋聞女友、超模何穗剛成為新手父母，令人非常驚訝！過往二人未曾承認關係，這次突然公佈成為爸媽，可算是一個巨大的震撼彈。同時意味著這位緋聞之王，終於被收服，要步往人生另一階段了。Yahoo Style HK ・ 1 天前
與張耀揚飯聚唱《當年情》掀《古惑仔》回憶殺 鄭浩南左手戴婚戒疑再婚
這絕對是男人的浪漫！現年62歲的男星張耀揚與61歲鄭浩南均是娛樂圈的硬漢代表人物，男人味十足，兩人先後演出過《古惑仔》系列...Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
李施嬅與舊愛車崇健參加《再見愛人5》 剖白獨自做手術成分手主因：一說就想哭
李施嬅（Selena）於今年2月宣布與拍拖8年的未婚夫車崇健分手，不過二人近日雙雙參與內地真人騷《再見愛人》第五季，李施嬅更於節目內透露二人分手的原因，並坦言仍然很愛對方，但害怕會再次受情傷。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
連詩雅自認大食 陳家樂難餵飽
【on.cc東網專訊】藝人連詩雅（Shiga）出道以來身材一直高高瘦瘦，就算與陳家樂結婚、生BB做媽媽也沒有走樣，一直弗到漏，難以想像她原來「食力」雄厚。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Tyson Yoshi補辦中式婚宴 老婆褂王配流星錘變「黃金戰士」
歌手Tyson Yoshi今年7月於意大利舉行一連3日夢幻婚禮，今日（18日）在港補辦中式婚宴，他與老婆Christy分別在社交網大晒靚相，兩人以中式禮服示人，Christy着上最高級別的「褂王」，禮服由金銀線覆蓋，搶眼奪目，身上的金器陣更是誇張，不但手戴超大粒金戒指，手上3對龍鳳鈪其中1對更是巨型流星錘，再頸綁兩對龍鳳鈪，含金量極高，連Tyson Yoshi都忍不住笑指：「黃金戰士」。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
白敬亭生日收貴價摺疊式平板電腦 送禮人身份章若楠最大嫌疑
【on.cc東網專訊】內地頂流男神白敬亭憑懸疑燒腦劇《不眠日》再度人氣登頂，而日前他32歲生日時，在網上開直播跟粉絲互動，其中他高調大晒一部摺疊式平板電腦，還冧爆謂這是他收到最喜歡的生日禮物，並透露：「是『非常親近的人』送的。」結果網友即人肉搜查，發現跟他合拍另東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《我們最快樂》開售前被取消演出 《文匯報》五日內兩度發文炮轟：文化亂港、軟對抗｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】由莊梅岩編劇、黃呈欣導演、黃秋生等主演的舞台劇《我們最快樂》，原定 11 月於西九文化區戲曲中心演出，今（18 日）門票公開發售，惟團隊今早突刊出「取消公告」；西九回覆則指，近日「不少投訴」稱《我》宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。翻查資料，官媒《文匯報》過去五日亦曾兩度發文，炮轟《我》暗諷香港「無自由無希望」，是文化亂港、搞「軟對抗」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
《我們最快樂》被批詆毀香港 黃秋生反駁劇本無描述政府政策 「有對白說現今是包容的社會」｜Yahoo
由莊梅岩編劇、黃呈欣導演、黃秋生等主演的舞台劇《我們最快樂》，在今日（18日）公開發售門票前突然遭煞停。西九回覆指，近日「不少投訴」稱《我們最快樂》宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。文化體育及旅遊局亦支持和同意西九取消租場的決定。黃秋生今午發出嚴正聲明，指清楚看過劇本內容，「故事和任何政府或政策毫無描述，故無所謂宣揚對抗，亦非詆毀香港」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宣萱新加坡剪綵 重遇《尋秦記》雪兒
【on.cc東網專訊】無綫視后宣萱（Jessica）擔正的劇集《巨塔之后》正熱播，近日忙於為劇集宣傳之餘，亦抽空飛抵新加坡為好友的新店剪綵，期間與已淡出香港娛圈的藝人雪兒（Michelle）重遇，兩人曾合作於24年前播出的無綫劇《尋秦記》，當年宣萱飾演「烏廷芳」東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
愛瑪史東為新片剃光頭 舉辦特別放映會只邀請光頭觀眾
【on.cc東網專訊】奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）主演的新片《暴蜂尼亞》（BUGONIA）重拍2000年初韓國喜劇《拯救地球》（Save the Green Planet），她於片中作出犧牲剃光頭演出。而最近電影公司宣布明日（20日）將於美國洛東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
不愛Labubu，更愛Moomin
