TBS最強體能節目內幕曝光！ 佐野岳怪物跳箱空中失衡！

TBS體能節目的怪物跳箱驚魂

哎喲，日本綜藝圈這兩天簡直像動作片現場，佐野岳在TBS《最強運動男子頂上對決2025冬》錄影時挑戰怪物跳箱，飛越17段2.46米高度落地失控，右膝重摔劇痛倒地！

小編刷到每日新聞頭條時心想，這不就是「騎士版綜藝危機」的續集嗎？來，咱們邊裹膝蓋邊聊聊這高空意外，保證不痛，只添點明星小樂趣～🏃‍♂

右膝韌帶斷裂的醫療診斷

11月18日錄影，佐野岳成功躍過跳箱卻空中失衡，落地時右膝扭曲發出巨響，現場醫護急救後送醫。產經新聞報導，診斷半月板破裂、韌帶斷裂，腫消後手術，

廣告 廣告

預估8-9個月復健，短期拐杖行走。佐野33歲，2013年《假面騎士鎧武》爆紅，2024年獲職業拳擊執照，體能優異常上綜藝，這傷讓他暫停劇烈活動。

網友在X調侃：「騎士膝蓋斷，怪物箱太猛。」這種診斷，這斷裂總讓人無奈一笑。🩹

TBS的檢討道歉聲明

TBS20日官方聲明道歉：「現場有專業醫護，錄前安全確認，但仍發生遺憾，我們向佐野先生及家屬致歉，將全面檢討管理。」

共同通信報導，佐野本人工作意願強，但依醫師評估決定復工。經紀公司低調應對，粉絲留言「佐野加油，騎士永遠！」這種道歉，這檢討總讓綜藝多點小心。📺

網友的騎士復健熱議

事件發酵，X和LIHKG熱鬧翻！台灣網友po：「佐野岳怪物箱膝斷，TBS道歉休養1年！」香港讀者笑：「假面騎士變拐杖騎士，拳擊執照暫封。」

有人怒：「綜藝安全爛，檢討別走過場！」；有人萌：「佐野復健，粉絲等你回歸。」每日新聞預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「佐野會不會拍復健劇」。

這種熱議，這復健總讓人邊笑邊嘆：意外美，騎士更堅韌。💪

Japhub小編有話說

哇，這佐野意外瓜寫完，小編的膝蓋都疼了！從怪物跳箱到TBS檢討，這綜藝太戲劇。

如果你有佐野最愛騎士篇，或體能自保妙招，留言區分享～下次挖個不摔的日本明星趣聞，穩穩點哦！