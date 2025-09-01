35歲Taylor Swift活在〈Love Story〉的世界等待羅密歐的出現，回顧多年來搭建感情觀的歌單

35歲 Taylor Swift 活在〈Love Story〉的世界等待羅密歐的出現，回顧多年來搭建感情觀的歌單

Taylor Swift和Travis Kelce要結婚了！選擇了很Taylor風格那種綴以粉色花的翠綠花園作求婚場地，甚至令人想起她初出道成名時期的田園風格，那位在〈Love Story〉裡等著羅密歐的金髮女孩，終於遇上命中註定的王子。在不同經歷、遇上不同人後，那感情觀也愈見仔細和明確，但內心深處想必還是存在著茱麗葉吧。

I got tired of waiting Wonderin' if you were ever comin' around My faith in you was fading When I met you on the outskirts of town, and I said Romeo, save me, I've been feeling so alone I keep waiting for you, but you never come ---Taylor Swift《Love Story》

〈Love Story〉是Taylor Swift在2008年面世的作品，打破她在更早期的樸素鄉村音樂，成為讓她瞬間在全球爆紅的作品。以羅密歐和茱麗葉的故事為基礎，相信每個女生，無論是初戀或是在尋覓過後也會疑惑：為什麼命中註定的人仍然未到呢？只好繼續等待。當年她在爆紅後不久便遇上Joe Jonas，看似很像王子吧？但最終並未有和平分手，甚至令她寫了〈Forever and Always〉和〈Better than Revenge〉，憤怒得很直白。多年後，她再回望〈Better than Revenge〉，才發現18歲時的感情觀已改變：「在那個年紀，妳會以為有人可以搶走妳的男朋友。長大後，才會意識到如果他不想離開妳，沒有人可以把他搶走。」

When you started crying, baby I did too But when the sun came up I was looking at you Remember when we couldn't take the heat? I walked out, I said, "I'm setting you free ---Taylor Swift《Out of the Woods》

對比很多Taylor Swift的經典情歌，同樣深層次地講述關係的〈Out of the Woods〉是相對較少被討論的一首。歌曲裡不斷重複的疑問，也突顯一種焦慮和急促，甚至最後導致意外發生。那是記錄Taylor Swift和Harry Styles在2012年秋天到2013年初那匆匆數月，曾在雪地上發生摩托車意外，駕駛得太快導致意外，就和二人的感情一樣，令雙方都站不穩。「關係比我們想像的結束得還要快，因為裡頭夾雜許多恐懼感和焦慮感。作品可以按照字面意義來解釋，確是剎車踩得太急，同時有不得不善後的事宜。」

All they keep askin' me Is if I'm gonna be your bride The only kind of girl they see Is a one-night or a wife ---Taylor Swift《Lavender Haze》

和英國男演員Joe Alwyn交往的那數年，很多人都以為Taylor Swift終於找到對的人，可以好好定下來。也有個說法指，在和Joe Alwyn戀愛後，Taylor Swift迷上英國男人，甚至在倫敦租了地方成為二人同居之所。無論你看那段時間的音樂作品，還是看Taylor Swift看著Joe的眼神，你也能感覺到她的平和以及穩定，於是那段時間孕育了〈Lover〉、〈Peace〉，後者Taylor也曾分享是Joe令她學會欣賞平凡日子的美好。一眾作品中，〈Lavender Haze〉描寫了她每天浸泡在愛意中的模樣，每一刻都令她放鬆又心動，能自在地無視外界的言語：「如果身處在薰衣草薄霧中，意味著你就在無處不在的愛光中，我覺得那樣的狀態真的很美。」如此的穩定，也讓她不時被問到是否想結婚了，但，純粹地享受愛情的美好，不也是一件美事嗎？

NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 28: Taylor Swift (L) and Travis Kelce are seen in the Meatpacking District on December 28, 2024 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/GC Images)

And in a blink of a crinkling eye I'm sinking, our fingers entwined Cheeks pink in the twinkling lights Tell me 'bout the first time you saw me ---Taylor Swift《So High School》

最後，在交往兩年後，於賓夕法尼亞州出生的Taylor Swift還是情歸同聲同氣的美國男人Travis Kelce。這兩年，二人愛得高調，Taylor Swift不時都到場，為這位她深愛得美式足球員打氣。在這兩年間，不但讓很多本來不懂Taylor Swift的運動男都開始關注Taylor，亦有指很多Taylor那群本來對運動興趣不大的粉絲，為了見偶像一面，會搶購Travis Kelce的比賽門票，可說是有正面的影響。在遇見很多人後，Travis Kelce想必為Taylor帶來巨大的心動，和運動員交往就像是經典的美國高中浪漫劇一樣，青春又可愛。回顧這段時間的作品，包括二人的定情歌〈So High School〉，也是熱血又富有感染力的作品。祝願二人幸福，也期待婚後的歌會否更為日常呢？

KANSAS CITY, MISSOURI - JANUARY 26: Taylor Swift kisses Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs after the Chiefs defeated the Buffalo Bills 32-29 to win the AFC Championship Game at GEHA Field at Arrowhead Stadium on January 26, 2025 in Kansas City, Missouri. (Photo by Jamie Squire/Getty Images)