不是要引發駡戰，且絕對尊重每個人的喜好。事緣不過是在New Yorker雜誌讀到作者Jon Allsop寫了一 […] 這篇文章 不愛Labubu，更愛Moomin 最早出現於 BetterMe Magazine。好集慣 BetterMe ・ 22 小時前
英國安德魯王子放棄王室頭銜
已故英女王伊利沙伯二世次子安德魯王子透過白金漢宮發表聲明,同意放棄約克公爵頭銜。安德魯在聲明中表示,經過與英王查理斯三世等王室成員商議,認為持續針對他的指控會干擾英王和王室的工作,因此他將不再使用約克公爵這個由母親授予的頭銜及其他榮譽,但仍保留王子身份,他的兩個女兒亦仍會保留公主身份。現年65歲的安德魯近年捲入一系列醜聞,其中被指曾在涉及性侵案的已故美國富商愛潑斯坦的名下豪宅,與未成年女子發生性關係,安德魯在聲明中重申堅決否認有關指控。 (BC)infocast ・ 1 天前
被Justin Bieber賞識入行、Madison Beer登上維密大騷！IG「美式辣妹風」穿搭成Gen Z時尚指標
被亞洲粉絲稱為「啤酒妹」的美國歌手Madison Beer在Instagram上坐擁超過4000多萬粉絲，更擁有讓全世界少女們都羨慕的「天使臉孔、魔鬼身材」，日前登上Victoria's Secret維密大騷表演，可以說是人生勝利組！除了被不少大前輩們大讚歌喉和音樂天賦外，Madison Beer的「美式辣妹風」日常穿搭也得到了大量關注，是年輕女孩們的穿搭「模板」！被Justin Bieber賞識及發掘其實Madison Beer並不是這幾年才紅起來的歌手，她13歲時因在Youtube上載了Cover的歌曲作品，唱功得到了Justin Bieber的關注，隨後更被Justin和其經紀人Scooter培養進入歌壇。與Lana Del Rey發展成為朋友Madison Beer的演藝之路可以說是非常順利，這也全因她有著出色的音樂天賦。除了被Justin Bieber發掘成為歌手外，Madison Beer和復古女神Lana Del Rey也有著奇妙的緣分。Madison Beer曾在一間Cafe裡遇上偶像Lana Del Rey，Lana不但主動跟她打招呼，更表示十分欣賞Madison的作ELLE.com.hk ・ 1 天前
金鐘男星錢包被偷！慘丟1萬5嘆：沒錢修祖墳
[NOWnews今日新聞]迷你劇集《星空下的黑潮島嶼》昨（18）晚戲劇類金鐘獎中拿下戲劇類大獎，為本屆典禮最大贏家，《星空下的黑潮島嶼》在活動結束後，參加了公廣集團的慶功宴，接受訪問時演員之一的劉承恩...今日新聞 娛樂 ・ 19 小時前
試當真最後一試《墨魚遊戲 2》
無論你是否喜歡《試當真》，自 2020 年 10 月 26 日啟播以來確為本地網絡生態留下無毋庸置疑的影響。今 […] The post 試當真最後一試《墨魚遊戲 2》 first appeared on OLO. 這篇文章 試當真最後一試《墨魚遊戲 2》 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
《創戰紀：戰神降臨》痛快淋漓的動作爽片 音響效果尤其驚喜！｜影評
《創戰紀》雖然當年票房與口碑一般，卻是自己大愛的作品，在IMAX初盛下觀看，其壯麗的場面與3D效果至今依然難忘。事隔十多年後始來第三集《創戰紀：戰神降臨》，沒想到竟然難逃宿命，首周末全球票房始得約6千萬，竟比上集還要低。以上回的「爽片」心態來看，本片毫不失望，將固有的虛擬世界大戰移師至現實世界，後半段場面愈拍愈浩大，凌厲的視覺效果在IMAX全畫幅再次震撼迫人，娛樂性極豐富。劇情確略為蒼白、許多值得發揮的議題都沒有深入探討，仍比想像中好玩，作為娛樂爽片已收貨有餘，情況就如《變形金剛》一類科幻動作爽片，還求有甚麼劇情深度？Yahoo Movies HK ・ 1 天前
盧煜明：楊振寧與中大淵源深厚 啟迪後人追求物理學真諦(李馨萍報道)
【Now新聞台】已故物理學家楊振寧致力推動教研工作，與中大淵源深厚，60年代起多次擔任教研工作，曾任榮譽教授、博文講座教授等，中大讚揚他是科學巨人，失去了一位淵源深厚的良師，師生對於楊振寧去世感到十分哀傷，向他的家人致以深切慰問。 早在上世紀60年代起，楊振寧與香港已有淵源，多次來港公開演講，推動教研工作。他70年代開始就是沙田這間照相館的常客，多年來除了自己來影相，還帶同媽媽和妻子去光顧，照相館負責人憶述，楊振寧非常親民友善，當年更為照相館的招牌題字。百合照相館負責人嚴子龍：「我們現在的招牌的字都是楊教授的字，所以見到下面都有寫『楊振寧』三個字，很有淵源，而且他不擺架子，很無私幫我們，楊教授又不介意讓我們擺他的照片在公司作為宣傳，很多人都因為楊教授而認識到我們。」楊振寧與中大淵源深厚，自1964年應邀為中大演講後，就經常到訪中大並擔任教研工作，曾擔任榮譽教授、博文講座教授等職位，多次主持物理專題講座和公開演講，更向中大捐出幾十年來的手稿、信件和諾貝爾獎在內的獎項等。中大讚揚他對大學，尤其是物理系的科研與教育發展作出重大貢獻。校長盧煜明表示，楊振寧畢生貢獻學術，是世界知名理論物理學大師now.com 新聞 ・ 1 天前
寶萊塢愛情片DDLJ連映30年 孟買戲院觀眾持續買單
（法新社孟買19日電） 印度連續上映時間最長的電影「漂洋過海愛上你」（Dilwale Dulhania Le Jayenge），明天將慶祝在同一家戲院天天放映、連續30年的紀錄。這部片已上映逾1500週，遠遠超越另一部在孟買影院連映5年的動作鉅片「烈焰」（Sholay）。法新社 ・ 20 小時前